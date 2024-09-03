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"Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в Монголию - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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"Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в Монголию
"Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в Монголию - РИА Новости Крым, 03.09.2024
"Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в Монголию
Международный уголовный суд (МУС) теряет свои позиции, в итоге страны-участницы постепенно откажутся от этой структуры, и она потеряет всякую значимость. Такое... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T15:29
2024-09-03T15:29
радио "спутник в крыму"
мнения
игорь шатров
россия
монголия
сотрудничество
политика
мус
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Страны-участницы МУС начинают игнорировать Римский статут – политолог
Страны-участницы МУС начинают игнорировать Римский статут – политолог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Международный уголовный суд (МУС) теряет свои позиции, в итоге страны-участницы постепенно откажутся от этой структуры, и она потеряет всякую значимость. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя действия Монголии, поддержавшей Римский статут, но проигнорировавшей "ордер" на арест президента России Владимира Путина, который сейчас находится в стране с официальным визитом.17 марта Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого, в отличие от России, Монголия признает, выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.По его мнению, это означает начало конца для МУС, который изначально был создан Западом в собственных интересах, в первую очередь – для преследования неугодных лидеров стран. При этом политолог напоминает: ранее эта организация ограничивалась в основном ордерами в отношении лидеров африканских государств – таким образом бывшие колониальные державы пытались сохранить свое влияние на континенте.Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл с официальным визитом в Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Во вторник, в входе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе, Путин завил, что российско-монгольские отношения развиваются по всем направлениям, торговый оборот между двумя странами вышел на траекторию роста.Читайте также на РИА Новости Крым:Досудебная палата МУС выдала ордеры на "арест" Шойгу и ГерасимоваВ Международном уголовном суде запросили ордер на арест НетаньяхуКруги по воде: приведет ли ближневосточный накал к Третьей мировой
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мнения, игорь шатров, россия, монголия, сотрудничество, политика, мус
"Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в Монголию

Страны-участницы МУС начинают игнорировать Римский статут – политолог

15:29 03.09.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Монголию
Официальный визит президента Владимира Путина в Монголию
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Международный уголовный суд (МУС) теряет свои позиции, в итоге страны-участницы постепенно откажутся от этой структуры, и она потеряет всякую значимость. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя действия Монголии, поддержавшей Римский статут, но проигнорировавшей "ордер" на арест президента России Владимира Путина, который сейчас находится в стране с официальным визитом.
17 марта Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого, в отличие от России, Монголия признает, выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Страны-участницы МУС начинают игнорировать Римский статут – политолог
15:29

"Подписавшая Римский статут Монголия, казалось бы, должна соблюдать взятые на себя обязательства и, по идее, должна была предпринять какие-то действия силового характера в отношении нашего президента. Но понятно, что об этом в Монголии никто даже не думает", – констатирует Шатров.

По его мнению, это означает начало конца для МУС, который изначально был создан Западом в собственных интересах, в первую очередь – для преследования неугодных лидеров стран. При этом политолог напоминает: ранее эта организация ограничивалась в основном ордерами в отношении лидеров африканских государств – таким образом бывшие колониальные державы пытались сохранить свое влияние на континенте.

"Вот теперь, когда на мировую арену вернулась Россия, придется задуматься, а в те ли игры они играют? Когда МУС замахнулся на большее, чем Африка, думаю, во многих странах это вызовет реакцию в виде массового выхода, поскольку всем становятся понятны изначальные "задачи" этой структуры. А Монголия этим своим поступком сделала первый шаг – скоро этот "карточный домик" будет разрушен", – убежден политолог.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл с официальным визитом в Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Во вторник, в входе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе, Путин завил, что российско-монгольские отношения развиваются по всем направлениям, торговый оборот между двумя странами вышел на траекторию роста.
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