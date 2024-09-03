https://crimea.ria.ru/20240903/kartochnyy-domik-mus-rukhnet-chto-pokazal-vizit-putina-v-mongoliyu-1140090157.html

"Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в Монголию

"Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в Монголию - РИА Новости Крым, 03.09.2024

"Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в Монголию

Международный уголовный суд (МУС) теряет свои позиции, в итоге страны-участницы постепенно откажутся от этой структуры, и она потеряет всякую значимость. Такое... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T15:29

2024-09-03T15:29

2024-09-03T15:29

радио "спутник в крыму"

мнения

игорь шатров

россия

монголия

сотрудничество

политика

мус

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Страны-участницы МУС начинают игнорировать Римский статут – политолог Страны-участницы МУС начинают игнорировать Римский статут – политолог audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Международный уголовный суд (МУС) теряет свои позиции, в итоге страны-участницы постепенно откажутся от этой структуры, и она потеряет всякую значимость. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя действия Монголии, поддержавшей Римский статут, но проигнорировавшей "ордер" на арест президента России Владимира Путина, который сейчас находится в стране с официальным визитом.17 марта Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого, в отличие от России, Монголия признает, выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.По его мнению, это означает начало конца для МУС, который изначально был создан Западом в собственных интересах, в первую очередь – для преследования неугодных лидеров стран. При этом политолог напоминает: ранее эта организация ограничивалась в основном ордерами в отношении лидеров африканских государств – таким образом бывшие колониальные державы пытались сохранить свое влияние на континенте.Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл с официальным визитом в Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Во вторник, в входе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе, Путин завил, что российско-монгольские отношения развиваются по всем направлениям, торговый оборот между двумя странами вышел на траекторию роста.Читайте также на РИА Новости Крым:Досудебная палата МУС выдала ордеры на "арест" Шойгу и ГерасимоваВ Международном уголовном суде запросили ордер на арест НетаньяхуКруги по воде: приведет ли ближневосточный накал к Третьей мировой

https://crimea.ria.ru/20240902/pokazat-zapadu-kuzkinu-mat---idet-li-turtsiya-v-briks-i-zachem-1140072013.html

россия

монголия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, россия, монголия, сотрудничество, политика, мус