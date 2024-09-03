"Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в Монголию
Страны-участницы МУС начинают игнорировать Римский статут – политолог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Международный уголовный суд (МУС) теряет свои позиции, в итоге страны-участницы постепенно откажутся от этой структуры, и она потеряет всякую значимость. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя действия Монголии, поддержавшей Римский статут, но проигнорировавшей "ордер" на арест президента России Владимира Путина, который сейчас находится в стране с официальным визитом.
17 марта Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого, в отличие от России, Монголия признает, выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
"Подписавшая Римский статут Монголия, казалось бы, должна соблюдать взятые на себя обязательства и, по идее, должна была предпринять какие-то действия силового характера в отношении нашего президента. Но понятно, что об этом в Монголии никто даже не думает", – констатирует Шатров.
По его мнению, это означает начало конца для МУС, который изначально был создан Западом в собственных интересах, в первую очередь – для преследования неугодных лидеров стран. При этом политолог напоминает: ранее эта организация ограничивалась в основном ордерами в отношении лидеров африканских государств – таким образом бывшие колониальные державы пытались сохранить свое влияние на континенте.
"Вот теперь, когда на мировую арену вернулась Россия, придется задуматься, а в те ли игры они играют? Когда МУС замахнулся на большее, чем Африка, думаю, во многих странах это вызовет реакцию в виде массового выхода, поскольку всем становятся понятны изначальные "задачи" этой структуры. А Монголия этим своим поступком сделала первый шаг – скоро этот "карточный домик" будет разрушен", – убежден политолог.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл с официальным визитом в Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Во вторник, в входе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе, Путин завил, что российско-монгольские отношения развиваются по всем направлениям, торговый оборот между двумя странами вышел на траекторию роста.
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