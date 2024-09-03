https://crimea.ria.ru/20240903/otnosheniya-rossii-i-mongolii-razvivayutsya-po-vsem-napravleniyam--putin-1140078798.html

Отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям – Путин

Отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям – Путин - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям – Путин

Российско-монгольские отношения развиваются по всем направлениям, торговый оборот между двумя странами вышел на траекторию роста. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T09:50

2024-09-03T09:50

2024-09-03T09:50

россия

новости

владимир путин (политик)

монголия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российско-монгольские отношения развиваются по всем направлениям, торговый оборот между двумя странами вышел на траекторию роста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе.Он также отметил, что кроме экономики и политической сферы, где Москва и Улан-Батор сотрудничают достаточно активно, идет эффективная работа по гуманитарным направлениям, в частности в сфере образования.Президент России находится с официальным визитом в республике, куда он прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.Российский лидер находится с официальным визитом в республике, куда он прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог оценил значение предстоящего визита Путина в МонголиюПутин оценил отношения России и МонголииПутин: сотрудничество в ШОС развивается на принципах равноправия

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монголия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, владимир путин (политик), монголия, политика