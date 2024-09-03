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Отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям – Путин
Отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям – Путин - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям – Путин
Российско-монгольские отношения развиваются по всем направлениям, торговый оборот между двумя странами вышел на траекторию роста. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T09:50
2024-09-03T09:50
2024-09-03T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российско-монгольские отношения развиваются по всем направлениям, торговый оборот между двумя странами вышел на траекторию роста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе.Он также отметил, что кроме экономики и политической сферы, где Москва и Улан-Батор сотрудничают достаточно активно, идет эффективная работа по гуманитарным направлениям, в частности в сфере образования.Президент России находится с официальным визитом в республике, куда он прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.Российский лидер находится с официальным визитом в республике, куда он прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог оценил значение предстоящего визита Путина в МонголиюПутин оценил отношения России и МонголииПутин: сотрудничество в ШОС развивается на принципах равноправия
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россия, новости, владимир путин (политик), монголия, политика
Отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям – Путин
Россия и Монголия вышли на траекторию роста торгового оборота – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российско-монгольские отношения развиваются по всем направлениям, торговый оборот между двумя странами вышел на траекторию роста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе.
"Несмотря ни на какие сложности, в том числе о которых упомянул президент Монголии, в том числе ковидную историю, мы все-таки вышли на траекторию роста торговых отношений и торгового оборота. Действительно, отношения развиваются по всем направлениям", - сказал российский лидер.
Он также отметил, что кроме экономики и политической сферы, где Москва и Улан-Батор сотрудничают достаточно активно, идет эффективная работа по гуманитарным направлениям, в частности в сфере образования.
Президент России находится с официальным визитом в республике, куда он прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Российский лидер находится с официальным визитом в республике, куда он прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
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