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Сакральное место: Путин пообещал посетить Севастополь - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Сакральное место: Путин пообещал посетить Севастополь
Сакральное место: Путин пообещал посетить Севастополь - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Сакральное место: Путин пообещал посетить Севастополь
Президент России Владимир Путин назвал древний Херсонес Таврический в Севастополе сакральным и очень важным местом для России и заявил, что планирует не раз его РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T17:32
2024-04-04T18:03
владимир путин (политик)
херсонес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал древний Херсонес Таврический в Севастополе сакральным и очень важным местом для России и заявил, что планирует не раз его посетить. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии открытия молодежных центров, которая прошла в режиме видеоконференции в четверг.В этом смысле Херсонес Таврический, по словам президента, является для России действительно сакральным и очень важным местом.С 2023 года в Псковской области работает круглогодичный историко-культурный центр "Истоки", на базе которого проходят программы для представителей волонтерских и патриотических организаций, студентов педагогических специальностей, экскурсоводов, историков, молодых семей с детьми, активистов детских движений. В этом году еще один такой центр "Истоки" появится на площадке Севастопольской Детской школы искусств на территории древнего Херсонеса.
https://crimea.ria.ru/20240304/kogda-otkroyut-unikalnyy-park-novyy-khersones-v-sevastopole-1135395509.html
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владимир путин (политик), херсонес, севастополь, крым, новости, новости крыма, общество, история
Сакральное место: Путин пообещал посетить Севастополь

Путин назвал Херсонес Таврический в Севастополе сакральным местом для России

17:32 04.04.2024 (обновлено: 18:03 04.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал древний Херсонес Таврический в Севастополе сакральным и очень важным местом для России и заявил, что планирует не раз его посетить. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии открытия молодежных центров, которая прошла в режиме видеоконференции в четверг.
"Говорить о важности этого места не приходится – это один из важнейших истоков нашей духовности. Князь Владимир не только сам крестился в Херсонесе и дружину свою крестил, но потом духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории и это, собственно говоря, легло в основу строительства единого централизованного российского государства", – сказал Путин.
В этом смысле Херсонес Таврический, по словам президента, является для России действительно сакральным и очень важным местом.
"Здесь переплетается все – и духовные начала, и государственные начала, исторические культурные наши традиции и так далее. Надеюсь побывать там еще не один раз", – добавил Путин.
С 2023 года в Псковской области работает круглогодичный историко-культурный центр "Истоки", на базе которого проходят программы для представителей волонтерских и патриотических организаций, студентов педагогических специальностей, экскурсоводов, историков, молодых семей с детьми, активистов детских движений. В этом году еще один такой центр "Истоки" появится на площадке Севастопольской Детской школы искусств на территории древнего Херсонеса.
Строительство историко-археологического парка Херсонес Таврический
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Владимир Путин (политик)ХерсонесСевастопольКрымНовостиНовости КрымаОбществоИстория
 
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