https://crimea.ria.ru/20240404/sakralnoe-mesto-putin-poobeschal-posetit-sevastopol-1136289812.html

Сакральное место: Путин пообещал посетить Севастополь

Сакральное место: Путин пообещал посетить Севастополь - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Сакральное место: Путин пообещал посетить Севастополь

Президент России Владимир Путин назвал древний Херсонес Таврический в Севастополе сакральным и очень важным местом для России и заявил, что планирует не раз его РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T17:32

2024-04-04T17:32

2024-04-04T18:03

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал древний Херсонес Таврический в Севастополе сакральным и очень важным местом для России и заявил, что планирует не раз его посетить. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии открытия молодежных центров, которая прошла в режиме видеоконференции в четверг.В этом смысле Херсонес Таврический, по словам президента, является для России действительно сакральным и очень важным местом.С 2023 года в Псковской области работает круглогодичный историко-культурный центр "Истоки", на базе которого проходят программы для представителей волонтерских и патриотических организаций, студентов педагогических специальностей, экскурсоводов, историков, молодых семей с детьми, активистов детских движений. В этом году еще один такой центр "Истоки" появится на площадке Севастопольской Детской школы искусств на территории древнего Херсонеса.

https://crimea.ria.ru/20240304/kogda-otkroyut-unikalnyy-park-novyy-khersones-v-sevastopole-1135395509.html

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