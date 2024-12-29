https://crimea.ria.ru/20241229/kavelashvili-ofitsialno-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-gruzii-1143006515.html

Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии

Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии

Победивший на выборах Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T11:43

2024-12-29T11:43

2024-12-29T11:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Победивший на выборах Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, сообщает РИА Новости. Церемония инаугурации проходит в здании парламента страны. Тем временем Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец и вышла к собравшимся митингующим.Она заявила, что забирает с собой "легитимность и флаг", но "останется с народом" и будет бороться за назначение новых парламентских выборов. По словам Зурабишвили, она получила много предложений со стороны стран-партнеров и намерена посетить их. Также она собирается принять участие в акции протеста 31 декабря и встретить Новый год вместе с митингующими на проспекте Руставели.Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" во главе с Ираклием Кобахидзе победила, набрав 53,93% голосов избирателей. Она выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций.14 декабря парламент Грузии выбрал нового президента страны, им стал кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили.22 декабря экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от правящей партии назначить дату проведения в стране новых парламентских выборов до 29 декабря – когда истекает срок ее полномочий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера Кобахидзе Зурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию – Пушков"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, политика, новости, в мире