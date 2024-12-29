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Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии
Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии
Победивший на выборах Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T11:43
2024-12-29T11:43
грузия
саломе зурабишвили
михаил кавелашвили
политика
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Победивший на выборах Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, сообщает РИА Новости. Церемония инаугурации проходит в здании парламента страны. Тем временем Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец и вышла к собравшимся митингующим.Она заявила, что забирает с собой "легитимность и флаг", но "останется с народом" и будет бороться за назначение новых парламентских выборов. По словам Зурабишвили, она получила много предложений со стороны стран-партнеров и намерена посетить их. Также она собирается принять участие в акции протеста 31 декабря и встретить Новый год вместе с митингующими на проспекте Руставели.Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" во главе с Ираклием Кобахидзе победила, набрав 53,93% голосов избирателей. Она выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций.14 декабря парламент Грузии выбрал нового президента страны, им стал кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили.22 декабря экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от правящей партии назначить дату проведения в стране новых парламентских выборов до 29 декабря – когда истекает срок ее полномочий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера Кобахидзе Зурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию – Пушков"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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грузия, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, политика, новости, в мире
Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии

Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии

11:43 29.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИнаугурация президента Грузии
Инаугурация президента Грузии - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Победивший на выборах Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, сообщает РИА Новости.
Церемония инаугурации проходит в здании парламента страны.
Тем временем Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец и вышла к собравшимся митингующим.
Она заявила, что забирает с собой "легитимность и флаг", но "останется с народом" и будет бороться за назначение новых парламентских выборов.
По словам Зурабишвили, она получила много предложений со стороны стран-партнеров и намерена посетить их. Также она собирается принять участие в акции протеста 31 декабря и встретить Новый год вместе с митингующими на проспекте Руставели.
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" во главе с Ираклием Кобахидзе победила, набрав 53,93% голосов избирателей. Она выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций.
14 декабря парламент Грузии выбрал нового президента страны, им стал кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили.
22 декабря экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от правящей партии назначить дату проведения в стране новых парламентских выборов до 29 декабря – когда истекает срок ее полномочий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ГрузияСаломе ЗурабишвилиМихаил КавелашвилиПолитикаНовостиВ мире
 
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