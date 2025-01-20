https://crimea.ria.ru/20250120/iz-zony-svo-k-upravleniyu-sudakom-bolshoe-intervyu-kirilla-chebysheva-1143503905.html

Из зоны СВО к управлению Судаком: большое интервью Кирилла Чебышева

Из зоны СВО к управлению Судаком: большое интервью Кирилла Чебышева - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Из зоны СВО к управлению Судаком: большое интервью Кирилла Чебышева

РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T18:30

2025-01-20T18:30

2025-01-20T19:27

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Кирилл Чебышев - участник СВО, многодетный отец, а с конца октября 2024 года – самый молодой руководитель муниципалитета в Крыму. Коренной судакчанин, он теперь глава администрации этого приморского города. О проблемах и перспективах региона – в большом интервью для РИА Новости Крым.Из депутатов на фронт- Вы участник специальной военной операции. Почему пошли на фронт? И как теперь военный опыт помогает вам в делах административных?- С началом специальной военной операции я со своими друзьями принял решение: в 2014 году сделали историю одни люди, а сейчас нам нужно показать, что мы действительно искренне к этому подходили, нам нужно идти и защищать интересы нашей страны, отстаивать интересы нашего государства, защищать свои семьи, территорию. Вот такой был настрой.В партийной деятельности я с 2018 года. Был членом партии "Единая Россия". В 2022 году баллотировался в депутаты по мажоритарному округу сел Судака - Грушевки, Переваловки, Холодовки. Выиграл выборы. У меня была бронь от мобилизации, но мы с моими друзьями договорились, что идем на фронт. Стал депутатом и почти сразу после этого ушел на фронт. Служил в разведбатальоне 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны. А без тыла крепкой победы быть не может. Поэтому после того, как вернулся из зоны СВО, подал заявку в программу "Время героев", прошел очень хорошее заочное обучение. Кстати, сейчас мой товарищ, который до сих пор в зоне СВО, по моему совету будет подавать заявку, потому что в рамках программы можно очень многое узнать даже для себя. В деле управления регионом каждый опыт помогает, дает закалку. Я понимаю, что все решаемо, главное - стараться двигаться вперед.- Вы один из немногих чиновников, который не колеблясь раздает свой номер телефона всем, публикует его в социальных сетях…- Задача главы республики – чтобы мы как можно больше были доступны для народа, для обычных людей. Мою занятость и публичность семья нормально воспринимает, Слава Богу, супруга понимает и принимает это.Газ, вода и дороги- Давайте перейдем к городским проблемам. Насколько хватает Судаку мощностей очистных канализационных систем? Весной 2024 года говорилось, что они должны быть увеличены как минимум в два раза.- Сейчас мы увеличиваем эту мощность до 15 тысяч кубических метров в сутки. Первая очередь будет закончена в 2025 году. Во вторую очередь планируем, что мощности будут увеличены до 25 тысяч. На данный период городу этого достаточно, но однозначно при увеличении потребности будем смотреть.- В Морском также строили очистные. Они уже доделаны?- Будут введены в 2025 году, сейчас там устраняются замечания.- После так называемого "шторма века" отремонтировали обвалившийся кусок набережной Судака. А полностью набережную нет пока планов заново делать?- Помимо того, что привели в надлежащее состояние обвалившуюся часть набережной, после окончания курортного сезона ее еще по мелочам доработали. Один из наших застройщиков и инвесторов планирует по соглашениям с нами дальнейшее благоустройство набережной. Подобное он уже сделал на промежутке от аквапарка до мыса Алчак. Теперь будет двигаться в другую сторону, западнее.- В ваших прямых эфирах с горожанами, которые вы регулярно проводите, много вопросов вам задают по поводу газификации сел региона.- С газификацией Лесного, Дачного, Холодовки будем максимально стараться. По плану, этот проект должен быть реализован до 2029 года. Проект дорогостоящий, трудный, сложный. Тем не менее, сегодня документы уже все подписаны, спасибо главе республики. По этому вопросу мы с министром топлива и энергетики Крыма буквально на прошлой неделе созванивались, все в работе. Даже планируем, что, если все будет хорошо и финансирование будет раньше, то газификация будет проведена и раньше назначенной даты.- Один из больных вопросов – дороги к поселкам, к тому же Новому Свету, к Морскому, их когда будут ремонтировать?- Что касается дороги на Новый Свет, то там запланирована реконструкция существующего покрытия. По срокам сейчас вам не скажу, но на ближайшее время в проекте это есть. По Морскому, где после "шторма века" идет реконструкция дороги, я не готов сказать, в какие сроки закончат, так как это дорога не муниципального, а республиканского подчинения. Нужно будет еще раз на нее посмотреть и обдумать, что и как делать, когда идущий ремонт закончится. У нас еще в планах село Веселое. А после того, как достроят съезд трассы "Таврида" к Грушевке, будем делать дорогу непосредственно в Судак. Там и в Переваловке есть сложные участки, где нужно, например, добавить ограждения и еще многое другое.- На всю страну прогремела проблема спортивного зала для детей в Солнечной долине. Зал-то построили?- По программе президента в Солнечной долине поставили качественный физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы его уже приняли на муниципальный баланс, и теперь идет процесс передачи его спортивной школе. К весне все будет готово.- Какой район Большого Судака вы считаете наиболее проблемным?- Грушевка, Холодовка, Переваловка. Это горная часть, она всегда была сложной. Но за два последних года там очень много всего сделано: и освещение, и много детских, спортивных площадок, футбольное поле, амбулаторию. Но проблемы есть, конечно: с газом, с водой...- Судак всегда был засушливым регионом. Сейчас ученые нам говорят, что мы снова стоим на пороге маловодных пяти следующих годов....- Проблемы с водой есть в Новом Свете в летний период в связи с туристическим потоком. И этот вопрос мы прорабатываем. Что же касается сел, в которых есть сложности, они расположены в горах, из-за этого проекты получаются очень дорогостоящими. Ищем лучшие предложения и варианты. Но о проблеме этой, конечно, всегда помним.Судак туристический и сельскохозяйственный- Один из самых сложных вопросов для любого муниципалитета – генплан. Мало в каких крымских городах он вообще есть. Но и без него развивать территорию невозможно.- Без генплана города блокируются крупные будущие инвестиционные проекты. Этот документ в Судаке принимают уже почти 8 лет. В этом процессе самая большая проблема – в том, что жизнь идет, стройки растут, все изменяется. Поверьте, мои коллеги и депутаты каждый день до ночи с этим планом работают, все задействованы, все понимают зону ответственности. Если генплан будет принят в этом году – это будет грандиозное событие.- Мы коснулись важных, но точечных вопросов. А если мыслить глобально, что надо сделать, чтобы Судак повысил качество своего туристического обслуживания, стал хорошим дорогим курортом?- Понимаю, что у нас в качестве обслуживания есть определенный пробел. Но все равно наши предприниматели с каждым годом что-то пытаются обновить. Их надо однозначно ориентировать на то, что городу необходимо идти в ногу со временем, а не открывать шаурмичные на каждом шагу. Нам пока сложно угнаться за Южным берегом, где больше развита инфраструктура. Но лучше рано, чем поздно, нам нужно выйти на то, чтобы турист к нам ехал не только в летний период. Это в том числе зависит и от наших крупных санаториев, которые активно развивают оздоровительный туризм. Когда турист поймет, что ему есть где в Судаке провести время, он будет ехать.- Точки притяжения в Судакском регионе создаются активно. А что будет вокруг них? К примеру, есть огромная детская площадка и новый променад в Бухте маленького капитана, около Кутлака. Но вокруг пока пусто.- Я убежден, что это одна из самых лучших в Крыму детских площадок. Вокруг расположены земельные участки, принадлежащие собственникам. Эти собственники будут реализовывать большие проекты строительства качественных апартаментов, многоквартирных комплексов и зон отдыха. Такие, чтобы соответствовать новой территории. Сохранить эту территорию и дать ей толчок к развитию - наша задача на сейчас. Есть одна проблема: наше государство многое делает для людей, а люди иногда относятся к этому специфически, я бы сказал. Думаем об установке в Кутлакской бухте, в Бухте Маленького капитана камер постоянного наблюдения.- Сколько отдыхающих Судак принял в прошлом году и за минувшие новогодние праздники?- За новогодние праздники отдохнуло порядка тысячи человек. А за минувший год отдохнуло на 34% больше, чем в 2023 – всего 67 тысяч человек.- Деликатная, но животрепещущая тема городских общественных туалетов. С туалетами в Судаке беда. На набережной летом продают много напитков, а после них куда туристу деться?- Замечание правильное. Туалеты на самом деле есть, они у частников, и они расположены в таких местах, о которых люди мало знают. Один есть на "Южанке", около кафе "Прибой", у ресторана "Парус" возле "Бригантины" есть. В этом году мы однозначно добавим туалеты. И даже сейчас, зимой, просим предпринимателей делать уборные там, где есть для этого помещения. И они должны быть видны, конечно, чтобы можно было стать на центральной аллее и сразу увидеть их расположение.- При том количестве отдыхающих, которое вы озвучили, одним морем днем и прогулками по набережной вечером турист впечатлениями сыт не будет. Памятник садово-паркового искусства ТОК "Судак" закрыт и доступен к посещению только для тех, кто непосредственно в нем отдыхает. Можно ли надеяться на то, что туда будут пускать желающих посмотреть на красоту?- Действительно, хороший парк. Но вы же понимаете, у учреждения есть собственник. Он хочет, чтобы для его отдыхающих среда была комфортная. Это их земельный участок, и они сами вправе регулировать этот процесс. Может быть, стоит проговорить с собственником возможность экскурсий в парк организованными группами.Для людей- Не так давно в городе поднялись волнения по поводу передачи городской территории, пляжа в Капсельской бухте арт-кластеру "Таврида". Говорили, что теперь территорию закроют и туда не попадут ни курортники, ни местные.- Объясню: для судакского региона арт-кластер "Таврида" - жемчужина региона. Сегодня все в России знают, что есть такой современный кластер, который находится в Судаке. И там никогда, ни за какой период времени не было препятствий к проходу к морю обычному человеку. Теперь туда нельзя прямо к морю подъехать на машине и упереться в воду, но пляжи открыты. На этой территории есть и туалеты, и зоны отдыха, за их пользования никто не требует платы. Пожалуйста, гуляйте. Опять же, мы передаем землю не кластеру, а в федеральное пользование. У нас на этой территории есть участок земли, на котором мы ничего не можем реализовать – у города на это нет финансов. А государство найдет инвесторов. Дай Бог, чтобы получилось так, чтобы набережная протянулась от самого мыса Меганом до Алчака. У нас есть такая мечта.- А есть ли сейчас в Судаке попытки застроить береговую линию, как это активно было в украинские времена?- Нет таких попыток. В Морском у нас были пара случаев, где мы как городские власти уже зашли с собственниками в суды. Но большинство добросовестных собственников сами убрали свои незаконные строения.- Вообще, по вашему мнению, инвестиционная привлекательность Судака в большей мере в туризме или в сельском хозяйстве?- В первую очередь туризм, конечно. Вторым пунктом я рассматриваю сельское хозяйство. У нас есть, например, крупный инвестор в Грушевке, он занимается садами, выращивает яблоки.- В Лесном недавно отреставрировали мемориал воинам великой Отечественной. Хорошо получилось, масштабно.- Когда такая реализация проектов происходит, то душа радуется. Теперь к мемориалу приходишь и понимаешь, что действительно, это место, где можно достойно почтить память героев. Несколько дней назад мы были на памятнике в честь Судакского десанта около кластера "Таврида". Его участники "Тавриды" тоже посетили, некоторые из них узнали для себя новое – что вот такие события в Судаке были более 80 лет тому. У нас в городе также есть памятник десанту, который расположен в центре, на набережной, есть Холм Славы за зданием горадминистрации. Недавно к нам поступило предложение, чтобы к 85-летию Судакского десанта установить в городе большой, качественный, полноценный мемориал нашему десанту. Очень хотелось бы, чтобы этот проект получился.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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