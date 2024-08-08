Рейтинг@Mail.ru
Поможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкции - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240808/pomozhet-li-legalizatsiya-mayninga-kripty-oboyti-sanktsii-1139452761.html
Поможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкции
Поможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкции - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Поможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкции
Легализация майнинга криптовалют в РФ позволит более эффективно обходить наложенные на российскую внешнюю торговлю санкции, несмотря на постоянные попытки... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T12:52
2024-08-08T12:52
эксклюзивы риа новости крым
майнинг
анатолий аксаков
криптовалюта
биткоины
россия
закон и право
экономика
внешняя торговля
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111316/71/1113167102_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_669b7ab46a0f49e6a8231737b7b086b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Легализация майнинга криптовалют в РФ позволит более эффективно обходить наложенные на российскую внешнюю торговлю санкции, несмотря на постоянные попытки Запада ограничить движение "крипты" из нашей страны. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По его словам, в области расчетов в криптовалютах у России намного больше возможностей обойти санкции, чем в банковской сфере, поскольку отследить движение "крипты" и как-то на него повлиять намного сложнее по сравнению с банками.В целом оценивая риски нового закона о легализации майнинга, Аксаков допустил, что на первых порах он не заработает в полную силу. К тому же, необходимо еще принять ряд подзаконных актов, чтобы сделать закон более практичным и готовым к применению, в том числе определить регулятора и ответственность за нарушение норм. По мнению депутата, риски с дефицитом электроэнергии из-за деятельности майнеров будут минимальными."Риски есть всегда. Всегда есть те, кто соблюдает закон, и те, кто его нарушает. Но современные технологии позволяют быстро отследить нелегальных майнеров, моментально определить, кто и где этим занимается, и привлечь к ответственности нарушителей. Конечно, допускаю, что вначале будут какие-то нарушения, но в целом порядок в этой сфере будет наведен", - заключил Аксаков.Госдума 30 июля приняла закон о легализации майнинга криптовалют в России.Заниматься майнингом смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. При этом россиянам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, разрешат заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр при условии, что они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. Осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры юрлица и ИП будут в праве после включения в соответствующий реестр Минцифры.Юрлицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче, производству и купле-продаже электроэнергии.В середине июля президент России Владимир Путин заявлял, что неконтролируемый рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Легализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет рискиКрипта "в законе" – что реально изменит легализация майнингаПутин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111316/71/1113167102_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_5e237aa9552053db50ead6c43655b7e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майнинг, анатолий аксаков, криптовалюта, биткоины, россия, закон и право, экономика, внешняя торговля, мнения
Поможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкции

Запад не сможет помешать использованию Россией криптовалют для обхода санкций – Аксаков

12:52 08.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФерма для майнинга криптовалют
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Легализация майнинга криптовалют в РФ позволит более эффективно обходить наложенные на российскую внешнюю торговлю санкции, несмотря на постоянные попытки Запада ограничить движение "крипты" из нашей страны. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Сегодня криптовалюты активно используются, их объем для расчетов в том числе с нашими экспортерами, постоянно растет, и понятно, что наши недруги отслеживают эту ситуацию и пытаются противодействовать. Конечно, они будут стремиться ставить метки на нашу "крипту". Но специалисты, с которыми я общался, говорят, что постоянно быстро корректируют движение средств, и все эти трудности с метками успешно преодолеваются", - сказал парламентарий.
По его словам, в области расчетов в криптовалютах у России намного больше возможностей обойти санкции, чем в банковской сфере, поскольку отследить движение "крипты" и как-то на него повлиять намного сложнее по сравнению с банками.
В целом оценивая риски нового закона о легализации майнинга, Аксаков допустил, что на первых порах он не заработает в полную силу. К тому же, необходимо еще принять ряд подзаконных актов, чтобы сделать закон более практичным и готовым к применению, в том числе определить регулятора и ответственность за нарушение норм. По мнению депутата, риски с дефицитом электроэнергии из-за деятельности майнеров будут минимальными.
"Риски есть всегда. Всегда есть те, кто соблюдает закон, и те, кто его нарушает. Но современные технологии позволяют быстро отследить нелегальных майнеров, моментально определить, кто и где этим занимается, и привлечь к ответственности нарушителей. Конечно, допускаю, что вначале будут какие-то нарушения, но в целом порядок в этой сфере будет наведен", - заключил Аксаков.
Госдума 30 июля приняла закон о легализации майнинга криптовалют в России.
Заниматься майнингом смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. При этом россиянам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, разрешат заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр при условии, что они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. Осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры юрлица и ИП будут в праве после включения в соответствующий реестр Минцифры.
Юрлицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче, производству и купле-продаже электроэнергии.
В середине июля президент России Владимир Путин заявлял, что неконтролируемый рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Легализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет риски
Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга
Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымМайнингАнатолий АксаковКриптовалютаБиткоиныРоссияЗакон и правоЭкономикаВнешняя торговляМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:31Очередной удар ВСУ по Херсонской области: пострадали два человека
15:18В Севастополе назначен новый ответственный за сферу ЖКХ
15:04В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей
14:53Треш-стримы в России запрещены – Путин подписал закон
14:37Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций
14:23Число пострадавших детей в Курской области возросло до девяти
14:10ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 20 беспилотников вне зоны СВО
14:05ВСУ за сутки лишись более 2 тысяч боевиков
13:41Российские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ
13:17На Крымском мосту очередь со стороны Керчи
13:04Спортсменка из Севастополя стала чемпионкой мира по рукопашному бою
12:52Поможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкции
12:37Новые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по Шебекино
12:16Враг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье
11:54YouTube перестал работать на компьютерах россиян
11:51Ситуация в Курской области: данные Минобороны об обстановке на границе
11:32Мощное землетрясение в Японии: на побережье обрушилось цунами
11:08Семь человек пострадали в массовом ДТП с троллейбусом в Крыму
11:02В Крыму экс-майор юстиции получил 14 лет "строгача" за госизмену
10:44Удорожание билетов на поезда с курортов юга России проверяет прокуратура
Лента новостейМолния