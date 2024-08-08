https://crimea.ria.ru/20240808/pomozhet-li-legalizatsiya-mayninga-kripty-oboyti-sanktsii-1139452761.html

Поможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкции

Поможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкции - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Поможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкции

Легализация майнинга криптовалют в РФ позволит более эффективно обходить наложенные на российскую внешнюю торговлю санкции, несмотря на постоянные попытки... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T12:52

2024-08-08T12:52

2024-08-08T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Легализация майнинга криптовалют в РФ позволит более эффективно обходить наложенные на российскую внешнюю торговлю санкции, несмотря на постоянные попытки Запада ограничить движение "крипты" из нашей страны. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По его словам, в области расчетов в криптовалютах у России намного больше возможностей обойти санкции, чем в банковской сфере, поскольку отследить движение "крипты" и как-то на него повлиять намного сложнее по сравнению с банками.В целом оценивая риски нового закона о легализации майнинга, Аксаков допустил, что на первых порах он не заработает в полную силу. К тому же, необходимо еще принять ряд подзаконных актов, чтобы сделать закон более практичным и готовым к применению, в том числе определить регулятора и ответственность за нарушение норм. По мнению депутата, риски с дефицитом электроэнергии из-за деятельности майнеров будут минимальными."Риски есть всегда. Всегда есть те, кто соблюдает закон, и те, кто его нарушает. Но современные технологии позволяют быстро отследить нелегальных майнеров, моментально определить, кто и где этим занимается, и привлечь к ответственности нарушителей. Конечно, допускаю, что вначале будут какие-то нарушения, но в целом порядок в этой сфере будет наведен", - заключил Аксаков.Госдума 30 июля приняла закон о легализации майнинга криптовалют в России.Заниматься майнингом смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. При этом россиянам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, разрешат заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр при условии, что они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. Осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры юрлица и ИП будут в праве после включения в соответствующий реестр Минцифры.Юрлицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче, производству и купле-продаже электроэнергии.В середине июля президент России Владимир Путин заявлял, что неконтролируемый рост расхода электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, поэтому майнинг требует законодательного урегулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Легализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет рискиКрипта "в законе" – что реально изменит легализация майнингаПутин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля

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майнинг, анатолий аксаков, криптовалюта, биткоины, россия, закон и право, экономика, внешняя торговля, мнения