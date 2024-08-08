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Треш-стримы в России запрещены – Путин подписал закон
Треш-стримы в России запрещены – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Треш-стримы в России запрещены – Путин подписал закон
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T14:53
2024-08-08T14:53
2024-08-08T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.Закон о запрете треш-стримов в России и о штрафах до одного миллиона рублей для их организаторов и участников был принят депутатами Госдумы в конце июля.По новому закону, треш-стримы отнесены к информации, запрещенной к распространению. Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление.Административный штраф за распространение таких жестоких видео составит для граждан от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч, для юридических — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Поможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкцииКрипта "в законе" – что реально изменит легализация майнингаЛегализация гостевых домов в Крыму: когда примут закон и зачем это нужно
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владимир путин (политик), закон и право, новости, россия, кремль, государственная дума рф, безопасность
Треш-стримы в России запрещены – Путин подписал закон
Закон о запрете треш-стримов подписан президентом РФ Владимиром Путиным
14:53 08.08.2024 (обновлено: 15:12 08.08.2024)