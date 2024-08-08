https://crimea.ria.ru/20240808/putin-podpisal-zakon-o-zaprete-tresh-strimov-1139456994.html

Треш-стримы в России запрещены – Путин подписал закон

Треш-стримы в России запрещены – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Треш-стримы в России запрещены – Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T14:53

2024-08-08T14:53

2024-08-08T15:12

владимир путин (политик)

закон и право

новости

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кремль

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.Закон о запрете треш-стримов в России и о штрафах до одного миллиона рублей для их организаторов и участников был принят депутатами Госдумы в конце июля.По новому закону, треш-стримы отнесены к информации, запрещенной к распространению. Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление.Административный штраф за распространение таких жестоких видео составит для граждан от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч, для юридических — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Поможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкцииКрипта "в законе" – что реально изменит легализация майнингаЛегализация гостевых домов в Крыму: когда примут закон и зачем это нужно

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2024

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владимир путин (политик), закон и право, новости, россия, кремль, государственная дума рф, безопасность