https://crimea.ria.ru/20240808/putin-podpisal-zakon-o-zaprete-propagandy-narkotikov-v-literature-1139459590.html

Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе

Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду наркотических средств в произведениях литературы и искусства. Текст... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T16:31

2024-08-08T16:31

2024-08-08T16:31

владимир путин (политик)

новости

закон и право

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127265447_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cda7c39ed4a92cbf0e9ddf24772fec8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду наркотических средств в произведениях литературы и искусства. Текст документа опубликован на официальном портале опубликования правовой информации.Информация о наркотических средствах должна быть оправдана жанром и допускается в тех случаях, когда она составляет неотъемлемую часть художественного замысла. При этом литературные произведения с подобным содержанием должны будут сопровождаться маркировкой с информацией о вреде наркотиков и запрете их незаконного оборота.Эти меры не коснутся произведений, опубликованных до 1 августа 1990 года, а также медицинских, научных, учебных изданий или материалов оперативно-розыскной деятельности.Закон предусматривает для нарушителей штрафы от 600 тысяч рублей и выше. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.Текст документа был принят Госдумой 23 июля. После его вступления в силу под запретом окажется распространение информации о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения.Читайте также на РИА Новости Крым:Во все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораториюСчет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за годВ Крыму на учете состоят больше 4000 наркоманов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, закон и право, россия