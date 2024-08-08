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Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду наркотических средств в произведениях литературы и искусства. Текст... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T16:31
2024-08-08T16:31
владимир путин (политик)
новости
закон и право
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду наркотических средств в произведениях литературы и искусства. Текст документа опубликован на официальном портале опубликования правовой информации.Информация о наркотических средствах должна быть оправдана жанром и допускается в тех случаях, когда она составляет неотъемлемую часть художественного замысла. При этом литературные произведения с подобным содержанием должны будут сопровождаться маркировкой с информацией о вреде наркотиков и запрете их незаконного оборота.Эти меры не коснутся произведений, опубликованных до 1 августа 1990 года, а также медицинских, научных, учебных изданий или материалов оперативно-розыскной деятельности.Закон предусматривает для нарушителей штрафы от 600 тысяч рублей и выше. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.Текст документа был принят Госдумой 23 июля. После его вступления в силу под запретом окажется распространение информации о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения.Читайте также на РИА Новости Крым:Во все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораториюСчет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за годВ Крыму на учете состоят больше 4000 наркоманов
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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владимир путин (политик), новости, закон и право, россия
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе

Литература о наркотиках теперь должна содержать специальную маркировку – подписан закон

16:31 08.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка выбирает книги в библиотеке
Девушка выбирает книги в библиотеке - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду наркотических средств в произведениях литературы и искусства. Текст документа опубликован на официальном портале опубликования правовой информации.
Информация о наркотических средствах должна быть оправдана жанром и допускается в тех случаях, когда она составляет неотъемлемую часть художественного замысла. При этом литературные произведения с подобным содержанием должны будут сопровождаться маркировкой с информацией о вреде наркотиков и запрете их незаконного оборота.
Эти меры не коснутся произведений, опубликованных до 1 августа 1990 года, а также медицинских, научных, учебных изданий или материалов оперативно-розыскной деятельности.
Закон предусматривает для нарушителей штрафы от 600 тысяч рублей и выше. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Текст документа был принят Госдумой 23 июля. После его вступления в силу под запретом окажется распространение информации о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения.
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Владимир Путин (политик)НовостиЗакон и правоРоссия
 
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