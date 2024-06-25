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В Крыму на учете состоят больше 4000 наркоманов

В Крыму на учете состоят больше 4000 наркоманов - РИА Новости Крым, 25.06.2024

В Крыму на учете состоят больше 4000 наркоманов

В Крыму на диспансерном учете состоит чуть больше четырех тысяч наркозависимых лиц. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T17:31

2024-06-25T17:31

2024-06-25T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Крыму на диспансерном учете состоит чуть больше четырех тысяч наркозависимых лиц. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РК Марина Шоренко.Специалист уточнила, что речь идет о людях, у которых уже есть синдром зависимости от наркотических веществ, то что в обиходе называется наркоманией. Кроме того, среди медицинской категории лиц, которые находятся под диспансерным наблюдением, есть и те, у кого нет синдрома зависимости, и у которых диагностировано потребление наркотиков с легкими последствиями.При этом количество лиц, которые находятся под диспансерным наблюдением в течение последних трех лет, остается достаточно стабильным. А вот структура потребления изменилась, сообщила врач."Синтетические вещества сегодня употребляются активнее (чем растительные наркотики – ред.). Они очень быстро вызывают изменения личности. Также случается и так, что людям, еще не получившим диагноз, уже требуется медицинская помощь", – сказала Шоренко.По ее словам, синдром зависимости может сформироваться уже после двух-трех употреблений, все очень индивидуально.По ее мнению, человек, который готов к употреблению наркотиков – однозначно готов к совершению определенных действий за гранью.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворники и маркетологи: когда принудительные работы в радость"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителейКрупную наркоплантацию обнаружили в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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