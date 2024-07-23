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Госдума ввела тюремный срок за пропаганду наркотиков
Госдума ввела тюремный срок за пропаганду наркотиков - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Госдума ввела тюремный срок за пропаганду наркотиков
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроекты о запрете пропаганды наркотиков, а также об уголовной и административной ответственности за такие... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T14:51
2024-07-23T14:51
2024-07-23T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроекты о запрете пропаганды наркотиков, а также об уголовной и административной ответственности за такие деяния. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Согласно принятым поправкам, уточняется само понятие пропаганды наркотиков. За пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность (штраф в размере до 1,5 млн рублей) и уголовная (до двух лет лишения свободы). Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года.При этом принятые поправки не распространятся на произведения литературы и искусства, обнародованные до 1 августа 1990 года.Законодатели также уточнили, что под понятие пропаганды не подпадут произведения, в которых наркотики составляют "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла".Произведения, изданные после 1 августа 1990 года, необходимо будет сопровождать маркировкой о вреде наркотиков, законодательном запрете их незаконного оборота и ответственности за нарушение. Порядок маркировки определит правительство.
https://crimea.ria.ru/20240627/schet-na-sotni-kilogrammov-skolko-v-krymu-izyali-narkotikov-za-god-1138353838.html
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государственная дума рф, новости, россия, наркотики, закон и право, общество
Госдума ввела тюремный срок за пропаганду наркотиков
Госдума приняла пакет законов о штрафах и тюремном сроке за пропаганду наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроекты о запрете пропаганды наркотиков, а также об уголовной и административной ответственности за такие деяния. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно принятым поправкам, уточняется само понятие пропаганды наркотиков.
Под запретом окажется распространение, в том числе в СМИ и интернете, информации и материалов о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения.
За пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность (штраф в размере до 1,5 млн рублей) и уголовная (до двух лет лишения свободы). Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года.
При этом принятые поправки не распространятся на произведения литературы и искусства, обнародованные до 1 августа 1990 года.
Законодатели также уточнили, что под понятие пропаганды не подпадут произведения, в которых наркотики составляют "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла".
Произведения, изданные после 1 августа 1990 года, необходимо будет сопровождать маркировкой о вреде наркотиков, законодательном запрете их незаконного оборота и ответственности за нарушение. Порядок маркировки определит правительство.