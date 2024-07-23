https://crimea.ria.ru/20240723/gosduma-vvela-tyuremnyy-srok-za-propagandu-narkotikov-1139075313.html

Госдума ввела тюремный срок за пропаганду наркотиков

Госдума ввела тюремный срок за пропаганду наркотиков - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Госдума ввела тюремный срок за пропаганду наркотиков

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроекты о запрете пропаганды наркотиков, а также об уголовной и административной ответственности за такие... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T14:51

2024-07-23T14:51

2024-07-23T14:51

государственная дума рф

новости

россия

наркотики

закон и право

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111121/65/1111216537_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_a00d1682d3c93edaa2e6fda42df52268.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроекты о запрете пропаганды наркотиков, а также об уголовной и административной ответственности за такие деяния. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Согласно принятым поправкам, уточняется само понятие пропаганды наркотиков. За пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность (штраф в размере до 1,5 млн рублей) и уголовная (до двух лет лишения свободы). Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года.При этом принятые поправки не распространятся на произведения литературы и искусства, обнародованные до 1 августа 1990 года.Законодатели также уточнили, что под понятие пропаганды не подпадут произведения, в которых наркотики составляют "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла".Произведения, изданные после 1 августа 1990 года, необходимо будет сопровождать маркировкой о вреде наркотиков, законодательном запрете их незаконного оборота и ответственности за нарушение. Порядок маркировки определит правительство.

https://crimea.ria.ru/20240627/schet-na-sotni-kilogrammov-skolko-v-krymu-izyali-narkotikov-za-god-1138353838.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, новости, россия, наркотики, закон и право, общество