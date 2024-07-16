https://crimea.ria.ru/20240716/vo-vse-tyazhkie-krymchanin-prevratil-svoy-garazh-v-narkolaboratoriyu-1138890583.html

Во все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораторию

Во все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораторию - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Во все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораторию

Сотрудники полиции задержали жителя Керчи, организовавшего на дому производство амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T11:08

2024-07-16T11:08

2024-07-16T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции задержали жителя Керчи, организовавшего на дому производство амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.При обыске в гараже сотрудники полиции обнаружили и изъяли емкости с компонентами, оборудование для изготовления запрещенных веществ, остатки наркотиков. Кроме того, в автомобиле задержанного оперативники нашли четыре свертка с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в свертках находился амфетамин. Общая масса изъятого "психотропа" – 220 граммов.Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы от 15 лет, вплоть до пожизненного заключения.Ранее в Симферопольском районе Крыма правоохранители задержали наркокурьера, который пытался сбыть 18 тысяч доз синтетических наркотиков.На минувшей неделе в Севастополе задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли".Читайте также на РИА Новости Крым:Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за годКрупную наркоплантацию обнаружили в КрымуНаркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые

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2024

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