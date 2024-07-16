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Во все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораторию
Во все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораторию - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Во все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораторию
Сотрудники полиции задержали жителя Керчи, организовавшего на дому производство амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T11:08
2024-07-16T11:08
2024-07-16T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции задержали жителя Керчи, организовавшего на дому производство амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.При обыске в гараже сотрудники полиции обнаружили и изъяли емкости с компонентами, оборудование для изготовления запрещенных веществ, остатки наркотиков. Кроме того, в автомобиле задержанного оперативники нашли четыре свертка с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в свертках находился амфетамин. Общая масса изъятого "психотропа" – 220 граммов.Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы от 15 лет, вплоть до пожизненного заключения.Ранее в Симферопольском районе Крыма правоохранители задержали наркокурьера, который пытался сбыть 18 тысяч доз синтетических наркотиков.На минувшей неделе в Севастополе задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли".Читайте также на РИА Новости Крым:Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за годКрупную наркоплантацию обнаружили в КрымуНаркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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наркотики, мвд по республике крым, закон и право, новости крыма, крым, керчь
Во все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораторию
В Крыму задержали мужчину за организацию нарколаборатории в собственном гараже – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции задержали жителя Керчи, организовавшего на дому производство амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"38-летний местный житель в гараже наладил производство "синтетики" с целью дальнейшей ее реализации на территории города. Продажа наркотиков должна была осуществляться при непосредственном контакте с покупателем", - говорится в сообщении.
При обыске в гараже сотрудники полиции обнаружили и изъяли емкости с компонентами, оборудование для изготовления запрещенных веществ, остатки наркотиков. Кроме того, в автомобиле задержанного оперативники нашли четыре свертка с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в свертках находился амфетамин. Общая масса изъятого "психотропа" – 220 граммов.
Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы от 15 лет, вплоть до пожизненного заключения.
Ранее в Симферопольском районе Крыма правоохранители задержали наркокурьера, который пытался сбыть 18 тысяч доз синтетических наркотиков
.
На минувшей неделе в Севастополе задержан
местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли".
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