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Пытался сбыть 18 тысяч доз: в Крыму задержан наркокурьер - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Пытался сбыть 18 тысяч доз: в Крыму задержан наркокурьер
Пытался сбыть 18 тысяч доз: в Крыму задержан наркокурьер - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Пытался сбыть 18 тысяч доз: в Крыму задержан наркокурьер
В Крыму задержали наркокурьера, который пытался сбыть 18 тысяч доз синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T11:23
2024-07-10T11:23
новости крыма
симферопольский район
феодосия
наркотики
мвд по республике крым
происшествия
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Крыму задержали наркокурьера, который пытался сбыть 18 тысяч доз синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По информации полиции, свертки с веществом по внешним и характерным признакам схожие с наркотическими средствами синтетического происхождения, были обнаружены при осмотре машины в обшивочном материале багажного отделения. Экспертиза подтвердила, что в них находится эфедрон (меткатинон) общей массой 3 кг 699 г.Подозреваемый оказался жителем Феодосии. Ранее он не был судим. Следствие установило, что мужчина выехал в другой субъект Российской Федерации, чтобы забрать из тайника наркотические средства и в дальнейшем сбыть их на территории Республики Крым через закладки.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Мужчина заключен под стражу.Два дня назад в Севастополе задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли",Читайте также на РИА Новости Крым:Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за годКрупную наркоплантацию обнаружили в КрымуНаркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые
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РИА Новости Крым
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новости крыма, симферопольский район, феодосия, наркотики, мвд по республике крым, происшествия, уголовный кодекс
Пытался сбыть 18 тысяч доз: в Крыму задержан наркокурьер

Наркокурьер в Крыму пытался сбыть 18 тысяч доз синтетических наркотиков

11:23 10.07.2024
 
© РИА Новости . Олег Золото / Перейти в фотобанкФСКН
ФСКН - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Олег Золото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Крыму задержали наркокурьера, который пытался сбыть 18 тысяч доз синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

"В селе Донское Симферопольского района задержан 29-летний подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, который передвигался на личном автомобиле", – говорится в сообщении.

По информации полиции, свертки с веществом по внешним и характерным признакам схожие с наркотическими средствами синтетического происхождения, были обнаружены при осмотре машины в обшивочном материале багажного отделения. Экспертиза подтвердила, что в них находится эфедрон (меткатинон) общей массой 3 кг 699 г.
Подозреваемый оказался жителем Феодосии. Ранее он не был судим. Следствие установило, что мужчина выехал в другой субъект Российской Федерации, чтобы забрать из тайника наркотические средства и в дальнейшем сбыть их на территории Республики Крым через закладки.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Мужчина заключен под стражу.
Два дня назад в Севастополе задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли",
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Новости КрымаСимферопольский районФеодосиянаркотикиМВД по Республике КрымПроисшествияУголовный кодекс
 
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