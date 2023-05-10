https://crimea.ria.ru/20230510/rossiya-vozobnovila-aviasoobschenie-s-gruziey-i-otmenila-vizovyy-rezhim-1128638157.html

Россия возобновила авиасообщение с Грузией и отменила визовый режим

Россия возобновила авиасообщение с Грузией и отменила визовый режим - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Россия возобновила авиасообщение с Грузией и отменила визовый режим

Президент Владимир Путин подписал указ об отмене запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T14:35

2023-05-10T14:35

2023-05-10T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ об отмене запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, отныне признается утратившим силу указ от 21 июня 2019 года, который запрещал российским авиакомпаниям полеты между двумя странами.Кроме того, российский лидер отменил визы для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. С этой даты грузины смогут въезжать и выезжать из России по документам, удостоверяющим личность. Виза нужна будет только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования.Реакция МИДРоссийский МИД, в свою очередь, отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в соседнюю страну, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Однако при посещении Грузии рекомендуется учитывать аспекты безопасности и проявлять осмотрительность."Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений", — подчеркнула Захарова.Самолеты в ГрузиюКак сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса, российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию. Планируется, что будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.Грузинско-российские отношения обострились после того, как Тбилиси в июне 2019 года захлестнули акции протеста из-за визита российских депутатов, принимавших участие в международной конференции православия. На этом фоне по указу Владимира Путина российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запретили летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовали не продавать путевки в эту страну.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуЛукашенко прибыл в МосквуФранцузы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, грузия, владимир путин (политик), авиасообщение, новости, в мире, закон и право