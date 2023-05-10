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Россия возобновила авиасообщение с Грузией и отменила визовый режим
Россия возобновила авиасообщение с Грузией и отменила визовый режим - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Россия возобновила авиасообщение с Грузией и отменила визовый режим
Президент Владимир Путин подписал указ об отмене запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T14:35
2023-05-10T14:35
2023-05-10T14:35
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грузия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ об отмене запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, отныне признается утратившим силу указ от 21 июня 2019 года, который запрещал российским авиакомпаниям полеты между двумя странами.Кроме того, российский лидер отменил визы для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. С этой даты грузины смогут въезжать и выезжать из России по документам, удостоверяющим личность. Виза нужна будет только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования.Реакция МИДРоссийский МИД, в свою очередь, отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в соседнюю страну, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Однако при посещении Грузии рекомендуется учитывать аспекты безопасности и проявлять осмотрительность."Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений", — подчеркнула Захарова.Самолеты в ГрузиюКак сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса, российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию. Планируется, что будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.Грузинско-российские отношения обострились после того, как Тбилиси в июне 2019 года захлестнули акции протеста из-за визита российских депутатов, принимавших участие в международной конференции православия. На этом фоне по указу Владимира Путина российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запретили летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовали не продавать путевки в эту страну.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуЛукашенко прибыл в МосквуФранцузы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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россия, грузия, владимир путин (политик), авиасообщение, новости, в мире, закон и право
Россия возобновила авиасообщение с Грузией и отменила визовый режим
Россия возобновила авиасообщение с Грузией и отменила визовый режим – указы Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ об отмене запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, отныне признается утратившим силу указ от 21 июня 2019 года, который запрещал российским авиакомпаниям полеты между двумя странами.
Кроме того, российский лидер отменил визы для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. С этой даты грузины смогут въезжать и выезжать из России по документам, удостоверяющим личность. Виза нужна будет только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования.
Реакция МИД
Российский МИД, в свою очередь, отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в соседнюю страну, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Однако при посещении Грузии рекомендуется учитывать аспекты безопасности и проявлять осмотрительность.
"Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений", — подчеркнула Захарова.
Самолеты в Грузию
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса, российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию. Планируется, что будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
Грузинско-российские отношения обострились после того, как Тбилиси в июне 2019 года захлестнули акции протеста из-за визита российских депутатов, принимавших участие в международной конференции православия. На этом фоне по указу Владимира Путина российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запретили летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовали не продавать путевки в эту страну.
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