Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко прибыл в Москву - РИА Новости Крым, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230508/lukashenko-pribyl-v-moskvu-1128611749.html
Лукашенко прибыл в Москву
Лукашенко прибыл в Москву - РИА Новости Крым, 08.05.2023
Лукашенко прибыл в Москву
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T20:44
2023-05-08T20:44
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
политика
белоруссия
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119859613_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_d1d020bdba246e3598374f8bcab00390.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.Ранее сообщалось, что Москва пригласила на торжества по случаю празднования Дня Победы лидеров стран СНГ. Кроме того, президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и Молдавии по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Известно, что в Россию уже прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров, в ближайшее время здесь ожидают президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ранее сегодня, 8 мая, стало известно, что на Украине указом президента Владимира Зеленского 9 мая превращен в День Европы. В МИД РФ уже высказались об "Иуде 21 века". Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке 9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье
белоруссия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119859613_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c5da08e07d15f216e9cb9cc2bbbaca07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, белоруссия, россия, новости
Лукашенко прибыл в Москву

Лукашенко прибыл в Москву – пресс-служба

20:44 08.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
"Президент Беларуси с рабочим визитом прилетел в Москву", – сообщила Эйсмонт.
Ранее сообщалось, что Москва пригласила на торжества по случаю празднования Дня Победы лидеров стран СНГ. Кроме того, президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и Молдавии по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Известно, что в Россию уже прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров, в ближайшее время здесь ожидают президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Ранее сегодня, 8 мая, стало известно, что на Украине указом президента Владимира Зеленского 9 мая превращен в День Европы. В МИД РФ уже высказались об "Иуде 21 века".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке
9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка
Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье
 
Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоПолитикаБелоруссияРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:22Белгородскую область атакуют вражеские беспилотники
21:06В Крыму 14-летний мопедист столкнулся с внедорожником
20:49"Полное безумие" - власти Севастополя об отмене Киевом Дня Победы
20:44Лукашенко прибыл в Москву
20:12"Иуда 21 века": в МИД РФ высказались о Зеленском и его указе о 9 мая
20:06ВСУ обстреляли Таврийск - горит девятиэтажка: видео 0:23
19:59Главные события и заявления дня: 8 мая
19:19ВСУ обстреляли гостиницы в Каховке - информация о жертвах уточняется
18:17Что означает визит президента Казахстана в Москву на День Победы - мнение
17:32"Надеюсь, я справлюсь": Костомаров впервые написал пост из больницы
17:09Глобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовить
16:32В Бахмутском районе разбит пункт управления разведкой ВСУ
16:15Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке 2:12
15:13Десятки новых случаев и один погибший: сводка по Крыму и Севастополю
14:27Полиция Херсонщины изъяла дома у сельского жителя 2 кг марихуаны
13:35Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке
13:17Дело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражу
12:56В Крыму оценили отмену на Украине Дня Победы 9 мая
12:31На Купянском направлении уничтожены украинские ДРГ и иностранные наемники
12:129 мая на Украине теперь День Европы – указ Зеленского
Лента новостейМолния