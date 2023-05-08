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Лукашенко прибыл в Москву
Лукашенко прибыл в Москву - РИА Новости Крым, 08.05.2023
Лукашенко прибыл в Москву
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T20:44
2023-05-08T20:44
2023-05-08T20:44
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
политика
белоруссия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.Ранее сообщалось, что Москва пригласила на торжества по случаю празднования Дня Победы лидеров стран СНГ. Кроме того, президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и Молдавии по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Известно, что в Россию уже прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров, в ближайшее время здесь ожидают президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ранее сегодня, 8 мая, стало известно, что на Украине указом президента Владимира Зеленского 9 мая превращен в День Европы. В МИД РФ уже высказались об "Иуде 21 века". Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке 9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, белоруссия, россия, новости
Лукашенко прибыл в Москву
Лукашенко прибыл в Москву – пресс-служба