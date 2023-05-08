https://crimea.ria.ru/20230508/lukashenko-pribyl-v-moskvu-1128611749.html

Лукашенко прибыл в Москву

Лукашенко прибыл в Москву - РИА Новости Крым, 08.05.2023

Лукашенко прибыл в Москву

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T20:44

2023-05-08T20:44

2023-05-08T20:44

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

политика

белоруссия

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.Ранее сообщалось, что Москва пригласила на торжества по случаю празднования Дня Победы лидеров стран СНГ. Кроме того, президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и Молдавии по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Известно, что в Россию уже прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров, в ближайшее время здесь ожидают президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ранее сегодня, 8 мая, стало известно, что на Украине указом президента Владимира Зеленского 9 мая превращен в День Европы. В МИД РФ уже высказались об "Иуде 21 века". Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке 9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, белоруссия, россия, новости