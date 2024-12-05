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Почему Зеленский ввел санкции против властей Грузии – мнение
Почему Зеленский ввел санкции против властей Грузии – мнение - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Почему Зеленский ввел санкции против властей Грузии – мнение
События в Грузии схожи с событиями "майдана" на Украине, поэтому Владимир Зеленский не может не присоединиться к позиции США в этом вопросе. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T15:03
2024-12-05T15:03
2024-12-05T15:58
владимир зеленский
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беспорядки в грузии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. События в Грузии схожи с событиями "майдана" на Украине, поэтому Владимир Зеленский не может не присоединиться к позиции США в этом вопросе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов, комментируя введенные Зеленским санкции в отношении грузинских властей.По мнению эксперта, технологии протестов в Грузии те же, что были на Украине в 2013-2014 году, он отметил "схожее исполнение, те же лозунги и часто встречающиеся одинаковые флаги".Это, по словам политолога, связано с тем, что события в Грузии на нынешний момент показывают иную версию истории в отличие от "майдана"."Это все вызывает определенную поддержку и внутри украинского общества, которое понимает, что можно было по-другому", - заключил эксперт.Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что ввел санкции против властей Грузии. В список внесены 19 человек, в частности премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также ряд судей и депутатов грузинского парламента.По словам Зеленского, "эти санкции направлены против той части грузинского правительства, которая "сдает Грузию России".Акции протеста сторонников прозападной оппозиции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок.Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозицииПремьер Грузии сделал заявление на фоне беспорядков в ТбилисиГрузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года
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владимир зеленский, мнения, александр асафов, грузия, санкции, политика, сша, беспорядки в грузии, украина
Почему Зеленский ввел санкции против властей Грузии – мнение
Зеленский не может не поддержать позицию США в отношении грузинского "майдана" - эксперт
15:03 05.12.2024 (обновлено: 15:58 05.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым.
События в Грузии схожи с событиями "майдана" на Украине, поэтому Владимир Зеленский не может не присоединиться к позиции США в этом вопросе. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов, комментируя введенные Зеленским санкции в отношении грузинских властей.
По мнению эксперта, технологии протестов в Грузии те же, что были на Украине в 2013-2014 году, он отметил "схожее исполнение, те же лозунги и часто встречающиеся одинаковые флаги".
"Он (Зеленский) не может не поддержать и не присоединиться к позиции Соединенных Штатов, точнее, к администрации Байдена, которая это осуждает. Поэтому здесь и для киевского режима в целом, и с точки зрения поддержки позиции США – для них это важно. И они это делают и будут делать", - отметил Асафов.
Это, по словам политолога, связано с тем, что события в Грузии на нынешний момент показывают иную версию истории в отличие от "майдана".
"Это все вызывает определенную поддержку и внутри украинского общества, которое понимает, что можно было по-другому", - заключил эксперт.
Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что ввел санкции против властей Грузии
. В список внесены 19 человек, в частности премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также ряд судей и депутатов грузинского парламента.
По словам Зеленского, "эти санкции направлены против той части грузинского правительства, которая "сдает Грузию России".
Акции протеста
сторонников прозападной оппозиции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок.
Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".
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