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Все виды топлива подешевели на российской бирже - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Все виды топлива подешевели на российской бирже
Все виды топлива подешевели на российской бирже - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Все виды топлива подешевели на российской бирже
Стоимость бензина и других видов топлива снизилась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом по итогам первых торгов недели сообщает... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T15:00
2024-10-14T15:00
россия
новости
дизельное топливо
топливо
газомоторное топливо
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Стоимость бензина и других видов топлива снизилась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом по итогам первых торгов недели сообщает РИА Новости.Таким образом, за прошлую неделю стоимость Аи-92 снизилась на 2,12%, а Аи-95 - на 0,62%. Также подешевел дизель: летнее дизтопливо на 0,36%, зимнее – на 0,47%.На "межсезонье" цена снизилась на 0,22%.Тонна сжиженных углеводородных газов подешевела на 0,1%, до 31 094 рублей, мазута - на 1,78%, до 28 829 рублей. Стоимость авиакеросина опустилась на 0,38% - до 79 757 рублей за тонну.Напомним, что с первого марта в России запрещено вывозить бензин за границу, кроме стран ЕАЭС. Сделано это для поддержания стабильности на рынке во время сезонного спроса. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, дополнительных ограничений экспорта непроизводителям не нужно, достаточно заградительной пошлины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с топливом в Крыму после пожара на нефтебазеБензин в цене – когда ждать повышения стоимости топливаРоссия продлила запрет на вывоз бензина
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новости, дизельное топливо, топливо, газомоторное топливо, бензин
Все виды топлива подешевели на российской бирже

На российской бирже упали цены на бензин и дизтопливо

15:00 14.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Стоимость бензина и других видов топлива снизилась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом по итогам первых торгов недели сообщает РИА Новости.
Таким образом, за прошлую неделю стоимость Аи-92 снизилась на 2,12%, а Аи-95 - на 0,62%. Также подешевел дизель: летнее дизтопливо на 0,36%, зимнее – на 0,47%.На "межсезонье" цена снизилась на 0,22%.
Тонна сжиженных углеводородных газов подешевела на 0,1%, до 31 094 рублей, мазута - на 1,78%, до 28 829 рублей. Стоимость авиакеросина опустилась на 0,38% - до 79 757 рублей за тонну.
Напомним, что с первого марта в России запрещено вывозить бензин за границу, кроме стран ЕАЭС. Сделано это для поддержания стабильности на рынке во время сезонного спроса. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, дополнительных ограничений экспорта непроизводителям не нужно, достаточно заградительной пошлины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РоссияНовостиДизельное топливоТопливоГазомоторное топливоБензин
 
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