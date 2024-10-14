https://crimea.ria.ru/20241014/vse-vidy-topliva-podesheveli-na-rossiyskoy-birzhe-1141070295.html

Все виды топлива подешевели на российской бирже

Все виды топлива подешевели на российской бирже - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Все виды топлива подешевели на российской бирже

Стоимость бензина и других видов топлива снизилась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом по итогам первых торгов недели сообщает... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T15:00

2024-10-14T15:00

2024-10-14T15:00

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топливо

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бензин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Стоимость бензина и других видов топлива снизилась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом по итогам первых торгов недели сообщает РИА Новости.Таким образом, за прошлую неделю стоимость Аи-92 снизилась на 2,12%, а Аи-95 - на 0,62%. Также подешевел дизель: летнее дизтопливо на 0,36%, зимнее – на 0,47%.На "межсезонье" цена снизилась на 0,22%.Тонна сжиженных углеводородных газов подешевела на 0,1%, до 31 094 рублей, мазута - на 1,78%, до 28 829 рублей. Стоимость авиакеросина опустилась на 0,38% - до 79 757 рублей за тонну.Напомним, что с первого марта в России запрещено вывозить бензин за границу, кроме стран ЕАЭС. Сделано это для поддержания стабильности на рынке во время сезонного спроса. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, дополнительных ограничений экспорта непроизводителям не нужно, достаточно заградительной пошлины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с топливом в Крыму после пожара на нефтебазеБензин в цене – когда ждать повышения стоимости топливаРоссия продлила запрет на вывоз бензина

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, дизельное топливо, топливо, газомоторное топливо, бензин