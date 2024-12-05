Рейтинг@Mail.ru
На нацпроекты потратят 40 триллионов бюджетных рублей - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241205/na-natsproekty-potratyat-40-trillionov-byudzhetnykh-rubley-1142408013.html
На нацпроекты потратят 40 триллионов бюджетных рублей
На нацпроекты потратят 40 триллионов бюджетных рублей - РИА Новости Крым, 05.12.2024
На нацпроекты потратят 40 триллионов бюджетных рублей
На реализацию национальных проектов в России до 2030 года из бюджета выделят 40 триллионов рублей, еще 13 триллионов планируется привлечь за счет внебюджетных... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T15:41
2024-12-05T15:57
михаил мишустин
нацпроекты в россии
россия
экономика
правительство россии
бюджет
федеральный бюджет
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111645/14/1116451491_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2fa0dbf0b15340bfd08e531a88f4a7bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. На реализацию национальных проектов в России до 2030 года из бюджета выделят 40 триллионов рублей, еще 13 триллионов планируется привлечь за счет внебюджетных инвестиций. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.В частности, на реализацию национального проекта "Семья" из федерального бюджета пойдет более 17 триллионов рублей до 2030 года. По словам Мишустина, в нем объединятся новые и действующие меры для поддержки родителей с детьми. Акцент будет сделан на том, чтобы в России появлялось больше многодетных семей, подчеркнул премьер-министр.Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на модернизацию первичного звена медицинской помощи, в том числе в сельских и отдаленных территориях. Он поможет создать более трех тысяч объектов здравоохранения и свыше семи тысяч – капитально отремонтировать. Также планируется приобретение более 54 тысяч единиц оборудования и транспорта для выезда к пациентам.В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" заложены мероприятия по обновлению не менее чем на 20% жилищного фонда, увеличению его доступности на первичном рынке, переселению из аварийных домов и модернизации коммунальных сетей.Реализация национального проекта "Молодежь и дети" обеспечит создание условий для самореализации современного поколения граждан, добавил глава правительства. Нацпроект охватит около трети всех жителей России. Он включает строительство и ремонт школ, обновление педагогических университетов, формирование образовательно-производственных центров и кластеров профподготовки, инженерных школ, развитие сети кампусов мирового уровня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов – ПутинПочти 6 триллионов выделят на 19 нацпроектов в РФ: на что потратят деньгиМишустин утвердил кураторов федеральных и национальных проектов
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111645/14/1116451491_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_cd645dd8abadd4e0c6ad748650e3b27d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, нацпроекты в россии, россия, экономика, правительство россии, бюджет, федеральный бюджет, новости
На нацпроекты потратят 40 триллионов бюджетных рублей

На реализацию нацпроектов из бюджета выделят 40 триллионов рублей до 2030 года – Мишустин

15:41 05.12.2024 (обновлено: 15:57 05.12.2024)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание Дома Правительства Российской Федерации в Москве
Здание Дома Правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. На реализацию национальных проектов в России до 2030 года из бюджета выделят 40 триллионов рублей, еще 13 триллионов планируется привлечь за счет внебюджетных инвестиций. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
"Из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 триллионов рублей, еще не менее 13 триллионов привлечь за счет внебюджетных инвестиций. В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку правительство предусмотрело все необходимые средства", - сказал он на заседании Совет по стратегическому развитию и нацпроектам.
В частности, на реализацию национального проекта "Семья" из федерального бюджета пойдет более 17 триллионов рублей до 2030 года. По словам Мишустина, в нем объединятся новые и действующие меры для поддержки родителей с детьми. Акцент будет сделан на том, чтобы в России появлялось больше многодетных семей, подчеркнул премьер-министр.
Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на модернизацию первичного звена медицинской помощи, в том числе в сельских и отдаленных территориях. Он поможет создать более трех тысяч объектов здравоохранения и свыше семи тысяч – капитально отремонтировать. Также планируется приобретение более 54 тысяч единиц оборудования и транспорта для выезда к пациентам.
В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" заложены мероприятия по обновлению не менее чем на 20% жилищного фонда, увеличению его доступности на первичном рынке, переселению из аварийных домов и модернизации коммунальных сетей.
Реализация национального проекта "Молодежь и дети" обеспечит создание условий для самореализации современного поколения граждан, добавил глава правительства. Нацпроект охватит около трети всех жителей России. Он включает строительство и ремонт школ, обновление педагогических университетов, формирование образовательно-производственных центров и кластеров профподготовки, инженерных школ, развитие сети кампусов мирового уровня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов – Путин
Почти 6 триллионов выделят на 19 нацпроектов в РФ: на что потратят деньги
Мишустин утвердил кураторов федеральных и национальных проектов
 
Михаил МишустинНацпроекты в РоссииРоссияЭкономикаПравительство РоссииБюджетФедеральный бюджетНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:23В Крыму реализуются инвестпроекты в туризме на четверть триллиона рублей
16:17Уничтожены 300 боевиков и танки: ситуация в Курской области за сутки
16:02Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторы
15:51Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
15:41На нацпроекты потратят 40 триллионов бюджетных рублей
15:29Кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов – Путин
15:27Глава Генштаба Герасимов поговорил с начальником штабов ВС США
15:18В России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"
15:13В Севастополе восстановили движение катеров и паромов
15:03Почему Зеленский ввел санкции против властей Грузии – мнение
14:53В Крыму предложили 2025 год объявить годом тренера
14:32Затаились: когда Германия может передать Украине ракеты Taurus
14:15Новые портреты героев СВО дополнили памятный стенд в Керчи
14:09В Севастополе перекрыли рейд
14:07Крымский мост открыт после временной остановки движения
14:05Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности
14:02Крымский мост перекрыт
13:57В Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии
13:44Крым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – Онищенко
13:36В Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторы
Лента новостейМолния