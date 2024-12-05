https://crimea.ria.ru/20241205/na-natsproekty-potratyat-40-trillionov-byudzhetnykh-rubley-1142408013.html

На нацпроекты потратят 40 триллионов бюджетных рублей

На нацпроекты потратят 40 триллионов бюджетных рублей - РИА Новости Крым, 05.12.2024

На нацпроекты потратят 40 триллионов бюджетных рублей

На реализацию национальных проектов в России до 2030 года из бюджета выделят 40 триллионов рублей, еще 13 триллионов планируется привлечь за счет внебюджетных... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T15:41

2024-12-05T15:41

2024-12-05T15:57

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. На реализацию национальных проектов в России до 2030 года из бюджета выделят 40 триллионов рублей, еще 13 триллионов планируется привлечь за счет внебюджетных инвестиций. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.В частности, на реализацию национального проекта "Семья" из федерального бюджета пойдет более 17 триллионов рублей до 2030 года. По словам Мишустина, в нем объединятся новые и действующие меры для поддержки родителей с детьми. Акцент будет сделан на том, чтобы в России появлялось больше многодетных семей, подчеркнул премьер-министр.Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на модернизацию первичного звена медицинской помощи, в том числе в сельских и отдаленных территориях. Он поможет создать более трех тысяч объектов здравоохранения и свыше семи тысяч – капитально отремонтировать. Также планируется приобретение более 54 тысяч единиц оборудования и транспорта для выезда к пациентам.В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" заложены мероприятия по обновлению не менее чем на 20% жилищного фонда, увеличению его доступности на первичном рынке, переселению из аварийных домов и модернизации коммунальных сетей.Реализация национального проекта "Молодежь и дети" обеспечит создание условий для самореализации современного поколения граждан, добавил глава правительства. Нацпроект охватит около трети всех жителей России. Он включает строительство и ремонт школ, обновление педагогических университетов, формирование образовательно-производственных центров и кластеров профподготовки, инженерных школ, развитие сети кампусов мирового уровня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов – ПутинПочти 6 триллионов выделят на 19 нацпроектов в РФ: на что потратят деньгиМишустин утвердил кураторов федеральных и национальных проектов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, нацпроекты в россии, россия, экономика, правительство россии, бюджет, федеральный бюджет, новости