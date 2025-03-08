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"Котел" для ВСУ в Курской области: когда замкнут кольцо окружения
"Котел" для ВСУ в Курской области: когда замкнут кольцо окружения - РИА Новости Крым, 08.03.2025
"Котел" для ВСУ в Курской области: когда замкнут кольцо окружения
ппировка ВСУ под Суджей в Курской области осталась без снабжения, до замыкания "котла" вокруг нее российским войскам осталось не более 10 километров. Об этом... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T12:09
2025-03-08T12:09
2025-03-08T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Группировка ВСУ под Суджей в Курской области осталась без снабжения, до замыкания "котла" вокруг нее российским войскам осталось не более 10 километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на находящегося в Курске военно-политического эксперта Яна Гагина.По словам Гагина, российские бойцы контролируют дорогу, по которой шло снабжение украинской группировки под Суджей. Соответственно, противник сейчас не может получать снабжение и производить ротацию по этой трассе.Эксперт добавил, что противник перебросил часть резервов, предназначавшихся для подкрепления курской группировки, в Донецкую Народную Республику. Это существенно усложнит положение формирований ВСУ в Курской области.При этом украинское командование, по словам специалиста, фактически бросило своих солдат на курском участке фронта, поскольку даже не подготовило позиции для их отступления.Общие потери украинских формирований в Курской области на сегодняшний день, по данным минобороны РФ, на сегодняшний день превышают 65 тысяч человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской областиОбстановка в Курской области – войска РФ наступают и отражают контратакиЧто происходит в Курской области – новости от Минобороны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, ян гагин, мнения, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу
"Котел" для ВСУ в Курской области: когда замкнут кольцо окружения
До замыкания ВСУ в "котел" под Суджей осталось не более 10 км – военный эксперт Гагин
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Группировка ВСУ под Суджей в Курской области осталась без снабжения, до замыкания "котла" вокруг нее российским войскам осталось не более 10 километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на находящегося в Курске военно-политического эксперта Яна Гагина.
"Если говорить о суджанском котле, как говорят сейчас, то он действительно продолжает сужаться. До, скажем так, до его сужения остается немногим более 10 километров", - сказал он.
По словам Гагина, российские бойцы контролируют дорогу, по которой шло снабжение украинской группировки под Суджей. Соответственно, противник сейчас не может получать снабжение и производить ротацию по этой трассе.
Эксперт добавил, что противник перебросил часть резервов, предназначавшихся для подкрепления курской группировки, в Донецкую Народную Республику. Это существенно усложнит положение формирований ВСУ в Курской области.
При этом украинское командование, по словам специалиста, фактически бросило своих солдат на курском участке фронта, поскольку даже не подготовило позиции для их отступления.
Общие потери украинских формирований в Курской области на сегодняшний день, по данным минобороны РФ, на сегодняшний день превышают 65 тысяч человек
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