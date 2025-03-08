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Двое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничье - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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Двое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничье
Двое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничье - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Двое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничье
Двое супругов из курского приграничья ранены в результате атаки украинских дронов на село Гирьи Беловского района, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T11:05
2025-03-08T11:05
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
александр хинштейн
обстрелы курской области
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Двое супругов из курского приграничья ранены в результате атаки украинских дронов на село Гирьи Беловского района, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По словам губернатора, пострадавшие уже находятся в Курской областной клинической больнице, их жизни ничего не угрожает. Врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее поставить людей на ноги.В том же селе дроном поврежден гражданский автомобиль. Водитель не пострадал.Накануне ВСУ атаковали шестью беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате загорелось промышленное предприятие. Людей из близлежащих домов эвакуировали. Также ранения получила одна женщина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8-летняя девочка ранена при атаке дальнобойными ракетами ВСУ по ДонбассуОбломки ATACMS обнаружили рядом с городом Сельцо Брянской областиАтака БПЛА отражена в Ростовской области
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РИА Новости Крым
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происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), александр хинштейн, обстрелы курской области, курская область, ситуация в курской области после нападения всу
Двое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничье

Супруги получили осколочные ранения при атаке украинского дрона на село в Курской области

11:05 08.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Двое супругов из курского приграничья ранены в результате атаки украинских дронов на село Гирьи Беловского района, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В результате атаки украинских дронов в селе Гирьи Беловского района ранены двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины – множественные осколочные грудной клетки, головы и спины", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавшие уже находятся в Курской областной клинической больнице, их жизни ничего не угрожает. Врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее поставить людей на ноги.
В том же селе дроном поврежден гражданский автомобиль. Водитель не пострадал.
Накануне ВСУ атаковали шестью беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате загорелось промышленное предприятие. Людей из близлежащих домов эвакуировали. Также ранения получила одна женщина.
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ПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Александр ХинштейнОбстрелы Курской областиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУ
 
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