https://crimea.ria.ru/20250308/dvoe-suprugov-poluchili-raneniya-pri-atake-drona-vsu-v-kurskom-prigraniche-1144751291.html

Двое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничье

Двое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничье - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Двое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничье

Двое супругов из курского приграничья ранены в результате атаки украинских дронов на село Гирьи Беловского района, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T11:05

2025-03-08T11:05

2025-03-08T11:05

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

александр хинштейн

обстрелы курской области

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Двое супругов из курского приграничья ранены в результате атаки украинских дронов на село Гирьи Беловского района, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По словам губернатора, пострадавшие уже находятся в Курской областной клинической больнице, их жизни ничего не угрожает. Врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее поставить людей на ноги.В том же селе дроном поврежден гражданский автомобиль. Водитель не пострадал.Накануне ВСУ атаковали шестью беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате загорелось промышленное предприятие. Людей из близлежащих домов эвакуировали. Также ранения получила одна женщина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8-летняя девочка ранена при атаке дальнобойными ракетами ВСУ по ДонбассуОбломки ATACMS обнаружили рядом с городом Сельцо Брянской областиАтака БПЛА отражена в Ростовской области

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), александр хинштейн, обстрелы курской области, курская область, ситуация в курской области после нападения всу