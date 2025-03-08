https://crimea.ria.ru/20250308/rossiyskie-voyska-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-v-kurskoy-oblasti-1144751796.html

Российские войска освободили три населенных пункта в Курской области

Российские войска освободили три населенных пункта в Курской области - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Российские войска освободили три населенных пункта в Курской области

Бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Об... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T12:18

2025-03-08T12:18

2025-03-08T12:33

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Об этом сообщает Минобороны РФ.За минувшие сутки российские военные нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Ивашковский, 1-й Княжий, Локня, Малая Локня, Махновка, Орловка, Рубанщина, Суджа и Черкасская Конопелька. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 11-ти населенных пунктов Курской области и восьми сел Сумщины. За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих. Кроме того, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки и другая техника. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65 580 военнослужащих, 386 танков, 298 боевых машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2144 боевые бронированные машины, 2341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия.Общие потери украинских формирований в Курской области на сегодняшний день, по данным минобороны РФ, на сегодняшний день превышают 65 тысяч человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской областиОбстановка в Курской области – войска РФ наступают и отражают контратакиЧто происходит в Курской области – новости от Минобороны

https://crimea.ria.ru/20250308/kotel-dlya-vsu-v-kurskoy-oblasti-kogda-zamknut-koltso-okruzheniya-1144751630.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, новости сво