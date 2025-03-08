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В Крыму несовершеннолетний водитель пострадал в лобовом ДТП

В Крыму несовершеннолетний водитель пострадал в лобовом ДТП - РИА Новости Крым, 08.03.2025

В Крыму несовершеннолетний водитель пострадал в лобовом ДТП

17-летний крымчанин пострадал в результате лобового столкновения двух легковых авто в Белогорском районе, сообщает Госавтоинспекция республики. РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T10:56

2025-03-08T10:56

2025-03-08T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. 17-летний крымчанин пострадал в результате лобового столкновения двух легковых авто в Белогорском районе, сообщает Госавтоинспекция республики.Авария произошла в ночь на субботу на автодороге "Таврида – Анновка" в районе села Литвиненково.В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.Накануне в Симферополе водитель легкового авто сбил на пешеходном переходе шестилетнего ребенка, который вместе с мамой переходил дорогу.Кроме того, 7 марта в центре Симферополя автомобиль такси сбил велосипедиста. Мужчину госпитализировали, его состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП со "скорой" в Керчи – пациентка погибла и трое пострадали В Севастополе на пешеходном переходе сбили пенсионеркуАвтобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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