Рейтинг@Mail.ru
В Крыму несовершеннолетний водитель пострадал в лобовом ДТП - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250308/v-krymu-nesovershennoletniy-voditel-postradal-v-lobovom-dtp-1144751114.html
В Крыму несовершеннолетний водитель пострадал в лобовом ДТП
В Крыму несовершеннолетний водитель пострадал в лобовом ДТП - РИА Новости Крым, 08.03.2025
В Крыму несовершеннолетний водитель пострадал в лобовом ДТП
17-летний крымчанин пострадал в результате лобового столкновения двух легковых авто в Белогорском районе, сообщает Госавтоинспекция республики. РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T10:56
2025-03-08T10:59
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
дтп
происшествия
гаи
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144750998_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_28204885750e1bf5fdf54b3807c11ca5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. 17-летний крымчанин пострадал в результате лобового столкновения двух легковых авто в Белогорском районе, сообщает Госавтоинспекция республики.Авария произошла в ночь на субботу на автодороге "Таврида – Анновка" в районе села Литвиненково.В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.Накануне в Симферополе водитель легкового авто сбил на пешеходном переходе шестилетнего ребенка, который вместе с мамой переходил дорогу.Кроме того, 7 марта в центре Симферополя автомобиль такси сбил велосипедиста. Мужчину госпитализировали, его состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП со "скорой" в Керчи – пациентка погибла и трое пострадали В Севастополе на пешеходном переходе сбили пенсионеркуАвтобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144750998_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c779b66ac731cf7889658ae396f5732f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, дтп, происшествия, гаи, крым, новости крыма
В Крыму несовершеннолетний водитель пострадал в лобовом ДТП

В Крыму при лобовом столкновении двух авто пострадал 17-летний водитель

10:56 08.03.2025 (обновлено: 10:59 08.03.2025)
 
ДТП в Крыму
ДТП в Крыму
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. 17-летний крымчанин пострадал в результате лобового столкновения двух легковых авто в Белогорском районе, сообщает Госавтоинспекция республики.
Авария произошла в ночь на субботу на автодороге "Таврида – Анновка" в районе села Литвиненково.
"Водитель 2008 года рождения, управляя автомобилем Ford Fiesta не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Sitrak под управлением водителя 1981 года рождения, после чего совершил выезд за пределы проезжей части вправо", - говорится в сообщении.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.
Накануне в Симферополе водитель легкового авто сбил на пешеходном переходе шестилетнего ребенка, который вместе с мамой переходил дорогу.
Кроме того, 7 марта в центре Симферополя автомобиль такси сбил велосипедиста. Мужчину госпитализировали, его состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жуткое ДТП со "скорой" в Керчи – пациентка погибла и трое пострадали
В Севастополе на пешеходном переходе сбили пенсионерку
Автобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеДТППроисшествияГАИКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:06Потери ВСУ за сутки составили 1300 боевиков
13:44Евгения Петросяна экстренно госпитализировали – СМИ
13:03Самый крепкий тыл: в Крыму поздравили матерей и жен бойцов СВО
12:48Стало известно о состоянии сбитого в Симферополе малыша
12:32Рейд в Севастополе снова открыт
12:18Российские войска освободили три населенных пункта в Курской области
12:09"Котел" для ВСУ в Курской области: когда замкнут кольцо окружения
11:32В Севастополе закрыли рейд
11:05Двое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничье
10:56В Крыму несовершеннолетний водитель пострадал в лобовом ДТП
10:37Более 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазута
10:14Морпехи Черноморского флота с передовой поздравили женщин с 8 Марта
09:46В Крыму машина сбила маленького ребенка на "зебре"
09:27В Армении произошло землетрясение силой 7 баллов
09:13"8 Марта отметим после Победы": женщина-доброволец о службе в зоне СВО
08:51Кемпинги Крыма: что грозит владельцам с марта за отсутствие данных о них
08:12История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым
07:41Президент Путин поздравил российских женщин с 8 Марта
07:28Атака на Краснодарский край: ночью сбиты 26 беспилотников ВСУ
07:11Что с запасами воды в Крыму по итогам февраля
Лента новостейМолния