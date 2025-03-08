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В Крыму несовершеннолетний водитель пострадал в лобовом ДТП
В Крыму несовершеннолетний водитель пострадал в лобовом ДТП - РИА Новости Крым, 08.03.2025
В Крыму несовершеннолетний водитель пострадал в лобовом ДТП
17-летний крымчанин пострадал в результате лобового столкновения двух легковых авто в Белогорском районе, сообщает Госавтоинспекция республики. РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T10:56
2025-03-08T10:56
2025-03-08T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. 17-летний крымчанин пострадал в результате лобового столкновения двух легковых авто в Белогорском районе, сообщает Госавтоинспекция республики.Авария произошла в ночь на субботу на автодороге "Таврида – Анновка" в районе села Литвиненково.В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.Накануне в Симферополе водитель легкового авто сбил на пешеходном переходе шестилетнего ребенка, который вместе с мамой переходил дорогу.Кроме того, 7 марта в центре Симферополя автомобиль такси сбил велосипедиста. Мужчину госпитализировали, его состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП со "скорой" в Керчи – пациентка погибла и трое пострадали В Севастополе на пешеходном переходе сбили пенсионеркуАвтобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге
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дтп в крыму и севастополе, дтп, происшествия, гаи, крым, новости крыма
В Крыму несовершеннолетний водитель пострадал в лобовом ДТП
В Крыму при лобовом столкновении двух авто пострадал 17-летний водитель
10:56 08.03.2025 (обновлено: 10:59 08.03.2025)