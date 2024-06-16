https://crimea.ria.ru/20240616/kak-sanktsii-protiv-mosbirzhi-povliyayut-na-kurs-yuanya-k-rublyu-1138112165.html
Как санкции против Мосбиржи повлияют на курс юаня к рублю
Как санкции против Мосбиржи повлияют на курс юаня к рублю - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Как санкции против Мосбиржи повлияют на курс юаня к рублю
Китайский юань стал основной валютой на биржевых торгах в России независимо от новых санкций минфина США, и выход доллара и евро за пределы биржи не повлияет на РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T09:11
2024-06-16T09:11
2024-06-16T09:11
радио "спутник в крыму"
финансы
мосбиржа
курс валют
юань
экономика
деньги
мнения
михаил беляев
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0e/1138123091_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_843a66d000e1fb21a7983184f5bdaab4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Китайский юань стал основной валютой на биржевых торгах в России независимо от новых санкций минфина США, и выход доллара и евро за пределы биржи не повлияет на его курс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.Накануне пресс-служба Банка России сообщила, что биржевой курс юань – рубль станет ориентиром для участников рынка: по нему будут определять курс других валютных пар.Хоть китайская национальная валюта и будет доминировать, она не займет собой все, добавил эксперт."Он будет доминировать, но не абсолютно. Оставит место и для расчетов в других валютах, в частности, с бразильским реалом. И национальные валюты Южной Африки будут вплетаться. Главное, чтобы у этих валют был устойчивый курс и сбалансирована была наша торговля: сколько продаем, столько получаем, чтобы не было перекоса в избытке валюты, которая используется при расчетах", – отметил экономист.То, что в ситуацию добавились недружественные политические факторы, ускорило процесс отказа от торгов долларом и евро, но это, по словам Беляева, не значит, что он будет полностью вытеснен в ближайшее время."Доллар и евро по отношению к нам токсичные валюты, и нам ими не совсем удобно оперировать. Хотя останутся какие-то операции, в которых будут проводиться и доллар, и евро. Не на до думать, что все это сведется к нулю", – прокомментировал он.Объясняет он это тем, что, хотя двусторонние торговые операции проводятся в национальных валютах, весь мировой "финансовый пузырь", который существует, пока продолжает работать в долларах."А мы там тоже присутствуем", – заключил Беляев.В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Китай занимает позицию главного торгового партнера России: страны удвоили товарооборот и сотрудничество будет наращиваться. Читайте также на РИА Новости Крым:Взаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в миреВашингтон окончательно подорвал доверие к доллару – ВолодинСанкции США и Мосбиржа без доллара и евро: что будет с рублем
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0e/1138123091_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_28c4d5451503073ad8dc3ce69c604374.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мосбиржа, курс валют, юань, экономика, деньги, мнения, михаил беляев, санкции, санкции против россии, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Как санкции против Мосбиржи повлияют на курс юаня к рублю
Юань стал основной валютой на биржевых торгах в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым
. Китайский юань стал основной валютой на биржевых торгах в России независимо от новых санкций минфина США, и выход доллара и евро за пределы биржи не повлияет на его курс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Накануне пресс-служба Банка России сообщила, что биржевой курс юань – рубль станет ориентиром для участников рынка: по нему будут определять курс других валютных пар.
"Курс юаня не от этого зависит. Основной вектор наших торгово-экономических отношений уже можно сказать переключился на Китай и вообще Юго-Восточную Азию, где доминирующие позиции занимает юань. Так что даже если бы не было этих бандитских вещей с евро и долларом, в любом случае у нас акцент сместился уже в сторону юаня", – сказал Беляев.
Хоть китайская национальная валюта и будет доминировать, она не займет собой все, добавил эксперт.
"Он будет доминировать, но не абсолютно. Оставит место и для расчетов в других валютах, в частности, с бразильским реалом. И национальные валюты Южной Африки будут вплетаться. Главное, чтобы у этих валют был устойчивый курс и сбалансирована была наша торговля: сколько продаем, столько получаем, чтобы не было перекоса в избытке валюты, которая используется при расчетах", – отметил экономист.
То, что в ситуацию добавились недружественные политические факторы, ускорило процесс отказа от торгов долларом и евро, но это, по словам Беляева, не значит, что он будет полностью вытеснен в ближайшее время.
"Доллар и евро по отношению к нам токсичные валюты, и нам ими не совсем удобно оперировать. Хотя останутся какие-то операции, в которых будут проводиться и доллар, и евро. Не на до думать, что все это сведется к нулю", – прокомментировал он.
Объясняет он это тем, что, хотя двусторонние торговые операции проводятся в национальных валютах, весь мировой "финансовый пузырь", который существует, пока продолжает работать в долларах.
"А мы там тоже присутствуем", – заключил Беляев.
В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Китай занимает позицию главного торгового партнера России
: страны удвоили товарооборот и сотрудничество будет наращиваться.
Читайте также на РИА Новости Крым: