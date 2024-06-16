https://crimea.ria.ru/20240616/kak-sanktsii-protiv-mosbirzhi-povliyayut-na-kurs-yuanya-k-rublyu-1138112165.html

Как санкции против Мосбиржи повлияют на курс юаня к рублю

Как санкции против Мосбиржи повлияют на курс юаня к рублю - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Как санкции против Мосбиржи повлияют на курс юаня к рублю

Китайский юань стал основной валютой на биржевых торгах в России независимо от новых санкций минфина США, и выход доллара и евро за пределы биржи не повлияет на РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T09:11

2024-06-16T09:11

2024-06-16T09:11

радио "спутник в крыму"

финансы

мосбиржа

курс валют

юань

экономика

деньги

мнения

михаил беляев

санкции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Китайский юань стал основной валютой на биржевых торгах в России независимо от новых санкций минфина США, и выход доллара и евро за пределы биржи не повлияет на его курс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.Накануне пресс-служба Банка России сообщила, что биржевой курс юань – рубль станет ориентиром для участников рынка: по нему будут определять курс других валютных пар.Хоть китайская национальная валюта и будет доминировать, она не займет собой все, добавил эксперт."Он будет доминировать, но не абсолютно. Оставит место и для расчетов в других валютах, в частности, с бразильским реалом. И национальные валюты Южной Африки будут вплетаться. Главное, чтобы у этих валют был устойчивый курс и сбалансирована была наша торговля: сколько продаем, столько получаем, чтобы не было перекоса в избытке валюты, которая используется при расчетах", – отметил экономист.То, что в ситуацию добавились недружественные политические факторы, ускорило процесс отказа от торгов долларом и евро, но это, по словам Беляева, не значит, что он будет полностью вытеснен в ближайшее время."Доллар и евро по отношению к нам токсичные валюты, и нам ими не совсем удобно оперировать. Хотя останутся какие-то операции, в которых будут проводиться и доллар, и евро. Не на до думать, что все это сведется к нулю", – прокомментировал он.Объясняет он это тем, что, хотя двусторонние торговые операции проводятся в национальных валютах, весь мировой "финансовый пузырь", который существует, пока продолжает работать в долларах."А мы там тоже присутствуем", – заключил Беляев.В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Китай занимает позицию главного торгового партнера России: страны удвоили товарооборот и сотрудничество будет наращиваться. Читайте также на РИА Новости Крым:Взаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в миреВашингтон окончательно подорвал доверие к доллару – ВолодинСанкции США и Мосбиржа без доллара и евро: что будет с рублем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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