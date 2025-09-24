https://crimea.ria.ru/20250924/kabmin-odobril-proekt-trekhletnego-byudzheta-rossii-1149691465.html
Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России
Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России
Правительство России одобрило проект нового федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом информирует в среду пресс-служба Кабмина. РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Правительство России одобрило проект нового федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом информирует в среду пресс-служба Кабмина.Ключевые приоритеты нового трехлетнего бюджета – социальная сфера, потребности оборонного комплекса, поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом, уточняется в сообщении.Проект трехлетнего федерального бюджета в среду был передан в правительство Минфином РФ. Кроме того, профильное ведомство направило в Кабмин предложения о поправках в бюджет на текущий год, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексыСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процентаПутин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатовВ России с 1 января повысят МРОТ
Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2026-2028 годы