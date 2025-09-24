Рейтинг@Mail.ru
Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/kabmin-odobril-proekt-trekhletnego-byudzheta-rossii-1149691465.html
Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России
Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России
Правительство России одобрило проект нового федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом информирует в среду пресс-служба Кабмина. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T16:23
2025-09-24T16:23
бюджет
федеральный бюджет
россия
правительство россии
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110793/15/1107931525_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_1e3c9a9fed24297427bcad85572dc481.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Правительство России одобрило проект нового федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом информирует в среду пресс-служба Кабмина.Ключевые приоритеты нового трехлетнего бюджета – социальная сфера, потребности оборонного комплекса, поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом, уточняется в сообщении.Проект трехлетнего федерального бюджета в среду был передан в правительство Минфином РФ. Кроме того, профильное ведомство направило в Кабмин предложения о поправках в бюджет на текущий год, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексыСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процентаПутин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатовВ России с 1 января повысят МРОТ
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110793/15/1107931525_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_771e3892843188a82a37ec0a8fe324ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бюджет, федеральный бюджет, россия, правительство россии, экономика, новости
Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России

Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2026-2028 годы

16:23 24.09.2025
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Правительство России одобрило проект нового федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом информирует в среду пресс-служба Кабмина.

"Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов одобрен на заседании правительства", – сказано в сообщении.

Ключевые приоритеты нового трехлетнего бюджета – социальная сфера, потребности оборонного комплекса, поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом, уточняется в сообщении.
Проект трехлетнего федерального бюджета в среду был передан в правительство Минфином РФ. Кроме того, профильное ведомство направило в Кабмин предложения о поправках в бюджет на текущий год, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента
Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов
В России с 1 января повысят МРОТ
 
БюджетФедеральный бюджетРоссияПравительство РоссииЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:58Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно
17:39Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг
17:13Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год – как будем отдыхать
16:54В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
16:50Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией
16:32Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов
16:31В Крыму назначили нового помощника главы республики
16:23Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России
16:18Финал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в Крыму
16:14Крым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение
16:07Эффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе
16:01В Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ
15:56Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов
15:48На Крым идет штормовой ветер
15:44Супертайфун "Рагаса" бушует в Китае – эвакуированы более миллиона человек
15:35В России с 1 января повысят МРОТ
15:22Путин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современной
15:12В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума
15:07В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ
15:01Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут
Лента новостейМолния