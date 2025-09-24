https://crimea.ria.ru/20250924/kabmin-odobril-proekt-trekhletnego-byudzheta-rossii-1149691465.html

Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России

Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России

Правительство России одобрило проект нового федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом информирует в среду пресс-служба Кабмина. РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T16:23

2025-09-24T16:23

2025-09-24T16:23

бюджет

федеральный бюджет

россия

правительство россии

экономика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110793/15/1107931525_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_1e3c9a9fed24297427bcad85572dc481.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Правительство России одобрило проект нового федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом информирует в среду пресс-служба Кабмина.Ключевые приоритеты нового трехлетнего бюджета – социальная сфера, потребности оборонного комплекса, поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом, уточняется в сообщении.Проект трехлетнего федерального бюджета в среду был передан в правительство Минфином РФ. Кроме того, профильное ведомство направило в Кабмин предложения о поправках в бюджет на текущий год, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексыСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процентаПутин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатовВ России с 1 января повысят МРОТ

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бюджет, федеральный бюджет, россия, правительство россии, экономика, новости