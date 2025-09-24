Рейтинг@Mail.ru
Бюджет 2026-2028 – Минфин передал правительству проект - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Бюджет 2026-2028 – Минфин передал правительству проект
Бюджет 2026-2028 – Минфин передал правительству проект - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Бюджет 2026-2028 – Минфин передал правительству проект
Правительство рассмотрит проект бюджета на 2026 -2028 годы, поправки на текущий год, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и... РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Правительство рассмотрит проект бюджета на 2026 -2028 годы, поправки на текущий год, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы. Документы переданы на рассмотрение Кабмину Министерством финансов РФ, пишет РИА Новости.В частности, предложено пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых и детских товаров, лекарств и учебных изданий. Также со следующего года предлагается ввести пятипроцентный налог на принятие букмекерских ставок и 25-процентный – на прибыль букмекерских контор.Уточняется, что дополнительные налоговые поступления направят в сферу обороны и безопасности, что позволит технически оснастить Вооруженные Силы и модернизировать военно-промышленный комплекс. Кроме того, предусмотрены меры поддержки семьям участников СВО.Также в проект заложены более 1,8 трлн на обеспечение новой выплаты для нуждающихся граждан с двумя и более детьми и столько же – на семейную ипотеку. Более триллиона за шесть лет дополнительно направят на здравоохранение, свыше 900 миллиардов – на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"Кроме того, в проект бюджета заложены более 340 млрд – на капремонты детсадов и школ. Еще 136 млрд предлагается направить на строительство новых учреждений дошкольного и среднего образования, свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов.Экономика России продолжает расти несмотря на то, что динамика ВВП замедлилась, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.За 11 лет собственные доходы бюджета Крыма в виде налоговых и неналоговых поступлений увеличились более чем в пять раз, заявлял председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Объем валового регионального продукта (ВРП) вырос более, чем на треть и превысил 768 млрд рублей.
Бюджет 2026-2028 – Минфин передал правительству проект

Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы

10:40 24.09.2025 (обновлено: 10:41 24.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Правительство рассмотрит проект бюджета на 2026 -2028 годы, поправки на текущий год, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы. Документы переданы на рассмотрение Кабмину Министерством финансов РФ, пишет РИА Новости.
"Ключевые приоритеты на следующую трехлетку — выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом", – сообщает агентство.
В частности, предложено пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых и детских товаров, лекарств и учебных изданий. Также со следующего года предлагается ввести пятипроцентный налог на принятие букмекерских ставок и 25-процентный – на прибыль букмекерских контор.
Уточняется, что дополнительные налоговые поступления направят в сферу обороны и безопасности, что позволит технически оснастить Вооруженные Силы и модернизировать военно-промышленный комплекс. Кроме того, предусмотрены меры поддержки семьям участников СВО.
Также в проект заложены более 1,8 трлн на обеспечение новой выплаты для нуждающихся граждан с двумя и более детьми и столько же – на семейную ипотеку. Более триллиона за шесть лет дополнительно направят на здравоохранение, свыше 900 миллиардов – на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"
"Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в проекте бюджета в полном объеме. В проекте бюджета предусмотрено более 94 миллиардов рублей на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья", – сказано в сообщении.
Кроме того, в проект бюджета заложены более 340 млрд – на капремонты детсадов и школ. Еще 136 млрд предлагается направить на строительство новых учреждений дошкольного и среднего образования, свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов.
Экономика России продолжает расти несмотря на то, что динамика ВВП замедлилась, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.
За 11 лет собственные доходы бюджета Крыма в виде налоговых и неналоговых поступлений увеличились более чем в пять раз, заявлял председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Объем валового регионального продукта (ВРП) вырос более, чем на треть и превысил 768 млрд рублей.
