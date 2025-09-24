https://crimea.ria.ru/20250924/byudzhet-2026-2028--minfin-peredal-pravitelstvu-proekt-1149674479.html

Бюджет 2026-2028 – Минфин передал правительству проект

Бюджет 2026-2028 – Минфин передал правительству проект - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Бюджет 2026-2028 – Минфин передал правительству проект

Правительство рассмотрит проект бюджета на 2026 -2028 годы, поправки на текущий год, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и... РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T10:40

2025-09-24T10:40

2025-09-24T10:41

россия

новости

экономика

федеральный бюджет

минфин россии

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c37fdcaecb142464006fed7d272e3e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Правительство рассмотрит проект бюджета на 2026 -2028 годы, поправки на текущий год, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы. Документы переданы на рассмотрение Кабмину Министерством финансов РФ, пишет РИА Новости.В частности, предложено пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых и детских товаров, лекарств и учебных изданий. Также со следующего года предлагается ввести пятипроцентный налог на принятие букмекерских ставок и 25-процентный – на прибыль букмекерских контор.Уточняется, что дополнительные налоговые поступления направят в сферу обороны и безопасности, что позволит технически оснастить Вооруженные Силы и модернизировать военно-промышленный комплекс. Кроме того, предусмотрены меры поддержки семьям участников СВО.Также в проект заложены более 1,8 трлн на обеспечение новой выплаты для нуждающихся граждан с двумя и более детьми и столько же – на семейную ипотеку. Более триллиона за шесть лет дополнительно направят на здравоохранение, свыше 900 миллиардов – на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"Кроме того, в проект бюджета заложены более 340 млрд – на капремонты детсадов и школ. Еще 136 млрд предлагается направить на строительство новых учреждений дошкольного и среднего образования, свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов.Экономика России продолжает расти несмотря на то, что динамика ВВП замедлилась, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.За 11 лет собственные доходы бюджета Крыма в виде налоговых и неналоговых поступлений увеличились более чем в пять раз, заявлял председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Объем валового регионального продукта (ВРП) вырос более, чем на треть и превысил 768 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти"Все цифры растут в миллиардах": как увеличивается бюджет КрымаСколько заработал Крым за полгода

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, экономика, федеральный бюджет, минфин россии, деньги