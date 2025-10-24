https://crimea.ria.ru/20251024/vyvesti-biznes-iz-teni-chto-izmenitsya-v-pravilakh-nalogooblozheniya-v-rossii-1150379671.html

Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России

Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Госдума в шестой раз планирует снизить лимит для освобождения от НДС и ввести единую ставку 5% на игорный бизнес во всей стране. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат ГД РФ от Крыма Леонид Ивлев, отметив, что эти вопросы депутаты рассмотрят на втором чтении 18 ноября.Чтобы попасть под лимит освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС), который сегодня составляет 60 млн рублей, крупные компании в России идут на процедуру так называемого дробления, создавая множество мелких, отметил он.По словам депутата, принятие такого законопроекта позволит вывести бизнес из тени и бороться с недобросовестной конкуренцией."И это не позволит дробить бизнес, чтобы уходить из НДС, и, естественно, снимет налоговую нагрузку", – добавил он.Кроме того, власть серьезно взялась за игорный бизнес в стране и теперь заставит букмекеров платить налоги, сказал Ивлев.Он подчеркнул, что все средства, которые будут получены от реализации новых мер в налогообложении, используют "для образования бюджета".Увеличение бюджетных ассигнований, по словам парламентария, предусматривается на капитальный ремонт школ, увеличение доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов, субсидии льготным категориям граждан, дорожную деятельность, финансирование Государственного фонда "Защитники Отечества" и военно-учебных центров, выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей в семьях, поддержку развития молодежного предпринимательства и многое другое.По словам парламентария, депутаты продолжают работу с документами для подготовки ко второму чтению, которое состоится 18 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубежКрыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублейНа льготную ипотеку в России выделят еще 235 млрд рублей в 2025 году

