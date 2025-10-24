Рейтинг@Mail.ru
Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России - РИА Новости Крым, 24.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251024/vyvesti-biznes-iz-teni-chto-izmenitsya-v-pravilakh-nalogooblozheniya-v-rossii-1150379671.html
Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России
Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России
Госдума в шестой раз планирует снизить лимит для освобождения от НДС и ввести единую ставку 5% на игорный бизнес во всей стране. Об этом в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T09:17
2025-10-24T09:17
радио "спутник в крыму"
налоги
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Госдума в шестой раз планирует снизить лимит для освобождения от НДС и ввести единую ставку 5% на игорный бизнес во всей стране. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат ГД РФ от Крыма Леонид Ивлев, отметив, что эти вопросы депутаты рассмотрят на втором чтении 18 ноября.Чтобы попасть под лимит освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС), который сегодня составляет 60 млн рублей, крупные компании в России идут на процедуру так называемого дробления, создавая множество мелких, отметил он.По словам депутата, принятие такого законопроекта позволит вывести бизнес из тени и бороться с недобросовестной конкуренцией."И это не позволит дробить бизнес, чтобы уходить из НДС, и, естественно, снимет налоговую нагрузку", – добавил он.Кроме того, власть серьезно взялась за игорный бизнес в стране и теперь заставит букмекеров платить налоги, сказал Ивлев.Он подчеркнул, что все средства, которые будут получены от реализации новых мер в налогообложении, используют "для образования бюджета".Увеличение бюджетных ассигнований, по словам парламентария, предусматривается на капитальный ремонт школ, увеличение доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов, субсидии льготным категориям граждан, дорожную деятельность, финансирование Государственного фонда "Защитники Отечества" и военно-учебных центров, выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей в семьях, поддержку развития молодежного предпринимательства и многое другое.
налоги
Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России

Госдума рассматривает новые правила налогообложения для бизнеса в России – депутат

09:17 24.10.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк ФНС РФ
 ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Госдума в шестой раз планирует снизить лимит для освобождения от НДС и ввести единую ставку 5% на игорный бизнес во всей стране. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат ГД РФ от Крыма Леонид Ивлев, отметив, что эти вопросы депутаты рассмотрят на втором чтении 18 ноября.
Чтобы попасть под лимит освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС), который сегодня составляет 60 млн рублей, крупные компании в России идут на процедуру так называемого дробления, создавая множество мелких, отметил он.

"Минэкономразвития, Минфин, Счетная палата внимательно промониторили ситуацию и предложили снижение этого лимита до 10 миллионов рублей годовой выручки", – сказал Ивлев.

По словам депутата, принятие такого законопроекта позволит вывести бизнес из тени и бороться с недобросовестной конкуренцией.
"И это не позволит дробить бизнес, чтобы уходить из НДС, и, естественно, снимет налоговую нагрузку", – добавил он.
Кроме того, власть серьезно взялась за игорный бизнес в стране и теперь заставит букмекеров платить налоги, сказал Ивлев.
"Сейчас букмекеры платят фиксированный налог, в каждом регионе свой, и размер зависит от региона – мизерные проценты, – уточнил парламентарий. – Вводится единая ставка на игорный бизнес 5% с оборота от суммы принятых ставок".
Он подчеркнул, что все средства, которые будут получены от реализации новых мер в налогообложении, используют "для образования бюджета".
Увеличение бюджетных ассигнований, по словам парламентария, предусматривается на капитальный ремонт школ, увеличение доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов, субсидии льготным категориям граждан, дорожную деятельность, финансирование Государственного фонда "Защитники Отечества" и военно-учебных центров, выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей в семьях, поддержку развития молодежного предпринимательства и многое другое.
"Да, повышается НДС на 2%. Но, с другой стороны, льготная ставка 10% НДС по-прежнему сохраняется на все социально значимые продукты. На продукты питания, лекарства, медицинскую технику, протезы, детские товары, печатные издания. То есть на то, что идет для народа на все социально значимое производство и продукты", – отметил Ивлев.
По словам парламентария, депутаты продолжают работу с документами для подготовки ко второму чтению, которое состоится 18 ноября.
