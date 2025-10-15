https://crimea.ria.ru/20251015/na-lgotnuyu-ipoteku-v-rossii-vydelyat-esche-235-mlrd-rubley-v-2025-godu-1150211356.html
На льготную ипотеку в России выделят еще 235 млрд рублей в 2025 году
На льготную ипотеку в России выделят еще 235 млрд рублей в 2025 году - РИА Новости Крым, 15.10.2025
На льготную ипотеку в России выделят еще 235 млрд рублей в 2025 году
Порядка 235 миллиардов рублей планируется выделить в текущем году на продолжение реализации льготных ипотечных программ.
2025-10-15
2025-10-15T18:26
2025-10-15T18:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Порядка 235 миллиардов рублей планируется выделить в текущем году на продолжение реализации льготных ипотечных программ. Соответствующий законопроект о внесении поправок в бюджет приняла в среду Госдума, сообщает Минфин РФ.Кроме того, более 10 млрд рублей дополнительно направят на ускорение проведения работ на федеральной и региональной сети автомобильных дорог.Также более чем на 12 млрд рублей увеличиваются расходы на поддержку регионов. Средства будут направлены на приведение в нормативное состояние дорог, обновление общественного транспорта, единовременные выплаты медработникам, переехавшим на работу в села и поселки.Как отметил министр финансов Антон Силуанов, поправки подготовлены в соответствии с бюджетным правилом и направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом национальных целей развития.В соответствии с "бюджетным правилом" общий объем расходов не изменится и составит 42,3 трлн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На льготную ипотеку в России выделят еще 235 млрд рублей в 2025 году
В России на льготные ипотечные программы в этом году выделят еще 235 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Порядка 235 миллиардов рублей планируется выделить в текущем году на продолжение реализации льготных ипотечных программ. Соответствующий законопроект о внесении поправок в бюджет приняла в среду Госдума, сообщает Минфин РФ.
"Изменения в федеральный бюджет текущего года позволят увеличить ассигнования по ряду приоритетных направлений. Среди них около 235 млрд рублей – на реализацию льготных ипотечных программ в связи с уточнением процентных ставок в экономике", - говорится в сообщении.
Кроме того, более 10 млрд рублей дополнительно направят на ускорение проведения работ на федеральной и региональной сети автомобильных дорог.
Также более чем на 12 млрд рублей увеличиваются расходы на поддержку регионов. Средства будут направлены на приведение в нормативное состояние дорог, обновление общественного транспорта, единовременные выплаты медработникам, переехавшим на работу в села и поселки.
Как отметил министр финансов Антон Силуанов, поправки подготовлены в соответствии с бюджетным правилом и направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом национальных целей развития.
В соответствии с "бюджетным правилом" общий объем расходов не изменится и составит 42,3 трлн рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.