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Крыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублей - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Крыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублей
Крыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублей - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Крыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублей
Крым и еще 24 российских региона получат возможность в 2025 году списать до двух третей своей задолженности по бюджетным кредитам, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T13:25
2025-07-14T13:25
новости
михаил мишустин
правительство россии
экономика
кредит
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. Крым и еще 24 российских региона получат возможность в 2025 году списать до двух третей своей задолженности по бюджетным кредитам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, суммарный объем списаний составит 42,7 миллиардов рублей. Процедура возможна, если регионы уже потратили средства на важные для жителей проекты – переселение из аварийного жилья, развитие общественного транспорта, ЖКХ, поддержку бизнеса и другие направления. Чем больше денег субъект вложил, тем большую часть долга ему спишут.Кроме Крыма, в перечень регионов с правом частичного списания долга вошли Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Северная Осетия, Тыва, Забайкальский, Пермский и Хабаровский края, Архангельская, Брянская, Калужская, Курганская, Новгородская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Свердловская, Челябинская, Ярославская и Еврейская автономная области."Средства, оставшиеся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что положительно отразится на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, социальной сфере", – отметил Мишустин.Правила списания долгов и направления использования высвобожденных средств были утверждены в феврале 2025 года. Их разработка велась по поручению президента России Владимира Путина, озвученному в послании Федеральному Собранию 2024 года, а также по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Ранее сообщалось, что расходы крымского бюджета за первое полугодие текущего года составили 116,9 миллиарда рублей, из которых более 600 млрд рублей потрачены на социально-культурную сферу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым потратил 117 млрд рублей за полгода – на что ушли деньгиСколько заработал Крым за полгодаВ Севастополе пересчитали бюджет – куда направят деньги
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РИА Новости Крым
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96
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новости, михаил мишустин, правительство россии, экономика, кредит, россия
Крыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублей

Правительство спишет Крыму и еще 24 регионам 42,7 млрд рублей бюджетных кредитов

13:25 14.07.2025
 
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Деньги - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. Крым и еще 24 российских региона получат возможность в 2025 году списать до двух третей своей задолженности по бюджетным кредитам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, суммарный объем списаний составит 42,7 миллиардов рублей. Процедура возможна, если регионы уже потратили средства на важные для жителей проекты – переселение из аварийного жилья, развитие общественного транспорта, ЖКХ, поддержку бизнеса и другие направления. Чем больше денег субъект вложил, тем большую часть долга ему спишут.
"Регионам, входящим в Дальневосточный федеральный округ и Арктическую зону, задолженность будет списана в размере средств, направленных на реализацию мероприятий в рамках мастер-планов городов, расположенных на этих территориях, а субъектам с невысокой бюджетной обеспеченностью – направленных на реализацию национальных проектов", – уточняется в распоряжении.
Кроме Крыма, в перечень регионов с правом частичного списания долга вошли Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Северная Осетия, Тыва, Забайкальский, Пермский и Хабаровский края, Архангельская, Брянская, Калужская, Курганская, Новгородская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Свердловская, Челябинская, Ярославская и Еврейская автономная области.
"Средства, оставшиеся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что положительно отразится на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, социальной сфере", – отметил Мишустин.
Правила списания долгов и направления использования высвобожденных средств были утверждены в феврале 2025 года. Их разработка велась по поручению президента России Владимира Путина, озвученному в послании Федеральному Собранию 2024 года, а также по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Ранее сообщалось, что расходы крымского бюджета за первое полугодие текущего года составили 116,9 миллиарда рублей, из которых более 600 млрд рублей потрачены на социально-культурную сферу.
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НовостиМихаил МишустинПравительство РоссииЭкономикаКредитРоссия
 
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