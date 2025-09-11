https://crimea.ria.ru/20250911/eksport-iz-kryma-vyros-na-50--chto-vezut-za-rubezh-1149377837.html

Экспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубеж

Экспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубеж

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Крымские предприниматели в этом году нарастили объемы экспорта в среднем на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико на церемонии награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года".Лучших предпринимателей Крыма выбрали в семи номинациях, отметив успехи экспорта в сферах готового продовольствия, электронной торговли, машиностроении, промышленности, продукции агропромышленного комплекса, а также определили победителей в номинациях "Прорыв года" и "Лучшая женщина-экспортер"."Особенно мне бы хотелось отметить номинацию "Прорыв года" – это те компании, которые впервые вышли на внешние рынки и сразу же сумели реализовать достаточно большой объем продукции", – подчеркнула министр.На площадке также прошла конференция "Крымский экспорт: новации и поддержка. Сделано в России". Ее участники обсудили векторы развития крымского экспорта, включая поддержку креативных индустрий и привлечение региональных производителей к программе "Сделано в России".Ранее руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая рассказала, что крымские производители активно выходят на новые зарубежные рынки. По ее словам, регион нацелен на продвижение крымской пищевой продукции, натуральной косметики и услуг в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской АмерикиКрымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки Экспорт из Крыма: что и куда продает республика

