Рейтинг@Mail.ru
Экспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубеж - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250911/eksport-iz-kryma-vyros-na-50--chto-vezut-za-rubezh-1149377837.html
Экспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубеж
Экспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубеж - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Экспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубеж
Крымские предприниматели в этом году нарастили объемы экспорта в среднем на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила заместитель председателя Совета... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T16:59
2025-09-11T17:00
крым
ирина кивико
экспорт
экспорт продукции из крыма
экономика крыма
производство в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/15/1118750585_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_587f5aad2283b6e4809b99b22f60eb44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Крымские предприниматели в этом году нарастили объемы экспорта в среднем на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико на церемонии награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года".Лучших предпринимателей Крыма выбрали в семи номинациях, отметив успехи экспорта в сферах готового продовольствия, электронной торговли, машиностроении, промышленности, продукции агропромышленного комплекса, а также определили победителей в номинациях "Прорыв года" и "Лучшая женщина-экспортер"."Особенно мне бы хотелось отметить номинацию "Прорыв года" – это те компании, которые впервые вышли на внешние рынки и сразу же сумели реализовать достаточно большой объем продукции", – подчеркнула министр.На площадке также прошла конференция "Крымский экспорт: новации и поддержка. Сделано в России". Ее участники обсудили векторы развития крымского экспорта, включая поддержку креативных индустрий и привлечение региональных производителей к программе "Сделано в России".Ранее руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая рассказала, что крымские производители активно выходят на новые зарубежные рынки. По ее словам, регион нацелен на продвижение крымской пищевой продукции, натуральной косметики и услуг в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской АмерикиКрымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки Экспорт из Крыма: что и куда продает республика
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/15/1118750585_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_5916d4ddbe164c93fee5e71966c6320b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ирина кивико, экспорт, экспорт продукции из крыма, экономика крыма, производство в крыму, новости крыма
Экспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубеж

Крымские предприниматели увеличили объемы экспорта на 50 процентов

16:59 11.09.2025 (обновлено: 17:00 11.09.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФеодосийский морской торговый порт
Феодосийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Крымские предприниматели в этом году нарастили объемы экспорта в среднем на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико на церемонии награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года".
"Наш бизнес растет и с уверенностью выходить на внешние рынки. И сегодня мы говорим уже не только об экспорте зерновых, пищевой продукции и продукции машиностроения, но и о развитии креативных индустрий, с которыми в будущем мы надеемся также успешно выйти на внешние рынки", – отметила Кивико.
Лучших предпринимателей Крыма выбрали в семи номинациях, отметив успехи экспорта в сферах готового продовольствия, электронной торговли, машиностроении, промышленности, продукции агропромышленного комплекса, а также определили победителей в номинациях "Прорыв года" и "Лучшая женщина-экспортер".
"Особенно мне бы хотелось отметить номинацию "Прорыв года" – это те компании, которые впервые вышли на внешние рынки и сразу же сумели реализовать достаточно большой объем продукции", – подчеркнула министр.
© Минфин КрымаНаграды победителям регионального этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года" в Крыму
Награды победителям регионального этапа Всероссийского конкурса Экспортер года в Крыму
© Минфин Крыма
Награды победителям регионального этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года" в Крыму
На площадке также прошла конференция "Крымский экспорт: новации и поддержка. Сделано в России". Ее участники обсудили векторы развития крымского экспорта, включая поддержку креативных индустрий и привлечение региональных производителей к программе "Сделано в России".
Ранее руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая рассказала, что крымские производители активно выходят на новые зарубежные рынки. По ее словам, регион нацелен на продвижение крымской пищевой продукции, натуральной косметики и услуг в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки
Крымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки
Экспорт из Крыма: что и куда продает республика
 
КрымИрина КивикоЭкспортЭкспорт продукции из КрымаЭкономика КрымаПроизводство в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:08Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:51Что показал налет дронов на Польшу – мнение
18:34В одной из старейших школ Керчи заменят окна
18:14Маргариту Симоньян выписали из больницы после операции
17:51Студенты Крыма смогут работать экскурсоводами после успешной аттестации
17:43Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов
17:11Ситуация в Крыму с ковидом и корью - ответ Роспотребнадзора
16:59Экспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубеж
16:50Как будет работать аэропорт Краснодар
16:31У нас только "цигайские" - как в крымской степи развивается овцеводство
16:11Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работы
16:02Аэропорт Краснодара возобновляет работу
15:54Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций
15:32Инвестиционный климат в регионах России улучшат за пять лет – АСИ
15:18Белоруссия освободила 52 заключенных - среди них шесть граждан Литвы
15:15Рабское подчинение – что означают заявления Каллас о конфликте на Украине
15:04В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО
14:45Капитальное обновление: как в Керчи улучшают общежития для студентов
14:33ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории
14:07Мать ребенка-инвалида годами не может получить жилье в Крыму
Лента новостейМолния