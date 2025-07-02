https://crimea.ria.ru/20250702/krymskie-biopreparaty-pomogut-agrariyam-latinskoy-ameriki-1147650408.html

Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки

Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки

Крымские биопрепараты для растениеводства и животноводства будут экспортироваться в Латинскую Америку. Одно из сельскохозяйственных предприятий Крыма в Сакском... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T18:10

2025-07-02T18:10

2025-07-02T18:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля – РИА Новости Крым. Крымские биопрепараты для растениеводства и животноводства будут экспортироваться в Латинскую Америку. Одно из сельскохозяйственных предприятий Крыма в Сакском районе находится в числе немногих российских производств, изготавливающих биологические препараты на основе живых микробиологических культур, метаболитов и ферментов. Подобные разработки позволяют обеспечивать экологичную и эффективную альтернативу химическим удобрениям и антибиотикам. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала заведующая лабораторией предприятия Ольга Григорьева.Для сравнения она рассказала о затратах биологических и химических веществ. К примеру, для удобрения сои крымским инокулянтом необходимо всего 2 литра на гектар посевов. При обработке селитрой на эти же объемы уйдет около 200 килограммов. А эффект по урожайности будет одинаковый, отметила эксперт.Кроме растениеводства, предприятие успешно работает и с животноводческими хозяйствами. Особенно актуальны разработки компании в свете недавнего запрета на использование антибиотиков в агропроизводстве.Также в ассортименте – пробиотики на основе дрожжевой клетки, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры без ущерба для здоровья животных. Эти препараты уже применяются в хозяйствах, занимающихся крупным рогатым скотом, свиноводством, птицеводством и даже аквакультурой.Такой подход к производству биопрепаратов вызвал интерес далеко за пределами России. В Бразилии разработки крымской компании уже проходят тестирование, и местные аграрии готовы к более тесному сотрудничеству.Роберто Альтенбургер, владелец агропромышленной корпорации из штатов Мараньян и Пиауи, заявил о планах заключить долгосрочное партнерство с компанией. По его словам, продукция крымского производителя отлично вписывается в задачи бразильского сельского хозяйства.Развитие сотрудничества с Бразилией стало возможным благодаря системной поддержке со стороны государства. По словам директора Южного регионального Центра поддержки экспорта Республики Крым Ксении Слуцкой, выход на латиноамериканский рынок стал результатом многолетней проработки.Она подчеркнула, что инновационность крымской продукции была признана и в рамках международных форматов."Я напомню, что их товар очень адаптивный, инновационный и в свое время вошел в топ-проектов стран BRICS", – уточнила эксперт.Выход на новые рынки для Крыма – не только экономическая, но и стратегическая задача: преодоление санкционных барьеров и донесение объективной информации об экспортном и экономическом потенциале региона.Глава Центра отметила, что Крым уже планирует экспорт в Африку и Юго-Восточную Азию. Помимо этого, в перспективе рассматривается расширение продуктовой линейки, включая зерновые культуры и вино.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйствоЭкспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%

https://crimea.ria.ru/20250702/krymskie-vino-i-kosmetika-vykhodyat-na-novye-inostrannye-rynki-1147640965.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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