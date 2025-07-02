Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля – РИА Новости Крым. Крымские биопрепараты для растениеводства и животноводства будут экспортироваться в Латинскую Америку. Одно из сельскохозяйственных предприятий Крыма в Сакском районе находится в числе немногих российских производств, изготавливающих биологические препараты на основе живых микробиологических культур, метаболитов и ферментов. Подобные разработки позволяют обеспечивать экологичную и эффективную альтернативу химическим удобрениям и антибиотикам. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала заведующая лабораторией предприятия Ольга Григорьева.Для сравнения она рассказала о затратах биологических и химических веществ. К примеру, для удобрения сои крымским инокулянтом необходимо всего 2 литра на гектар посевов. При обработке селитрой на эти же объемы уйдет около 200 килограммов. А эффект по урожайности будет одинаковый, отметила эксперт.Кроме растениеводства, предприятие успешно работает и с животноводческими хозяйствами. Особенно актуальны разработки компании в свете недавнего запрета на использование антибиотиков в агропроизводстве.Также в ассортименте – пробиотики на основе дрожжевой клетки, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры без ущерба для здоровья животных. Эти препараты уже применяются в хозяйствах, занимающихся крупным рогатым скотом, свиноводством, птицеводством и даже аквакультурой.Такой подход к производству биопрепаратов вызвал интерес далеко за пределами России. В Бразилии разработки крымской компании уже проходят тестирование, и местные аграрии готовы к более тесному сотрудничеству.Роберто Альтенбургер, владелец агропромышленной корпорации из штатов Мараньян и Пиауи, заявил о планах заключить долгосрочное партнерство с компанией. По его словам, продукция крымского производителя отлично вписывается в задачи бразильского сельского хозяйства.Развитие сотрудничества с Бразилией стало возможным благодаря системной поддержке со стороны государства. По словам директора Южного регионального Центра поддержки экспорта Республики Крым Ксении Слуцкой, выход на латиноамериканский рынок стал результатом многолетней проработки.Она подчеркнула, что инновационность крымской продукции была признана и в рамках международных форматов."Я напомню, что их товар очень адаптивный, инновационный и в свое время вошел в топ-проектов стран BRICS", – уточнила эксперт.Выход на новые рынки для Крыма – не только экономическая, но и стратегическая задача: преодоление санкционных барьеров и донесение объективной информации об экспортном и экономическом потенциале региона.Глава Центра отметила, что Крым уже планирует экспорт в Африку и Юго-Восточную Азию. Помимо этого, в перспективе рассматривается расширение продуктовой линейки, включая зерновые культуры и вино.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйствоЭкспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля – РИА Новости Крым. Крымские биопрепараты для растениеводства и животноводства будут экспортироваться в Латинскую Америку. Одно из сельскохозяйственных предприятий Крыма в Сакском районе находится в числе немногих российских производств, изготавливающих биологические препараты на основе живых микробиологических культур, метаболитов и ферментов. Подобные разработки позволяют обеспечивать экологичную и эффективную альтернативу химическим удобрениям и антибиотикам. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала заведующая лабораторией предприятия Ольга Григорьева.
"Вся наша продукция экологична, безопасна, соответствует требованиям рынка. Мы решаем массу проблем, которые не могут решить химические протравители (препараты, используемые для обработки семян для защиты от вредных организмов – ред.)", – пояснила завлабораторией.
Для сравнения она рассказала о затратах биологических и химических веществ. К примеру, для удобрения сои крымским инокулянтом необходимо всего 2 литра на гектар посевов. При обработке селитрой на эти же объемы уйдет около 200 килограммов. А эффект по урожайности будет одинаковый, отметила эксперт.
Кроме растениеводства, предприятие успешно работает и с животноводческими хозяйствами. Особенно актуальны разработки компании в свете недавнего запрета на использование антибиотиков в агропроизводстве.
"Мы производим для животноводства препараты, такие как закваска для силоса. Она содержит пять культур микроорганизмов и помогает животным получить пробиотики внутрь", – рассказала Григорьева.
Также в ассортименте – пробиотики на основе дрожжевой клетки, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры без ущерба для здоровья животных. Эти препараты уже применяются в хозяйствах, занимающихся крупным рогатым скотом, свиноводством, птицеводством и даже аквакультурой.
Такой подход к производству биопрепаратов вызвал интерес далеко за пределами России. В Бразилии разработки крымской компании уже проходят тестирование, и местные аграрии готовы к более тесному сотрудничеству.
Роберто Альтенбургер, владелец агропромышленной корпорации из штатов Мараньян и Пиауи, заявил о планах заключить долгосрочное партнерство с компанией. По его словам, продукция крымского производителя отлично вписывается в задачи бразильского сельского хозяйства.
"Конечно, мы планируем заключить партнерство. Это будет очень важно для нас, для Крыма и Бразилии. Крымские продукты очень компетентны для бразильского рынка, они очень качественные. Некоторые экспериментальные тесты уже были выполнены в Бразилии, и мы будем увеличивать их на биологическом рынке", – рассказал дистрибьютор.
Развитие сотрудничества с Бразилией стало возможным благодаря системной поддержке со стороны государства. По словам директора Южного регионального Центра поддержки экспорта Республики Крым Ксении Слуцкой, выход на латиноамериканский рынок стал результатом многолетней проработки.
"Латинская Америка является перспективным направлением для экспорта. Есть, конечно, вопрос логистики и платежей. Но данная компания, которая на сегодняшний момент уже вышла на этот рынок, долго прорабатывала этот вопрос, в том числе с помощью господдержки по линии Центра поддержки экспорта и Министерства экономического развития", – рассказала Слуцкая.
Она подчеркнула, что инновационность крымской продукции была признана и в рамках международных форматов.
"Я напомню, что их товар очень адаптивный, инновационный и в свое время вошел в топ-проектов стран BRICS", – уточнила эксперт.
Выход на новые рынки для Крыма – не только экономическая, но и стратегическая задача: преодоление санкционных барьеров и донесение объективной информации об экспортном и экономическом потенциале региона.
Глава Центра отметила, что Крым уже планирует экспорт в Африку и Юго-Восточную Азию. Помимо этого, в перспективе рассматривается расширение продуктовой линейки, включая зерновые культуры и вино.
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