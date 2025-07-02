Рейтинг@Mail.ru
Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250702/krymskie-biopreparaty-pomogut-agrariyam-latinskoy-ameriki-1147650408.html
Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки
Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки
Крымские биопрепараты для растениеводства и животноводства будут экспортироваться в Латинскую Америку. Одно из сельскохозяйственных предприятий Крыма в Сакском... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T18:10
2025-07-02T18:01
новости крыма
крым
новости
латинская америка
сельское хозяйство
сотрудничество
ксения слуцкая
экспорт
эксклюзивы риа новости крым
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/02/1147650947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eaea1a2bba91b675c770d91444d6c241.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля – РИА Новости Крым. Крымские биопрепараты для растениеводства и животноводства будут экспортироваться в Латинскую Америку. Одно из сельскохозяйственных предприятий Крыма в Сакском районе находится в числе немногих российских производств, изготавливающих биологические препараты на основе живых микробиологических культур, метаболитов и ферментов. Подобные разработки позволяют обеспечивать экологичную и эффективную альтернативу химическим удобрениям и антибиотикам. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала заведующая лабораторией предприятия Ольга Григорьева.Для сравнения она рассказала о затратах биологических и химических веществ. К примеру, для удобрения сои крымским инокулянтом необходимо всего 2 литра на гектар посевов. При обработке селитрой на эти же объемы уйдет около 200 килограммов. А эффект по урожайности будет одинаковый, отметила эксперт.Кроме растениеводства, предприятие успешно работает и с животноводческими хозяйствами. Особенно актуальны разработки компании в свете недавнего запрета на использование антибиотиков в агропроизводстве.Также в ассортименте – пробиотики на основе дрожжевой клетки, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры без ущерба для здоровья животных. Эти препараты уже применяются в хозяйствах, занимающихся крупным рогатым скотом, свиноводством, птицеводством и даже аквакультурой.Такой подход к производству биопрепаратов вызвал интерес далеко за пределами России. В Бразилии разработки крымской компании уже проходят тестирование, и местные аграрии готовы к более тесному сотрудничеству.Роберто Альтенбургер, владелец агропромышленной корпорации из штатов Мараньян и Пиауи, заявил о планах заключить долгосрочное партнерство с компанией. По его словам, продукция крымского производителя отлично вписывается в задачи бразильского сельского хозяйства.Развитие сотрудничества с Бразилией стало возможным благодаря системной поддержке со стороны государства. По словам директора Южного регионального Центра поддержки экспорта Республики Крым Ксении Слуцкой, выход на латиноамериканский рынок стал результатом многолетней проработки.Она подчеркнула, что инновационность крымской продукции была признана и в рамках международных форматов."Я напомню, что их товар очень адаптивный, инновационный и в свое время вошел в топ-проектов стран BRICS", – уточнила эксперт.Выход на новые рынки для Крыма – не только экономическая, но и стратегическая задача: преодоление санкционных барьеров и донесение объективной информации об экспортном и экономическом потенциале региона.Глава Центра отметила, что Крым уже планирует экспорт в Африку и Юго-Восточную Азию. Помимо этого, в перспективе рассматривается расширение продуктовой линейки, включая зерновые культуры и вино.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйствоЭкспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%
https://crimea.ria.ru/20250702/krymskie-vino-i-kosmetika-vykhodyat-na-novye-inostrannye-rynki-1147640965.html
крым
латинская америка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/02/1147650947_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aff102ae51100ae9e7951e5a6f0b00c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, новости, латинская америка, сельское хозяйство, сотрудничество, ксения слуцкая, экспорт, видео
Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки

Инновации из Крыма помогут аграриям Латинской Америки сократить применение химикатов

18:10 02.07.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля – РИА Новости Крым. Крымские биопрепараты для растениеводства и животноводства будут экспортироваться в Латинскую Америку. Одно из сельскохозяйственных предприятий Крыма в Сакском районе находится в числе немногих российских производств, изготавливающих биологические препараты на основе живых микробиологических культур, метаболитов и ферментов. Подобные разработки позволяют обеспечивать экологичную и эффективную альтернативу химическим удобрениям и антибиотикам. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала заведующая лабораторией предприятия Ольга Григорьева.

"Вся наша продукция экологична, безопасна, соответствует требованиям рынка. Мы решаем массу проблем, которые не могут решить химические протравители (препараты, используемые для обработки семян для защиты от вредных организмов – ред.)", – пояснила завлабораторией.

Для сравнения она рассказала о затратах биологических и химических веществ. К примеру, для удобрения сои крымским инокулянтом необходимо всего 2 литра на гектар посевов. При обработке селитрой на эти же объемы уйдет около 200 килограммов. А эффект по урожайности будет одинаковый, отметила эксперт.
© РИА Новости КрымПроизводство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
1 из 6
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПроизводство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
2 из 6
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПроизводство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
3 из 6
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПроизводство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
4 из 6
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПроизводство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
5 из 6
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПроизводство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
6 из 6
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
1 из 6
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
2 из 6
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
3 из 6
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
4 из 6
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
5 из 6
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
6 из 6
Производство биопрепаратов для растениеводства и животноводства на сельхозпредприятии в Сакском районе Крыма
© РИА Новости Крым
Кроме растениеводства, предприятие успешно работает и с животноводческими хозяйствами. Особенно актуальны разработки компании в свете недавнего запрета на использование антибиотиков в агропроизводстве.

"Мы производим для животноводства препараты, такие как закваска для силоса. Она содержит пять культур микроорганизмов и помогает животным получить пробиотики внутрь", – рассказала Григорьева.

Также в ассортименте – пробиотики на основе дрожжевой клетки, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры без ущерба для здоровья животных. Эти препараты уже применяются в хозяйствах, занимающихся крупным рогатым скотом, свиноводством, птицеводством и даже аквакультурой.
Такой подход к производству биопрепаратов вызвал интерес далеко за пределами России. В Бразилии разработки крымской компании уже проходят тестирование, и местные аграрии готовы к более тесному сотрудничеству.
Роберто Альтенбургер, владелец агропромышленной корпорации из штатов Мараньян и Пиауи, заявил о планах заключить долгосрочное партнерство с компанией. По его словам, продукция крымского производителя отлично вписывается в задачи бразильского сельского хозяйства.

"Конечно, мы планируем заключить партнерство. Это будет очень важно для нас, для Крыма и Бразилии. Крымские продукты очень компетентны для бразильского рынка, они очень качественные. Некоторые экспериментальные тесты уже были выполнены в Бразилии, и мы будем увеличивать их на биологическом рынке", – рассказал дистрибьютор.

Развитие сотрудничества с Бразилией стало возможным благодаря системной поддержке со стороны государства. По словам директора Южного регионального Центра поддержки экспорта Республики Крым Ксении Слуцкой, выход на латиноамериканский рынок стал результатом многолетней проработки.

"Латинская Америка является перспективным направлением для экспорта. Есть, конечно, вопрос логистики и платежей. Но данная компания, которая на сегодняшний момент уже вышла на этот рынок, долго прорабатывала этот вопрос, в том числе с помощью господдержки по линии Центра поддержки экспорта и Министерства экономического развития", – рассказала Слуцкая.

Она подчеркнула, что инновационность крымской продукции была признана и в рамках международных форматов.
"Я напомню, что их товар очень адаптивный, инновационный и в свое время вошел в топ-проектов стран BRICS", – уточнила эксперт.
Выход на новые рынки для Крыма – не только экономическая, но и стратегическая задача: преодоление санкционных барьеров и донесение объективной информации об экспортном и экономическом потенциале региона.
Глава Центра отметила, что Крым уже планирует экспорт в Африку и Юго-Восточную Азию. Помимо этого, в перспективе рассматривается расширение продуктовой линейки, включая зерновые культуры и вино.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Продовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйство
Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%
Крымские производители выходят на новые зарубежные рынки с вином и косметикой - Ксения Слуцкая
11:44Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаКрымНовостиЛатинская АмерикаСельское хозяйствоСотрудничествоКсения СлуцкаяЭкспортВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:51"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни
19:38В ВТБ Онлайн стала доступна бесконтактная оплата топлива
19:24Пожар под Симферополем полностью потушили
19:07Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
18:44В Севастополе и Балаклаве создадут туристические кластеры за 90 млрд
18:25Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причина
18:10Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки
17:52Площадь пожара под Симферополем увеличилась в три раза
17:38Балаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность
17:27В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство
17:02Посла России в Баку Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана
16:43Зеленский лишил митрополита УПЦ Онуфрия гражданства Украины
16:34Угроза жилым домам – пожарные отбивают от огня село под Симферополем
16:22В Симферополе обесточено больше 20 улиц
16:12Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работают
16:04Сильный пожар под Симферополем – что известно
15:54Температура воды в Крыму: почему не прогревается море
15:38Путин провел встречу с лидером Киргизии – главное
15:23В Турции произошло сильное землетрясение
15:15Армия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВО
Лента новостейМолния