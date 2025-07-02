Рейтинг@Mail.ru
Крымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250702/krymskie-vino-i-kosmetika-vykhodyat-na-novye-inostrannye-rynki-1147640965.html
Крымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки
Крымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Крымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки
Крым активно расширяет экспортную политику за пределы аграрного сектора. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор Южного регионального Центра поддержки... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T11:44
2025-07-02T12:45
эксклюзивы риа новости крым
крым
импорт
косметика
крымская косметика
виноделие в крыму
виноделие
новости крыма
юго-восточная азия
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/02/1147642512_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_981496bb4922d76e6916d09f3f02094d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Крым активно расширяет экспортную политику за пределы аграрного сектора. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор Южного регионального Центра поддержки экспорта РК Ксения Слуцкая. По ее словам, регион нацелен на продвижение крымской пищевой продукции, натуральной косметики и услуг на рынки стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки."Конечно, это пищевая промышленность, потому что Крым богат и может предложить иностранному партнеру уникальные решения в этой сфере пищевой промышленности, такие как крымское вино", – подчеркнула эксперт.В Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га &gt;&gt;Отдельным экспортным брендом региона становится натуральная косметика, которая создается на основе уникального сырья, произрастающего исключительно в Крыму. Это делает продукцию по-настоящему "эндемичной" – с высокой узнаваемостью на внешних рынках.По словам Слуцкой, приоритетными направлениями остаются страны СНГ – как наиболее понятные и адаптивные с точки зрения логистики, законодательства и сертификации. Однако Крым также нацелен на долгосрочное продвижение продукции в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Северной Африке.На масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу &gt;&gt;Ранее министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк сообщал, что в Крыму наблюдается активный рост традиционных для региона эфиромасличных культур. К примеру, крымская лаванда пользуется спросом в Узбекистане, Казахстане и Китае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынкиЭкспорт из Крыма: что и куда продает республика
https://crimea.ria.ru/20250625/my-rabotaem-serpom-v-krymu-startuet-uborka-lavandy-1147493597.html
крым
юго-восточная азия
ближний восток
латинская америка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/02/1147642512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f9c6f63bb0e27e21426f3c33e6c2713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, импорт, косметика, крымская косметика, виноделие в крыму, виноделие, новости крыма, юго-восточная азия, ближний восток, латинская америка, ксения слуцкая
Крымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки

Крымские производители выходят на новые зарубежные рынки с вином и косметикой

11:44 02.07.2025 (обновлено: 12:45 02.07.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Крым активно расширяет экспортную политику за пределы аграрного сектора. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор Южного регионального Центра поддержки экспорта РК Ксения Слуцкая.
По ее словам, регион нацелен на продвижение крымской пищевой продукции, натуральной косметики и услуг на рынки стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
"Конечно, это пищевая промышленность, потому что Крым богат и может предложить иностранному партнеру уникальные решения в этой сфере пищевой промышленности, такие как крымское вино", – подчеркнула эксперт.
В Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га >>
Отдельным экспортным брендом региона становится натуральная косметика, которая создается на основе уникального сырья, произрастающего исключительно в Крыму. Это делает продукцию по-настоящему "эндемичной" – с высокой узнаваемостью на внешних рынках.
По словам Слуцкой, приоритетными направлениями остаются страны СНГ – как наиболее понятные и адаптивные с точки зрения логистики, законодательства и сертификации. Однако Крым также нацелен на долгосрочное продвижение продукции в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Северной Африке.
"Крымский бизнес готов к выходу на внешние рынки. Конечно, не все так просто, как хотелось бы в силу объективных факторов, но крымские компании уже научились обходить всевозможные внешние барьеры и успешно выходят на внешние рынки", – отметила директор регионального центра.
На масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу >>
Ранее министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк сообщал, что в Крыму наблюдается активный рост традиционных для региона эфиромасличных культур. К примеру, крымская лаванда пользуется спросом в Узбекистане, Казахстане и Китае.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%
Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынки
Экспорт из Крыма: что и куда продает республика
Крымская лаванда - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
25 июня, 18:16
"Мы работаем серпом": в Крыму стартует уборка лаванды
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымИмпортКосметикаКрымская косметикаВиноделие в КрымуВиноделиеНовости КрымаЮго-Восточная АзияБлижний ВостокЛатинская АмерикаКсения Слуцкая
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08РФ будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Кремль
12:48В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу
12:32В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварии
12:18В Евпатории громко – власти назвали причину
12:07В Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон
11:44Крымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки
11:29Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС
10:59Восемь беспилотников сбили над Крымом
10:28В Москву из Ижевска доставили пострадавших при атаке ВСУ
10:11Передал данные о позициях армии РФ – россиянин приговорен к 14 годам
09:39Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на Кремль
09:28В Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режима
09:11Баку не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан - МИД
08:59Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры
08:39Демографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – эксперт
08:16На Землю обрушилась магнитная буря
08:02Новый "Дранг нах Остен": как Германия встала на путь Третьего рейха
07:30США приостановили поставки Patriot и Stinger Киеву
07:09Крымский мост сейчас: обстановка к утру среды
07:06Беспилотник уничтожен над Крымом
Лента новостейМолния