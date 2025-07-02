https://crimea.ria.ru/20250702/krymskie-vino-i-kosmetika-vykhodyat-na-novye-inostrannye-rynki-1147640965.html

Крымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки

Крымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Крымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки

Крым активно расширяет экспортную политику за пределы аграрного сектора. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор Южного регионального Центра поддержки... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T11:44

2025-07-02T11:44

2025-07-02T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Крым активно расширяет экспортную политику за пределы аграрного сектора. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор Южного регионального Центра поддержки экспорта РК Ксения Слуцкая. По ее словам, регион нацелен на продвижение крымской пищевой продукции, натуральной косметики и услуг на рынки стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки."Конечно, это пищевая промышленность, потому что Крым богат и может предложить иностранному партнеру уникальные решения в этой сфере пищевой промышленности, такие как крымское вино", – подчеркнула эксперт.В Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га >>Отдельным экспортным брендом региона становится натуральная косметика, которая создается на основе уникального сырья, произрастающего исключительно в Крыму. Это делает продукцию по-настоящему "эндемичной" – с высокой узнаваемостью на внешних рынках.По словам Слуцкой, приоритетными направлениями остаются страны СНГ – как наиболее понятные и адаптивные с точки зрения логистики, законодательства и сертификации. Однако Крым также нацелен на долгосрочное продвижение продукции в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Северной Африке.На масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу >>Ранее министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк сообщал, что в Крыму наблюдается активный рост традиционных для региона эфиромасличных культур. К примеру, крымская лаванда пользуется спросом в Узбекистане, Казахстане и Китае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынкиЭкспорт из Крыма: что и куда продает республика

https://crimea.ria.ru/20250625/my-rabotaem-serpom-v-krymu-startuet-uborka-lavandy-1147493597.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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