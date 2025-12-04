https://crimea.ria.ru/20251204/obem-kreditnogo-portfelya-v-krymu-vyros-pochti-na-30-v-etom-godu-1151406192.html

Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Суммарный портфель кредитов населения и бизнеса в Крыму за 10 месяцев текущего года вырос почти на 30% и достиг 459 миллиардов рублей. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико на круглом столе в Симферополе с участием властей, институтов поддержки предпринимательства, банковского сектора и бизнес-сообщества.Она отметила, что темпы кредитования в Крыму почти втрое превысили среднероссийский показатель, который составил 10,5% по итогам десяти месяцев.По словам замглавы правительства республики, данный показатель свидетельствует, что бизнес в Крыму развивается, в том числе благодаря реализуемым в регионе крупным инвестиционным проектам.Также в Крыму в этом году увеличились объемы выпуска промышленной продукции, оборот розничной торговли и заведений общественного питания, добавила Кивико.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденцияхВ Крыму предприниматели могут взять кредитные каникулы на новых условияхБизнесу и самозанятым в Крыму дали право на повторные кредитные каникулы

