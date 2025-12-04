https://crimea.ria.ru/20251204/obem-kreditnogo-portfelya-v-krymu-vyros-pochti-na-30-v-etom-godu-1151406192.html
Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом году
Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом году - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом году
Суммарный портфель кредитов населения и бизнеса в Крыму за 10 месяцев текущего года вырос почти на 30% и достиг 459 миллиардов рублей. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T14:40
2025-12-04T14:40
2025-12-04T14:40
крым
ирина кивико
экономика
экономика крыма
крымский бизнес
бизнес
кредит
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/05/1118480530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52cb5e8d6d76a146994ccf20b49b462b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Суммарный портфель кредитов населения и бизнеса в Крыму за 10 месяцев текущего года вырос почти на 30% и достиг 459 миллиардов рублей. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико на круглом столе в Симферополе с участием властей, институтов поддержки предпринимательства, банковского сектора и бизнес-сообщества.Она отметила, что темпы кредитования в Крыму почти втрое превысили среднероссийский показатель, который составил 10,5% по итогам десяти месяцев.По словам замглавы правительства республики, данный показатель свидетельствует, что бизнес в Крыму развивается, в том числе благодаря реализуемым в регионе крупным инвестиционным проектам.Также в Крыму в этом году увеличились объемы выпуска промышленной продукции, оборот розничной торговли и заведений общественного питания, добавила Кивико.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденцияхВ Крыму предприниматели могут взять кредитные каникулы на новых условияхБизнесу и самозанятым в Крыму дали право на повторные кредитные каникулы
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/05/1118480530_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa58a9f645e88afd423be7b7668efc83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ирина кивико, экономика, экономика крыма, крымский бизнес, бизнес, кредит, новости крыма, общество
Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом году
Кредитный портфель в Крыму вырос почти на 30% и достиг 459 млрд рублей – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Суммарный портфель кредитов населения и бизнеса в Крыму за 10 месяцев текущего года вырос почти на 30% и достиг 459 миллиардов рублей. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико на круглом столе в Симферополе с участием властей, институтов поддержки предпринимательства, банковского сектора и бизнес-сообщества.
"У нас в Крыму кредитование растет… За 10 месяцев у нас кредитный портфель в Крыму вырос на 29,3%... и достиг 459 миллиардов (рублей)", - сказала Кивико.
Она отметила, что темпы кредитования в Крыму почти втрое превысили среднероссийский показатель, который составил 10,5% по итогам десяти месяцев.
По словам замглавы правительства республики, данный показатель свидетельствует, что бизнес в Крыму развивается, в том числе благодаря реализуемым в регионе крупным инвестиционным проектам.
Также в Крыму в этом году увеличились объемы выпуска промышленной продукции, оборот розничной торговли и заведений общественного питания, добавила Кивико.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: