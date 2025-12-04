Рейтинг@Mail.ru
Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом году - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом году
Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом году - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом году
Суммарный портфель кредитов населения и бизнеса в Крыму за 10 месяцев текущего года вырос почти на 30% и достиг 459 миллиардов рублей. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Суммарный портфель кредитов населения и бизнеса в Крыму за 10 месяцев текущего года вырос почти на 30% и достиг 459 миллиардов рублей. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико на круглом столе в Симферополе с участием властей, институтов поддержки предпринимательства, банковского сектора и бизнес-сообщества.Она отметила, что темпы кредитования в Крыму почти втрое превысили среднероссийский показатель, который составил 10,5% по итогам десяти месяцев.По словам замглавы правительства республики, данный показатель свидетельствует, что бизнес в Крыму развивается, в том числе благодаря реализуемым в регионе крупным инвестиционным проектам.Также в Крыму в этом году увеличились объемы выпуска промышленной продукции, оборот розничной торговли и заведений общественного питания, добавила Кивико.
Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом году

Кредитный портфель в Крыму вырос почти на 30% и достиг 459 млрд рублей – власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Суммарный портфель кредитов населения и бизнеса в Крыму за 10 месяцев текущего года вырос почти на 30% и достиг 459 миллиардов рублей. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико на круглом столе в Симферополе с участием властей, институтов поддержки предпринимательства, банковского сектора и бизнес-сообщества.
"У нас в Крыму кредитование растет… За 10 месяцев у нас кредитный портфель в Крыму вырос на 29,3%... и достиг 459 миллиардов (рублей)", - сказала Кивико.
Она отметила, что темпы кредитования в Крыму почти втрое превысили среднероссийский показатель, который составил 10,5% по итогам десяти месяцев.
По словам замглавы правительства республики, данный показатель свидетельствует, что бизнес в Крыму развивается, в том числе благодаря реализуемым в регионе крупным инвестиционным проектам.
Также в Крыму в этом году увеличились объемы выпуска промышленной продукции, оборот розничной торговли и заведений общественного питания, добавила Кивико.
