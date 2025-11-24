Рейтинг@Mail.ru
Самозанятость – не уход от налогов: в Крыму раскрывают серые схемы - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Самозанятость – не уход от налогов: в Крыму раскрывают серые схемы
Самозанятость – не уход от налогов: в Крыму раскрывают серые схемы - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Самозанятость – не уход от налогов: в Крыму раскрывают серые схемы
В 2025 году плательщики налога на профессиональный доход начислили в бюджет Крыма 3,1 млрд рублей, сообщают в пресс-службе управления Федеральной налоговой... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T20:41
2025-11-24T20:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году плательщики налога на профессиональный доход начислили в бюджет Крыма 3,1 млрд рублей, сообщают в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по республике.Количество плательщиков с 2020-го достигло 180 тысяч самозанятых, больше 20 тысяч – только с начала текущего года. Чаще всего люди работают в перевозке пассажиров, оказывают услуги водителя, занимаются грузоперевозками, маникюром и педикюром и парикмахерскими услугами.Однако в ведомстве отметили, что на фоне этого фиксируется рост нарушений: работодатели вынуждают работников оформлять самозанятость вместо официального трудоустройства во избежание налогов и страховых взносов.Так, в Евпатории предприятие по установке сигнализаций в 2024 году привлекало четырех самозанятых на постоянной основе. После проверки компания была вынуждена доплатить 1,2 млн рублей НДФЛ и 1,34 млн рублей страховых взносов.Схожая ситуация произошла в Симферополе: строительная фирма, работающая над дорожными объектами, фактически держала около сотни человек в статусе самозанятых. По итогам проверок за 2023-2024 годы предприятию пришлось перечислить в бюджет более 18 миллионов рублей.И отметили, что в основном налогоплательщики согласны с замечаниями и самостоятельно уточняют свои налоговые обязательства, в противном случае применяются меры налогового контроля.За 9 месяцев 2025 года 13 налогоплательщиков, отобранных в группу риска по подмене трудовых отношений, увеличили налоговые обязательства на 11 миллионов рублей: по страховым взносам – на 7 миллионов, по НДФЛ – на 4 миллиона рублей. По результатам камеральной налоговой проверки двум организациям доначислено 3,7 миллиона рублей по НДФЛ, перечислили в налоговой.По словам налоговиков, совместная работа с региональными и муниципальными властями помогает легализовать доходы и выводить бизнес "из тени". Среднедушевой доход самозанятых растет: если в 2024 году он составлял 481,5 тысячи рублей, то в 2025-м увеличился еще на 110 тысяч. Средний чек почти не изменился – 3,6 тысячи рублей.Ранее сообщалось, что в этом году более пятидесяти граждан, занимавшихся бизнесом без регистрации, были привлечены к постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. Также крымские налоговики с начала года вывили потенциальные незадекларированные доходы крымчан по банковским данным о переводах на карты по системе быстрых платежей на сумму более двух миллиардов рублей.
Самозанятость – не уход от налогов: в Крыму раскрывают серые схемы

Налоговая инспекция Крыма выявила рост схем подмены трудовых отношений самозанятостью

20:41 24.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году плательщики налога на профессиональный доход начислили в бюджет Крыма 3,1 млрд рублей, сообщают в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по республике.
Количество плательщиков с 2020-го достигло 180 тысяч самозанятых, больше 20 тысяч – только с начала текущего года. Чаще всего люди работают в перевозке пассажиров, оказывают услуги водителя, занимаются грузоперевозками, маникюром и педикюром и парикмахерскими услугами.

"Всего в России самозанятыми зарегистрировано 15 миллионов человек, их доход составил около 8 триллионов рублей. Преимущества использования спецрежима неоспоримы – зарегистрироваться можно при помощи телефона, он же заменяет кассовый аппарат – в мобильном приложении удобно формировать чеки, отчетность сдавать не нужно, ставки налога невысоки, доступны кредит и ипотека", – рассказали в налоговой службе.

Однако в ведомстве отметили, что на фоне этого фиксируется рост нарушений: работодатели вынуждают работников оформлять самозанятость вместо официального трудоустройства во избежание налогов и страховых взносов.
Так, в Евпатории предприятие по установке сигнализаций в 2024 году привлекало четырех самозанятых на постоянной основе. После проверки компания была вынуждена доплатить 1,2 млн рублей НДФЛ и 1,34 млн рублей страховых взносов.
Схожая ситуация произошла в Симферополе: строительная фирма, работающая над дорожными объектами, фактически держала около сотни человек в статусе самозанятых. По итогам проверок за 2023-2024 годы предприятию пришлось перечислить в бюджет более 18 миллионов рублей.

"Для налоговых органов "серые" схемы очевидны. В распоряжении налоговиков достаточно ресурсов, чтобы аналитическим путем выявить налогоплательщиков, находящихся в зоне риска", – подчеркнули в УФНС.

И отметили, что в основном налогоплательщики согласны с замечаниями и самостоятельно уточняют свои налоговые обязательства, в противном случае применяются меры налогового контроля.
За 9 месяцев 2025 года 13 налогоплательщиков, отобранных в группу риска по подмене трудовых отношений, увеличили налоговые обязательства на 11 миллионов рублей: по страховым взносам – на 7 миллионов, по НДФЛ – на 4 миллиона рублей. По результатам камеральной налоговой проверки двум организациям доначислено 3,7 миллиона рублей по НДФЛ, перечислили в налоговой.
По словам налоговиков, совместная работа с региональными и муниципальными властями помогает легализовать доходы и выводить бизнес "из тени". Среднедушевой доход самозанятых растет: если в 2024 году он составлял 481,5 тысячи рублей, то в 2025-м увеличился еще на 110 тысяч. Средний чек почти не изменился – 3,6 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в этом году более пятидесяти граждан, занимавшихся бизнесом без регистрации, были привлечены к постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. Также крымские налоговики с начала года вывили потенциальные незадекларированные доходы крымчан по банковским данным о переводах на карты по системе быстрых платежей на сумму более двух миллиардов рублей.
