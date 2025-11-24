https://crimea.ria.ru/20251124/samozanyatost--ne-ukhod-ot-nalogov-v-krymu-raskryvayut-serye-skhemy-1151142854.html

Самозанятость – не уход от налогов: в Крыму раскрывают серые схемы

Самозанятость – не уход от налогов: в Крыму раскрывают серые схемы

24.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году плательщики налога на профессиональный доход начислили в бюджет Крыма 3,1 млрд рублей, сообщают в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по республике.Количество плательщиков с 2020-го достигло 180 тысяч самозанятых, больше 20 тысяч – только с начала текущего года. Чаще всего люди работают в перевозке пассажиров, оказывают услуги водителя, занимаются грузоперевозками, маникюром и педикюром и парикмахерскими услугами.Однако в ведомстве отметили, что на фоне этого фиксируется рост нарушений: работодатели вынуждают работников оформлять самозанятость вместо официального трудоустройства во избежание налогов и страховых взносов.Так, в Евпатории предприятие по установке сигнализаций в 2024 году привлекало четырех самозанятых на постоянной основе. После проверки компания была вынуждена доплатить 1,2 млн рублей НДФЛ и 1,34 млн рублей страховых взносов.Схожая ситуация произошла в Симферополе: строительная фирма, работающая над дорожными объектами, фактически держала около сотни человек в статусе самозанятых. По итогам проверок за 2023-2024 годы предприятию пришлось перечислить в бюджет более 18 миллионов рублей.И отметили, что в основном налогоплательщики согласны с замечаниями и самостоятельно уточняют свои налоговые обязательства, в противном случае применяются меры налогового контроля.За 9 месяцев 2025 года 13 налогоплательщиков, отобранных в группу риска по подмене трудовых отношений, увеличили налоговые обязательства на 11 миллионов рублей: по страховым взносам – на 7 миллионов, по НДФЛ – на 4 миллиона рублей. По результатам камеральной налоговой проверки двум организациям доначислено 3,7 миллиона рублей по НДФЛ, перечислили в налоговой.По словам налоговиков, совместная работа с региональными и муниципальными властями помогает легализовать доходы и выводить бизнес "из тени". Среднедушевой доход самозанятых растет: если в 2024 году он составлял 481,5 тысячи рублей, то в 2025-м увеличился еще на 110 тысяч. Средний чек почти не изменился – 3,6 тысячи рублей.Ранее сообщалось, что в этом году более пятидесяти граждан, занимавшихся бизнесом без регистрации, были привлечены к постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. Также крымские налоговики с начала года вывили потенциальные незадекларированные доходы крымчан по банковским данным о переводах на карты по системе быстрых платежей на сумму более двух миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подтвердить постановку на налоговый учет можно будет через ЕГРНВсе больше крымчан оформляют налоговый вычет на занятия спортомВ Крыму выявили десятки "теневых" предпринимателей без регистрации

