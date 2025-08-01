https://crimea.ria.ru/20250801/v-krymu-rynok-truda-ispytyvaet-defitsit-kadrov---ekspert-nazval-prichinu-1148373341.html

В Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причину

В Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причину - РИА Новости Крым, 01.08.2025

В Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причину

Несмотря на очевидные проблемы на рынке труда, бизнес в Крыму по-прежнему демонстрирует негибкость в отношении работников. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T07:46

2025-08-01T07:46

2025-08-01T07:46

радио "спутник в крыму"

крым

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оксана волкина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Несмотря на очевидные проблемы на рынке труда, бизнес в Крыму по-прежнему демонстрирует негибкость в отношении работников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.По ее словам, одной из причин кадрового голода становится уход специалистов в самозанятость.Она отметила, что ситуация с дефицитом обострилась во всех ключевых отраслях: в сельском хозяйстве не хватает сборщиков урожая – даже в пик сезона вакансии остаются незакрытыми неделями – острый дефицит разнорабочих, бетонщиков, электриков и монтажников, сотрудников общепита, гостиниц и сектора ЖКХ.Тормозят бизнес, по мнению Волкиной, устаревшие подходы. Работодатели по-прежнему настаивают на "классике": полный рабочий день пять через два, минимальная инициатива и "линейное" мышление в управлении. По ее словам, многие компании отказываются рассматривать частичную занятость, гибкие графики или работу по совместительству.Эксперт рекомендует работодателям перестроить мышление "штатной дисциплины". Чтобы выжить в нынешних реалиях, бизнесу надо выбирать: либо адаптироваться, либо погружаться в еще больший кадровый кризис.Ранее министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян заявлял, что дефицит кадров на крымских предприятиях составляет 15-20%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадровКакие специалисты в Крыму на вес золотаШколам и детским садам Крыма не хватает специалистов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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