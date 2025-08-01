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В Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причину
В Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причину - РИА Новости Крым, 01.08.2025
В Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причину
Несмотря на очевидные проблемы на рынке труда, бизнес в Крыму по-прежнему демонстрирует негибкость в отношении работников. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T07:46
2025-08-01T07:46
2025-08-01T07:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Несмотря на очевидные проблемы на рынке труда, бизнес в Крыму по-прежнему демонстрирует негибкость в отношении работников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.По ее словам, одной из причин кадрового голода становится уход специалистов в самозанятость.Она отметила, что ситуация с дефицитом обострилась во всех ключевых отраслях: в сельском хозяйстве не хватает сборщиков урожая – даже в пик сезона вакансии остаются незакрытыми неделями – острый дефицит разнорабочих, бетонщиков, электриков и монтажников, сотрудников общепита, гостиниц и сектора ЖКХ.Тормозят бизнес, по мнению Волкиной, устаревшие подходы. Работодатели по-прежнему настаивают на "классике": полный рабочий день пять через два, минимальная инициатива и "линейное" мышление в управлении. По ее словам, многие компании отказываются рассматривать частичную занятость, гибкие графики или работу по совместительству.Эксперт рекомендует работодателям перестроить мышление "штатной дисциплины". Чтобы выжить в нынешних реалиях, бизнесу надо выбирать: либо адаптироваться, либо погружаться в еще больший кадровый кризис.Ранее министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян заявлял, что дефицит кадров на крымских предприятиях составляет 15-20%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадровКакие специалисты в Крыму на вес золотаШколам и детским садам Крыма не хватает специалистов
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крым, трудоустройство, трудоустройство в крыму, общество, новости крыма, оксана волкина
В Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причину
В Крыму рынок труда "болеет" дефицитом кадров из-за негибкости работодателей - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым.
Несмотря на очевидные проблемы на рынке труда, бизнес в Крыму по-прежнему демонстрирует негибкость в отношении работников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.
По ее словам, одной из причин кадрового голода становится уход специалистов в самозанятость.
"Многие просто не выдерживают перегрузок, отсутствия гибкости, и начинают работать на себя. Особенно это видно в таких сферах, как автообслуживание – тот же автоэлектрик, поработав на СТО, уходит в "гараж", потому что там нет строгого графика, контроля и ограничений", – объяснила эксперт.
Она отметила, что ситуация с дефицитом обострилась во всех ключевых отраслях: в сельском хозяйстве не хватает сборщиков урожая – даже в пик сезона вакансии остаются незакрытыми неделями – острый дефицит разнорабочих, бетонщиков, электриков и монтажников, сотрудников общепита, гостиниц и сектора ЖКХ.
Тормозят бизнес, по мнению Волкиной, устаревшие подходы. Работодатели по-прежнему настаивают на "классике": полный рабочий день пять через два, минимальная инициатива и "линейное" мышление в управлении. По ее словам, многие компании отказываются рассматривать частичную занятость, гибкие графики или работу по совместительству.
"Если вы не готовы предложить гибкие условия, вы останетесь без персонала. Сегодня нужно идти на нестандартные решения, которых раньше боялись", – подчеркнула Волкина.
Эксперт рекомендует работодателям перестроить мышление "штатной дисциплины". Чтобы выжить в нынешних реалиях, бизнесу надо выбирать: либо адаптироваться, либо погружаться в еще больший кадровый кризис.
Ранее министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян заявлял
, что дефицит кадров на крымских предприятиях составляет 15-20%.
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