https://crimea.ria.ru/20250522/shkolam-i-detskim-sadam-kryma-ne-khvataet-spetsialistov-1146594307.html

Школам и детским садам Крыма не хватает специалистов

Школам и детским садам Крыма не хватает специалистов - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Школам и детским садам Крыма не хватает специалистов

Выпускники профильных вузов в этом году не смогут закрыть потребности школ и детских садов в специалистах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T09:11

2025-05-22T09:11

2025-05-22T09:01

радио "спутник в крыму"

татьяна сухина

крым

симферополь

образование в крыму и севастополе

школа

детский сад

трудоустройство

трудоустройство в крыму

учитель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Выпускники профильных вузов в этом году не смогут закрыть потребности школ и детских садов в специалистах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.В школах по-прежнему не хватает педагогов по профильным предметам, наибольшая сложность с учителями физики и химии, отметила Сухина, а также требуются учителя начальных классов."Но в школах еще ситуация более-менее. На сегодняшний день мы испытываем потребность в специалистах в дошкольных учреждениях. Это воспитатели и помощники. У нас не полностью заполнены дошкольные учреждения педагогическим кадрами", – отметила Сухина.По ее словам, в Симферополе открываются новые школы, классы и детские сады, и потребность в специалистах растет еще больше.Ранее директор Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна КФУ им. В.И. Вернадского Галина Пехарь рассказала, что в учебных заведениях среднего профессионального образования в Крыму отмечают нехватку учителей общеобразовательных дисциплин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифрыКак в Крыму решают проблему кадрового дефицитаВ РФ педагогам повысят зарплату и снизят "бумажную" нагрузку – поручение

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