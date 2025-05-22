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Школам и детским садам Крыма не хватает специалистов - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Школам и детским садам Крыма не хватает специалистов
Школам и детским садам Крыма не хватает специалистов - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Школам и детским садам Крыма не хватает специалистов
Выпускники профильных вузов в этом году не смогут закрыть потребности школ и детских садов в специалистах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T09:11
2025-05-22T09:01
радио "спутник в крыму"
татьяна сухина
крым
симферополь
образование в крыму и севастополе
школа
детский сад
трудоустройство
трудоустройство в крыму
учитель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Выпускники профильных вузов в этом году не смогут закрыть потребности школ и детских садов в специалистах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.В школах по-прежнему не хватает педагогов по профильным предметам, наибольшая сложность с учителями физики и химии, отметила Сухина, а также требуются учителя начальных классов."Но в школах еще ситуация более-менее. На сегодняшний день мы испытываем потребность в специалистах в дошкольных учреждениях. Это воспитатели и помощники. У нас не полностью заполнены дошкольные учреждения педагогическим кадрами", – отметила Сухина.По ее словам, в Симферополе открываются новые школы, классы и детские сады, и потребность в специалистах растет еще больше.Ранее директор Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна КФУ им. В.И. Вернадского Галина Пехарь рассказала, что в учебных заведениях среднего профессионального образования в Крыму отмечают нехватку учителей общеобразовательных дисциплин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифрыКак в Крыму решают проблему кадрового дефицитаВ РФ педагогам повысят зарплату и снизят "бумажную" нагрузку – поручение
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татьяна сухина, крым, симферополь, образование в крыму и севастополе, школа, детский сад, трудоустройство, трудоустройство в крыму, учитель, новости крыма, общество, кадры
Школам и детским садам Крыма не хватает специалистов

Выпускники вузов Крыма в этом году не закроют потребность в специалистах для школ и садов

09:11 22.05.2025
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Выпускники профильных вузов в этом году не смогут закрыть потребности школ и детских садов в специалистах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.
"Ситуация не могу сказать, что выровнялась, но она стала более-менее лучше. Пришли молодые специалисты из Крымского федерального университета, Крымского инженерно-педагогического университета. Но этого недостаточно", – отметила она.
В школах по-прежнему не хватает педагогов по профильным предметам, наибольшая сложность с учителями физики и химии, отметила Сухина, а также требуются учителя начальных классов.
"Но в школах еще ситуация более-менее. На сегодняшний день мы испытываем потребность в специалистах в дошкольных учреждениях. Это воспитатели и помощники. У нас не полностью заполнены дошкольные учреждения педагогическим кадрами", – отметила Сухина.
По ее словам, в Симферополе открываются новые школы, классы и детские сады, и потребность в специалистах растет еще больше.
"Честно сказать, надежды нет на выпуск этого года, потому что все выпускники уже трудоустроены, они совмещают работу и обучение", – пояснила замглавы администрации столицы.
Ранее директор Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна КФУ им. В.И. Вернадского Галина Пехарь рассказала, что в учебных заведениях среднего профессионального образования в Крыму отмечают нехватку учителей общеобразовательных дисциплин.
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