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Какие специалисты в Крыму на вес золота - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Какие специалисты в Крыму на вес золота
Какие специалисты в Крыму на вес золота - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Какие специалисты в Крыму на вес золота
Предприятиям Крыма не хватает квалифицированных рабочих рук, особенно на стройках, а такие специалисты, как электрогазосварщики и аргонщики – на вес золота. Об... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T06:34
2025-06-26T06:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Предприятиям Крыма не хватает квалифицированных рабочих рук, особенно на стройках, а такие специалисты, как электрогазосварщики и аргонщики – на вес золота. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат наук по государственному управлению Владимир Полищук.По его словам, сейчас возрастная линейка таких специалистов – 50-60 лет, "и если они уйдут, то у предприятий будут сложности". При этом, по его словам, для выпускников инженерных специальностей, которые сейчас в моде, в Крыму, наоборот, не хватает рабочих мест. А инженеров востребованных профессий, по его словам, не хватает.Полищук отметил, что и в Республике Крым, и в Севастополе есть хорошие вузы, способные выпускать достойных специалистов, но напомнил, что задача учебных заведений дать рынку таких работников, "которых не придется дополнительно доучивать".В Крыму, как и во всей России, 20 июня стартовала приемная кампания в вузы и средние специальные учебные заведения. В Крыму и Севастополе при поступлении в вузы выпускники стали чаще подавать документы на инженерные и технические специальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриентаПутин поручил поддержать работающих по специальности студентовВ Севастополе возрождают знаменитую "приборку"
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крым, образование в крыму и севастополе, высшее образование, новости крыма, мнения, общество, стройка, трудоустройство, рынок труда
Какие специалисты в Крыму на вес золота

Электрогазосварщики и аргонщики на вес золота на предприятиях Крыма – эксперт

06:34 26.06.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСварщик. Архивное фото
Сварщик. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Предприятиям Крыма не хватает квалифицированных рабочих рук, особенно на стройках, а такие специалисты, как электрогазосварщики и аргонщики – на вес золота. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат наук по государственному управлению Владимир Полищук.

"Сегодня не готовят сантехников, кровельщиков, крановщиков в наших колледжах, которые нужны. А электрогазосварщики и те, кто умеет варить аргоном, – это вообще на вес золота. Стройки испытывают большую проблему", – сказал Полищук.

По его словам, сейчас возрастная линейка таких специалистов – 50-60 лет, "и если они уйдут, то у предприятий будут сложности".
При этом, по его словам, для выпускников инженерных специальностей, которые сейчас в моде, в Крыму, наоборот, не хватает рабочих мест. А инженеров востребованных профессий, по его словам, не хватает.
Полищук отметил, что и в Республике Крым, и в Севастополе есть хорошие вузы, способные выпускать достойных специалистов, но напомнил, что задача учебных заведений дать рынку таких работников, "которых не придется дополнительно доучивать".
"Для этого президент и поставил задачу, чтобы у нас базовые кафедры вузов были уже на предприятиях, тогда это дает возможность получить практические навыки... Важно соединить теорию и практику, тогда это будет уже высококвалифицированный специалист. Но здесь нужна связь вуза и предприятия", – подчеркнул он.
В Крыму, как и во всей России, 20 июня стартовала приемная кампания в вузы и средние специальные учебные заведения. В Крыму и Севастополе при поступлении в вузы выпускники стали чаще подавать документы на инженерные и технические специальности.
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