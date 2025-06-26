https://crimea.ria.ru/20250626/kakie-spetsialisty-v-krymu-na-ves-zolota-1147496410.html

Какие специалисты в Крыму на вес золота

Какие специалисты в Крыму на вес золота - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Какие специалисты в Крыму на вес золота

Предприятиям Крыма не хватает квалифицированных рабочих рук, особенно на стройках, а такие специалисты, как электрогазосварщики и аргонщики – на вес золота. Об... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T06:34

2025-06-26T06:34

2025-06-26T06:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Предприятиям Крыма не хватает квалифицированных рабочих рук, особенно на стройках, а такие специалисты, как электрогазосварщики и аргонщики – на вес золота. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат наук по государственному управлению Владимир Полищук.По его словам, сейчас возрастная линейка таких специалистов – 50-60 лет, "и если они уйдут, то у предприятий будут сложности". При этом, по его словам, для выпускников инженерных специальностей, которые сейчас в моде, в Крыму, наоборот, не хватает рабочих мест. А инженеров востребованных профессий, по его словам, не хватает.Полищук отметил, что и в Республике Крым, и в Севастополе есть хорошие вузы, способные выпускать достойных специалистов, но напомнил, что задача учебных заведений дать рынку таких работников, "которых не придется дополнительно доучивать".В Крыму, как и во всей России, 20 июня стартовала приемная кампания в вузы и средние специальные учебные заведения. В Крыму и Севастополе при поступлении в вузы выпускники стали чаще подавать документы на инженерные и технические специальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриентаПутин поручил поддержать работающих по специальности студентовВ Севастополе возрождают знаменитую "приборку"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, высшее образование, новости крыма, мнения, общество, стройка, трудоустройство, рынок труда