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Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадров

Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадров - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадров

На главной промышленной выставке-форуме "Иннопром" Крым подписал два ключевых соглашения о сотрудничестве – с Челябинской областью и промышленным кластером... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T15:55

2025-07-08T15:55

2025-07-08T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. На главной промышленной выставке-форуме "Иннопром" Крым подписал два ключевых соглашения о сотрудничестве – с Челябинской областью и промышленным кластером Республики Татарстан. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.По его словам, документы направлены на расширение кооперации в области автоматизации производства, машиностроения и продвижения крымской продукции за пределами региона.Он подчеркнул, что дефицит кадров на крымских предприятиях составляет 15-20%, поэтому переход на современные технологические процессы не только не увеличит уровень безработицы, но и поможет перераспределить кадры внутри промышленных площадок."Есть производства, где ручной труд абсолютно невозможно заменить – например, в машиностроении. На одном из предприятий данной сферы есть этап обмотки электрических катушек. Этот процесс выполняется исключительно вручную, поскольку важна точность и повышенное внимание к процессу, которое машина обеспечить не сможет", – добавил Агаджанян.Челябинские предприятия в свою очередь выразили заинтересованность в использовании крымского профессионального электроинструмента, а также в поставках продукции широкой номенклатуры – от пищевой до промышленной – на рынок области.Крым также заключил соглашение с промышленным кластером Татарстана, направленное на локализацию производства автокомпонентов.Ранее сообщалось, что одна из крымских компаний нарастила производство отечественных гольфкаров на 300%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил рост промышленного производства в СевастополеКто в Симферополе и Севастополе зарабатывает больше всехКак в Крыму будут решать проблему кадров в агропромышленном комплексе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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