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Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадров
Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадров - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадров
На главной промышленной выставке-форуме "Иннопром" Крым подписал два ключевых соглашения о сотрудничестве – с Челябинской областью и промышленным кластером... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T15:55
2025-07-08T15:55
2025-07-08T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. На главной промышленной выставке-форуме "Иннопром" Крым подписал два ключевых соглашения о сотрудничестве – с Челябинской областью и промышленным кластером Республики Татарстан. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.По его словам, документы направлены на расширение кооперации в области автоматизации производства, машиностроения и продвижения крымской продукции за пределами региона.Он подчеркнул, что дефицит кадров на крымских предприятиях составляет 15-20%, поэтому переход на современные технологические процессы не только не увеличит уровень безработицы, но и поможет перераспределить кадры внутри промышленных площадок."Есть производства, где ручной труд абсолютно невозможно заменить – например, в машиностроении. На одном из предприятий данной сферы есть этап обмотки электрических катушек. Этот процесс выполняется исключительно вручную, поскольку важна точность и повышенное внимание к процессу, которое машина обеспечить не сможет", – добавил Агаджанян.Челябинские предприятия в свою очередь выразили заинтересованность в использовании крымского профессионального электроинструмента, а также в поставках продукции широкой номенклатуры – от пищевой до промышленной – на рынок области.Крым также заключил соглашение с промышленным кластером Татарстана, направленное на локализацию производства автокомпонентов.Ранее сообщалось, что одна из крымских компаний нарастила производство отечественных гольфкаров на 300%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил рост промышленного производства в СевастополеКто в Симферополе и Севастополе зарабатывает больше всехКак в Крыму будут решать проблему кадров в агропромышленном комплексе
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крым, челябинская область, татарстан, кадры, анушаван агаджанян, сотрудничество, новости крыма, роботы, новости, минпромполитики крыма
Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадров
Спасение для промышленности Крыма при кадровом дефиците – автоматизация
15:55 08.07.2025 (обновлено: 16:35 08.07.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко.
На главной промышленной выставке-форуме "Иннопром" Крым подписал два ключевых соглашения о сотрудничестве – с Челябинской областью и промышленным кластером Республики Татарстан. Об этом РИА Новости Крым
рассказал министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.
По его словам, документы направлены на расширение кооперации в области автоматизации производства, машиностроения и продвижения крымской продукции за пределами региона.
"Основная задача – перенять опыт коллег по роботизации. Сегодня уровень безработицы в Республике Крым составляет менее 2%. В Челябинской области автоматизация стала ответом на нехватку рабочей силы, и этот опыт нам крайне полезен", – отметил министр.
Он подчеркнул, что дефицит кадров на крымских предприятиях составляет 15-20%, поэтому переход на современные технологические процессы не только не увеличит уровень безработицы, но и поможет перераспределить кадры внутри промышленных площадок.
"Есть производства, где ручной труд абсолютно невозможно заменить – например, в машиностроении. На одном из предприятий данной сферы есть этап обмотки электрических катушек. Этот процесс выполняется исключительно вручную, поскольку важна точность и повышенное внимание к процессу, которое машина обеспечить не сможет", – добавил Агаджанян.
Челябинские предприятия в свою очередь выразили заинтересованность в использовании крымского профессионального электроинструмента, а также в поставках продукции широкой номенклатуры – от пищевой до промышленной – на рынок области.
Крым также заключил соглашение с промышленным кластером Татарстана, направленное на локализацию производства автокомпонентов.
"Сегодня любой автомобиль состоит из 2000 деталей. Примерно 700 из них импортируются в Российскую Федерацию. Сотрудниками ведомств, курирующих промышленность в регионах, будет произведен обмен опытом для определения возможности производства необходимых комплектующих и деталей на наших крымских предприятиях", – сообщил Агаджанян.
Ранее сообщалось, что одна из крымских компаний нарастила производство
отечественных гольфкаров на 300%.
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