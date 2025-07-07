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Кто в Симферополе и Севастополе зарабатывает больше всех

Кто в Симферополе и Севастополе зарабатывает больше всех - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Кто в Симферополе и Севастополе зарабатывает больше всех

Самые большие зарплаты в Симферополе получают представители отрасли "Банки и финансовые услуги", в Севастополе наиболее крупные заработки отмечаются в сфере... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T08:15

2025-07-07T08:15

2025-07-07T08:15

зарплата

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симферополь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Самые большие зарплаты в Симферополе получают представители отрасли "Банки и финансовые услуги", в Севастополе наиболее крупные заработки отмечаются в сфере строительства. Это следует из данных исследования, проведенного РИА Новости по итогам первого квартала 2025 года.В рейтинг вошли 100 городов РФ с наибольшей численностью жителей и рабочих мест, а также столицы регионов. В этом списке Севастополь и Симферополь заняли соответственно 26-е и 39-е место.Согласно проведенным исследованиям, отраслью с наивысшей зарплатой для Севастополя является строительство, где средняя зарплата составляет 127 тысяч рублей.В Симферополе самой прибыльной по итогам первого квартала года показала себя отрасль "Банки и финансовые услуги", средняя заработная плата здесь – 114 тысяч рублей.Последние строчки в рейтинге достались Элисте (54 тыс. рублей) и Владикавказу (57 тыс. рублей). А первые Южно-Сахалинску (445 тыс. рублей) и Москве (243 тыс. рублей).Как показала аналитика данных, внутри каждого отдельно взятого города России наблюдается очень существенная разница в зарплатах между разными отраслями (разброс между отраслью на 1 и 3 месте достигает 33%). Так, например, если средняя в отрасли "Деятельность финансовая и страховая" заработная плата составила 184,8 тыс. рублей, то в отрасли "Образование" это 57,4 тысячи, то есть втрое меньше.Так, например, для безусловного лидера рейтинга Южно-Сахалинска наибольшая зарплата отмечается в сфере добычи, а для Москвы это банковская сфера.Результаты исследования показывают, что в ста крупнейших городах страны самые высокие зарплаты чаще всего встречаются в сфере "Профессиональная и научная деятельность". Отрасль включает аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и прочее, являясь самой "прибыльной" для работников в восемнадцати городах России.Второе месте по привлекательности для заработка занимает отрасль "Обрабатывающие производства" – самая высокооплачиваемая в шестнадцати городах.Чуть реже большие зарплаты наблюдаются в отраслях "IT и связь" и "Банки и финансовые услуги", которые, согласно рейтингу, стали самыми высокооплачиваемыми в 15 и 13 городах, соответственно.Кроме того, по-прежнему во многих экономически слабых городах, где общий уровень зарплат невысокий, "Госслужба" дает лучшие условия для заработка в сравнении с другими сферами деятельности. Такая ситуация, например, в Магасе, который вошел в заключительную тройку рейтинга с з/п 61 тыс. рублей.Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных официальной статистики по средним заработным платам за первый квартал 2025 года с учетом выплаты подоходного налога. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников отраслей по полному кругу организаций в сферах деятельности, где заняты не менее 3% работников города.Ранее данные исследования, составленного экспертами Центра экономических исследований РИА Новости, показали, что по итогам прошлого года Крым вошел в десятку аутсайдеров в рейтинге по доходам населения среди регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым остается в топ регионов-лидеров по инвестиционной привлекательностиСимферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жильяКаким будет размер МРОТ в 2026 годуПополнить бюджет на 15 миллиардов: зарплаты в Крыму выведут из тени

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зарплата, рейтинг, симферополь, севастополь, крым, россия, новости крыма, доходы