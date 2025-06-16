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Путин оценил рост промышленного производства в Севастополе

Путин оценил рост промышленного производства в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Путин оценил рост промышленного производства в Севастополе

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Севастополя отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T14:52

2025-06-16T14:52

2025-06-16T14:58

крым

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

владимир путин (политик)

инвестиции

промышленность в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Севастополя отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного сектора в городе. Развожаев доложил президенту, что несмотря на все экономические ограничения уже за первый квартал 2025 года Севастополь получил 8,6 миллиарда рублей собственных доходов.Также Развожаев сообщил, что Севастополь досрочно выполнил план по привлечению частных инвестиций."Вы ставили задачу по частным инвестициям на 2022–2025 годы, чтобы Севастополь привлек 200 миллиардов. Мы еще в прошлом году с ней справились. В этом году планируем еще 55 миллиардов объявленных внебюджетных инвестиций. Также продолжаем реализацию объектов госпрограммы. В этом году у нас запланировано 23 мероприятия. Рисков не видим, все выполним", - заверил он президента. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя Губернатор Севастополя Развожаев доложил Путину о развитии региона. В частности, обсуждался рост инвестиционной активности в винодельческой отрасли. 2025-06-16T14:52 true PT1M31S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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