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Путин оценил рост промышленного производства в Севастополе
Путин оценил рост промышленного производства в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Путин оценил рост промышленного производства в Севастополе
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Севастополя отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T14:52
2025-06-16T14:52
2025-06-16T14:58
крым
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
владимир путин (политик)
инвестиции
промышленность в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Севастополя отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного сектора в городе. Развожаев доложил президенту, что несмотря на все экономические ограничения уже за первый квартал 2025 года Севастополь получил 8,6 миллиарда рублей собственных доходов.Также Развожаев сообщил, что Севастополь досрочно выполнил план по привлечению частных инвестиций."Вы ставили задачу по частным инвестициям на 2022–2025 годы, чтобы Севастополь привлек 200 миллиардов. Мы еще в прошлом году с ней справились. В этом году планируем еще 55 миллиардов объявленных внебюджетных инвестиций. Также продолжаем реализацию объектов госпрограммы. В этом году у нас запланировано 23 мероприятия. Рисков не видим, все выполним", - заверил он президента. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя
Губернатор Севастополя Развожаев доложил Путину о развитии региона.
В частности, обсуждался рост инвестиционной активности в винодельческой отрасли.
2025-06-16T14:52
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РИА Новости Крым
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Путин оценил рост промышленного производства в Севастополе
Путин оценил показатели роста промпроизводства и строительства в Севастополе
14:52 16.06.2025 (обновлено: 14:58 16.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Севастополя отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного сектора в городе.
"В целом у вас промышленное производство, стройка растет серьезно. Промышленное производство за 2024 год выросло, в общем-то, солидно. По стране в целом у нас четыре с лишним процента, у вас – больше 18 процентов", - отметил глава государства.
Развожаев доложил президенту, что несмотря на все экономические ограничения уже за первый квартал 2025 года Севастополь получил 8,6 миллиарда рублей собственных доходов.
"Это уже на 136 процентов больше, чем аналогично в 2024 году. Динамика увеличения собственных доходов – за счет наведения порядка в налоговых сборах, с имуществом. Растет то, о чем Вы сейчас сказали, прибыль компаний, доходы физических лиц. Остальные показатели тоже все стабильные", - сказал губернатор.
Также Развожаев сообщил, что Севастополь досрочно выполнил план по привлечению частных инвестиций.
"Вы ставили задачу по частным инвестициям на 2022–2025 годы, чтобы Севастополь привлек 200 миллиардов. Мы еще в прошлом году с ней справились. В этом году планируем еще 55 миллиардов объявленных внебюджетных инвестиций. Также продолжаем реализацию объектов госпрограммы. В этом году у нас запланировано 23 мероприятия. Рисков не видим, все выполним", - заверил он президента.
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