Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму
https://crimea.ria.ru/20251119/uzhestochenie-zakonodatelstva-dlya-rabotayuschikh-migrantov-kak-gotovy-v-krymu-1151007945.html
Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму
Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму
Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму
Работодатели в Крыму готовы решать проблему кадров в связи с ужесточением законодательства, связанного с пребыванием и работой в России мигрантов.
19.11.2025
2025-11-19T06:50
радио "спутник в крыму"
миграционная политика
крым
трудоустройство в крыму
оксана волкина
трудовые мигранты
мигранты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111678/70/1116787099_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_bac06835df152f6d085246431a423988.jpg
Ужесточение законодательства для работающих мигрантов оценили в Крыму
Ужесточение законодательства для работающих мигрантов оценили в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Работодатели в Крыму готовы решать проблему кадров в связи с ужесточением законодательства, связанного с пребыванием и работой в России мигрантов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.17 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь работодатель обязан сократить численность таких сотрудников во исполнение нормативных правовых актов, принятых на уровне региона. Таким образом закон включает региональные ограничения в число оснований для увольнения мигрантов.Эксперт напомнила, что ранее региональным властям были отданы полномочия регулировать в своих регионах перечень экономических видов деятельности, в которых можно или нельзя использовать труд мигрантов. И новый шаг в законодательстве, по ее мнению, логичен и к нему были готовы.В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферахТребования в части взаимоотношений работодателей с мигрантами продолжат ужесточаться, поскольку такова государственная политика для всех регионов и отраслей, добавила Волкова. А потому продумывать альтернативные возможности набора трудовых кадров в рамках новых проектов и в соответствии с федеральным законодательством нужно уже сейчас, считает она.Ранее в Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов.С 2014 года власти в регионах РФ вправе устанавливать местные ограничения на привлечение иностранных работников, которые приезжают в Россию по визе, и работодатели обязаны сократить число таких сотрудников в соответствии с этими мерами. Нарушение требований в регионах влечет штрафы до 1 миллиона рублей или приостановку деятельности. Однако пока еще действующее федеральное трудовое законодательство не рассматривает региональные запреты как основания для расторжения трудового договора.
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Работодатели в Крыму готовы решать проблему кадров в связи с ужесточением законодательства, связанного с пребыванием и работой в России мигрантов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.
17 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь работодатель обязан сократить численность таких сотрудников во исполнение нормативных правовых актов, принятых на уровне региона. Таким образом закон включает региональные ограничения в число оснований для увольнения мигрантов.
Эксперт напомнила, что ранее региональным властям были отданы полномочия регулировать в своих регионах перечень экономических видов деятельности, в которых можно или нельзя использовать труд мигрантов. И новый шаг в законодательстве, по ее мнению, логичен и к нему были готовы.

"Насколько знаю, в Крыму сейчас только в строительной сфере разрешено принимать мигрантов на работу, так как это сфера, где требуется большое очень количество персонала на сегодня... Насколько я вижу, научились справляться", – сказала гостья эфира.

В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах
Требования в части взаимоотношений работодателей с мигрантами продолжат ужесточаться, поскольку такова государственная политика для всех регионов и отраслей, добавила Волкова. А потому продумывать альтернативные возможности набора трудовых кадров в рамках новых проектов и в соответствии с федеральным законодательством нужно уже сейчас, считает она.

"Скорее всего, и в дальнейшем эта тенденция будет. И работодателям необходимо решать вопросы какими-то другими ресурсами, оптимизировать штаты и так далее", – подытожила гостья эфира.

Ранее в Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов.
С 2014 года власти в регионах РФ вправе устанавливать местные ограничения на привлечение иностранных работников, которые приезжают в Россию по визе, и работодатели обязаны сократить число таких сотрудников в соответствии с этими мерами. Нарушение требований в регионах влечет штрафы до 1 миллиона рублей или приостановку деятельности. Однако пока еще действующее федеральное трудовое законодательство не рассматривает региональные запреты как основания для расторжения трудового договора.
