https://crimea.ria.ru/20251119/uzhestochenie-zakonodatelstva-dlya-rabotayuschikh-migrantov-kak-gotovy-v-krymu-1151007945.html

Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму

Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2025

Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму

Работодатели в Крыму готовы решать проблему кадров в связи с ужесточением законодательства, связанного с пребыванием и работой в России мигрантов. Об этом в... РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T06:50

2025-11-19T06:50

2025-11-19T06:50

радио "спутник в крыму"

миграционная политика

крым

трудоустройство в крыму

оксана волкина

трудовые мигранты

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111678/70/1116787099_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_bac06835df152f6d085246431a423988.jpg

Ужесточение законодательства для работающих мигрантов оценили в Крыму Ужесточение законодательства для работающих мигрантов оценили в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Работодатели в Крыму готовы решать проблему кадров в связи с ужесточением законодательства, связанного с пребыванием и работой в России мигрантов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.17 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь работодатель обязан сократить численность таких сотрудников во исполнение нормативных правовых актов, принятых на уровне региона. Таким образом закон включает региональные ограничения в число оснований для увольнения мигрантов.Эксперт напомнила, что ранее региональным властям были отданы полномочия регулировать в своих регионах перечень экономических видов деятельности, в которых можно или нельзя использовать труд мигрантов. И новый шаг в законодательстве, по ее мнению, логичен и к нему были готовы.В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферахТребования в части взаимоотношений работодателей с мигрантами продолжат ужесточаться, поскольку такова государственная политика для всех регионов и отраслей, добавила Волкова. А потому продумывать альтернативные возможности набора трудовых кадров в рамках новых проектов и в соответствии с федеральным законодательством нужно уже сейчас, считает она.Ранее в Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов.С 2014 года власти в регионах РФ вправе устанавливать местные ограничения на привлечение иностранных работников, которые приезжают в Россию по визе, и работодатели обязаны сократить число таких сотрудников в соответствии с этими мерами. Нарушение требований в регионах влечет штрафы до 1 миллиона рублей или приостановку деятельности. Однако пока еще действующее федеральное трудовое законодательство не рассматривает региональные запреты как основания для расторжения трудового договора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Канал нелегальной миграции накрыли в КрымуМинтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 годПутин утвердил Концепцию миграционной политики в России

https://crimea.ria.ru/20250707/pochemu-voprosami-migratsii-dolzhno-zanimatsya-otdelnoe-vedomstvo--mnenie-1147702250.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миграционная политика, крым, трудоустройство в крыму, оксана волкина, трудовые мигранты, мигранты