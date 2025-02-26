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Как крымчане спасли республику в решающий день 26 февраля 2014 года - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Как крымчане спасли республику в решающий день 26 февраля 2014 года
Как крымчане спасли республику в решающий день 26 февраля 2014 года - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Как крымчане спасли республику в решающий день 26 февраля 2014 года
Мудрость и выдержка крымчан всех национальностей спасли республику от гражданской войны в решающий и опасный для нее день 26 февраля 2014 года. При этом жители... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T09:26
2025-02-26T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Мудрость и выдержка крымчан всех национальностей спасли республику от гражданской войны в решающий и опасный для нее день 26 февраля 2014 года. При этом жители полуострова творили историю, совершая уникальные поступки. Как это было, в День защитника Республики Крым напомнили глава региона Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Если бы не мудрость и выдержкаПо словам Аксенова, 26 февраля 2014 года стал для всех крымчан не просто решающим днем, но и очень опасным моментом.Тысячи людей пришли тогда к зданию парламента Крыма на мирный митинг, чтобы выразить протест против государственного переворота в Киеве и заявить о своем стремлении к единству с Россией. Но экстремисты из запрещенных в РФ организаций, среди которых были и приезжие бандеровцы, спровоцировали столкновения. Десятки людей получили травмы, а двое погибли.Аксенов отметил, что в тот день никто не знал, как будут дальше развиваться события. "Но тогда, как и сейчас, мы верили и знали, что правда за нами. А значит, мы победим", –подчеркнул он.Это было уникальноПо словам Владимира Константинова, попытка экстремистов сорвать заседание Верховного Совета, дестабилизировать обстановку и разжечь межэтнический конфликт убедила в том, каким должно быть решение парламента Крыма, поддержать который в тот день вышел народ.Председатель крымского парламента подчеркнул, что крымчане в тот день не просто творили историю, а "делали уникальные вещи". Ведь в республике на тот момент не было силовых подразделений, способных охранять здание крымского парламента. Простые люди "оцепили вход в наше здание и держали оборону несколько часов", напомнил он."Есть множество примеров, как "народные массы" штурмовали властные здания. Но вот случая, чтобы народ вышел на защиту своего парламента, не припомню", – заметил Константинов.Он подчеркнул, что единение власти с избирателями, сформировавшееся в те дни, сохраняется и сегодня, и "это наш самый ценный политический капитал, о приумножении которого мы заботимся".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го "Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-го Годовщину создания Народного ополчения отмечают в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
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госпереворот на украине, митинг 26 февраля 2014 года в крыму, крым, новости крыма, крымская весна, сергей аксенов, владимир константинов, общество, история
Как крымчане спасли республику в решающий день 26 февраля 2014 года

Мудрость и выдержка крымчан спасли республику от гражданской войны в 2014 году – Аксенов

09:26 26.02.2025 (обновлено: 10:21 26.02.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова26 февраля 2014 года. Митинг под стенами Верховного Совета Крыма
26 февраля 2014 года. Митинг под стенами Верховного Совета Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Мудрость и выдержка крымчан всех национальностей спасли республику от гражданской войны в решающий и опасный для нее день 26 февраля 2014 года. При этом жители полуострова творили историю, совершая уникальные поступки. Как это было, в День защитника Республики Крым напомнили глава региона Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Если бы не мудрость и выдержка

По словам Аксенова, 26 февраля 2014 года стал для всех крымчан не просто решающим днем, но и очень опасным моментом.
Тысячи людей пришли тогда к зданию парламента Крыма на мирный митинг, чтобы выразить протест против государственного переворота в Киеве и заявить о своем стремлении к единству с Россией. Но экстремисты из запрещенных в РФ организаций, среди которых были и приезжие бандеровцы, спровоцировали столкновения. Десятки людей получили травмы, а двое погибли.
"Пролилась кровь. И если бы не мудрость и выдержка наших земляков всех национальностей, история полуострова могла пойти по другому пути. По пути насилия и гражданской войны", – написал глава республики в своем Telegram-канале.
Аксенов отметил, что в тот день никто не знал, как будут дальше развиваться события. "Но тогда, как и сейчас, мы верили и знали, что правда за нами. А значит, мы победим", –подчеркнул он.

Это было уникально

По словам Владимира Константинова, попытка экстремистов сорвать заседание Верховного Совета, дестабилизировать обстановку и разжечь межэтнический конфликт убедила в том, каким должно быть решение парламента Крыма, поддержать который в тот день вышел народ.

"Противостояние, произошедшее у стен парламента, стало для нас точкой невозврата, после которой стало очевидно, что с новой Украиной – после государственного переворота, захвата власти в Киеве – нам не по пути, нам нужно идти своей дорогой, самим защищать Крым", – вспоминает Константинов.

Председатель крымского парламента подчеркнул, что крымчане в тот день не просто творили историю, а "делали уникальные вещи". Ведь в республике на тот момент не было силовых подразделений, способных охранять здание крымского парламента. Простые люди "оцепили вход в наше здание и держали оборону несколько часов", напомнил он.
"Есть множество примеров, как "народные массы" штурмовали властные здания. Но вот случая, чтобы народ вышел на защиту своего парламента, не припомню", – заметил Константинов.
Он подчеркнул, что единение власти с избирателями, сформировавшееся в те дни, сохраняется и сегодня, и "это наш самый ценный политический капитал, о приумножении которого мы заботимся".
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