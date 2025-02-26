https://crimea.ria.ru/20250226/kak-krymchane-spasli-respubliku-v-reshayuschiy-den-26-fevralya-2014-1144480139.html
Как крымчане спасли республику в решающий день 26 февраля 2014 года
Как крымчане спасли республику в решающий день 26 февраля 2014 года - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Как крымчане спасли республику в решающий день 26 февраля 2014 года
Мудрость и выдержка крымчан всех национальностей спасли республику от гражданской войны в решающий и опасный для нее день 26 февраля 2014 года. При этом жители... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T09:26
2025-02-26T09:26
2025-02-26T10:21
госпереворот на украине
митинг 26 февраля 2014 года в крыму
крым
новости крыма
крымская весна
сергей аксенов
владимир константинов
общество
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144480321_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f6f2d5e883217717c273a23835f5047f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Мудрость и выдержка крымчан всех национальностей спасли республику от гражданской войны в решающий и опасный для нее день 26 февраля 2014 года. При этом жители полуострова творили историю, совершая уникальные поступки. Как это было, в День защитника Республики Крым напомнили глава региона Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Если бы не мудрость и выдержкаПо словам Аксенова, 26 февраля 2014 года стал для всех крымчан не просто решающим днем, но и очень опасным моментом.Тысячи людей пришли тогда к зданию парламента Крыма на мирный митинг, чтобы выразить протест против государственного переворота в Киеве и заявить о своем стремлении к единству с Россией. Но экстремисты из запрещенных в РФ организаций, среди которых были и приезжие бандеровцы, спровоцировали столкновения. Десятки людей получили травмы, а двое погибли.Аксенов отметил, что в тот день никто не знал, как будут дальше развиваться события. "Но тогда, как и сейчас, мы верили и знали, что правда за нами. А значит, мы победим", –подчеркнул он.Это было уникальноПо словам Владимира Константинова, попытка экстремистов сорвать заседание Верховного Совета, дестабилизировать обстановку и разжечь межэтнический конфликт убедила в том, каким должно быть решение парламента Крыма, поддержать который в тот день вышел народ.Председатель крымского парламента подчеркнул, что крымчане в тот день не просто творили историю, а "делали уникальные вещи". Ведь в республике на тот момент не было силовых подразделений, способных охранять здание крымского парламента. Простые люди "оцепили вход в наше здание и держали оборону несколько часов", напомнил он."Есть множество примеров, как "народные массы" штурмовали властные здания. Но вот случая, чтобы народ вышел на защиту своего парламента, не припомню", – заметил Константинов.Он подчеркнул, что единение власти с избирателями, сформировавшееся в те дни, сохраняется и сегодня, и "это наш самый ценный политический капитал, о приумножении которого мы заботимся".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го "Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-го Годовщину создания Народного ополчения отмечают в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144480321_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_803aa9931141ee3bc2231209a0612a9d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпереворот на украине, митинг 26 февраля 2014 года в крыму, крым, новости крыма, крымская весна, сергей аксенов, владимир константинов, общество, история
Как крымчане спасли республику в решающий день 26 февраля 2014 года
Мудрость и выдержка крымчан спасли республику от гражданской войны в 2014 году – Аксенов
09:26 26.02.2025 (обновлено: 10:21 26.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Мудрость и выдержка крымчан всех национальностей спасли республику от гражданской войны в решающий и опасный для нее день 26 февраля 2014 года. При этом жители полуострова творили историю, совершая уникальные поступки. Как это было, в День защитника Республики Крым напомнили глава региона Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Если бы не мудрость и выдержка
По словам Аксенова, 26 февраля 2014 года стал для всех крымчан не просто решающим днем, но и очень опасным моментом.
Тысячи людей пришли тогда к зданию парламента Крыма на мирный митинг, чтобы выразить протест против государственного переворота в Киеве и заявить о своем стремлении к единству с Россией. Но экстремисты из запрещенных в РФ организаций, среди которых были и приезжие бандеровцы, спровоцировали столкновения. Десятки людей получили травмы, а двое погибли.
"Пролилась кровь. И если бы не мудрость и выдержка наших земляков всех национальностей, история полуострова могла пойти по другому пути. По пути насилия и гражданской войны", – написал глава республики в своем Telegram-канале.
Аксенов отметил, что в тот день никто не знал, как будут дальше развиваться события. "Но тогда, как и сейчас, мы верили и знали, что правда за нами. А значит, мы победим", –подчеркнул он.
Это было уникально
По словам Владимира Константинова, попытка экстремистов сорвать заседание Верховного Совета, дестабилизировать обстановку и разжечь межэтнический конфликт убедила в том, каким должно быть решение парламента Крыма, поддержать который в тот день вышел народ.
"Противостояние, произошедшее у стен парламента, стало для нас точкой невозврата, после которой стало очевидно, что с новой Украиной – после государственного переворота, захвата власти в Киеве – нам не по пути, нам нужно идти своей дорогой, самим защищать Крым", – вспоминает Константинов.
Председатель крымского парламента подчеркнул, что крымчане в тот день не просто творили историю, а "делали уникальные вещи". Ведь в республике на тот момент не было силовых подразделений, способных охранять здание крымского парламента. Простые люди "оцепили вход в наше здание и держали оборону несколько часов", напомнил он.
"Есть множество примеров, как "народные массы" штурмовали властные здания. Но вот случая, чтобы народ вышел на защиту своего парламента, не припомню", – заметил Константинов.
Он подчеркнул, что единение власти с избирателями, сформировавшееся в те дни, сохраняется и сегодня, и "это наш самый ценный политический капитал, о приумножении которого мы заботимся".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: