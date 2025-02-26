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Как крымчане спасли республику в решающий день 26 февраля 2014 года

Как крымчане спасли республику в решающий день 26 февраля 2014 года - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Как крымчане спасли республику в решающий день 26 февраля 2014 года

Мудрость и выдержка крымчан всех национальностей спасли республику от гражданской войны в решающий и опасный для нее день 26 февраля 2014 года. При этом жители... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T09:26

2025-02-26T09:26

2025-02-26T10:21

госпереворот на украине

митинг 26 февраля 2014 года в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Мудрость и выдержка крымчан всех национальностей спасли республику от гражданской войны в решающий и опасный для нее день 26 февраля 2014 года. При этом жители полуострова творили историю, совершая уникальные поступки. Как это было, в День защитника Республики Крым напомнили глава региона Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Если бы не мудрость и выдержкаПо словам Аксенова, 26 февраля 2014 года стал для всех крымчан не просто решающим днем, но и очень опасным моментом.Тысячи людей пришли тогда к зданию парламента Крыма на мирный митинг, чтобы выразить протест против государственного переворота в Киеве и заявить о своем стремлении к единству с Россией. Но экстремисты из запрещенных в РФ организаций, среди которых были и приезжие бандеровцы, спровоцировали столкновения. Десятки людей получили травмы, а двое погибли.Аксенов отметил, что в тот день никто не знал, как будут дальше развиваться события. "Но тогда, как и сейчас, мы верили и знали, что правда за нами. А значит, мы победим", –подчеркнул он.Это было уникальноПо словам Владимира Константинова, попытка экстремистов сорвать заседание Верховного Совета, дестабилизировать обстановку и разжечь межэтнический конфликт убедила в том, каким должно быть решение парламента Крыма, поддержать который в тот день вышел народ.Председатель крымского парламента подчеркнул, что крымчане в тот день не просто творили историю, а "делали уникальные вещи". Ведь в республике на тот момент не было силовых подразделений, способных охранять здание крымского парламента. Простые люди "оцепили вход в наше здание и держали оборону несколько часов", напомнил он."Есть множество примеров, как "народные массы" штурмовали властные здания. Но вот случая, чтобы народ вышел на защиту своего парламента, не припомню", – заметил Константинов.Он подчеркнул, что единение власти с избирателями, сформировавшееся в те дни, сохраняется и сегодня, и "это наш самый ценный политический капитал, о приумножении которого мы заботимся".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го "Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-го Годовщину создания Народного ополчения отмечают в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпереворот на украине, митинг 26 февраля 2014 года в крыму, крым, новости крыма, крымская весна, сергей аксенов, владимир константинов, общество, история