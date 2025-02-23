https://crimea.ria.ru/20250223/godovschinu-sozdaniya-narodnogo-opolcheniya-otmechayut-v-krymu-1144400515.html
Годовщину создания Народного ополчения отмечают в Крыму
Годовщину создания Народного ополчения отмечают в Крыму - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Годовщину создания Народного ополчения отмечают в Крыму
В День защитника Отечества в Крыму в 2014 году было создано Народное ополчение Крыма. Глава республики Сергей Аксенов поздравил крымчан с памятной датой. РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T09:37
2025-02-23T09:37
2025-02-23T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В День защитника Отечества в Крыму в 2014 году было создано Народное ополчение Крыма. Глава республики Сергей Аксенов поздравил крымчан с памятной датой.Тысячи крымчан на деле доказали готовность отстаивать свою свободу и свое право быть вместе с любимой Родиной – Россией. Мужество, стойкость и выдержка наших земляков в те тревожные февральские дни достойны глубокого уважения, подчеркнул Аксенов.И отметил, что эти качества ярко проявляются и сегодня. Ополченцы снова стоят на защите страны и родного края, приближают нашу Победу. Они участвуют в спецоперации, помогают фронту, многие вступили в ряды добровольческого отряда "Бaрс-Крым", напомнил глава республики.И поблагодарил всех за патриотизм, самоотверженность и готовность в любой момент встать на защиту Родины.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, сергей аксенов, крым, память, история, общество, народное ополчение крыма
Годовщину создания Народного ополчения отмечают в Крыму
В День защитника Отечества в Крыму отмечают годовщину создания Народного ополчения
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В День защитника Отечества в Крыму в 2014 году было создано Народное ополчение Крыма. Глава республики Сергей Аксенов поздравил крымчан с памятной датой.
"Символично, что именно в День защитника Отечества в 2014 году было создано Народное ополчение Крыма", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Тысячи крымчан на деле доказали готовность отстаивать свою свободу и свое право быть вместе с любимой Родиной – Россией. Мужество, стойкость и выдержка наших земляков в те тревожные февральские дни достойны глубокого уважения, подчеркнул Аксенов.
И отметил, что эти качества ярко проявляются и сегодня. Ополченцы снова стоят на защите страны и родного края, приближают нашу Победу. Они участвуют в спецоперации, помогают фронту, многие вступили в ряды добровольческого отряда "Бaрс-Крым", напомнил глава республики.
И поблагодарил всех за патриотизм, самоотверженность и готовность в любой момент встать на защиту Родины.