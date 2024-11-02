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Массовое ДТП на Кубани: пострадали трое детей и взрослые - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Массовое ДТП на Кубани: пострадали трое детей и взрослые
Массовое ДТП на Кубани: пострадали трое детей и взрослые - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Массовое ДТП на Кубани: пострадали трое детей и взрослые
Пять человек пострадали в аварии с минивэном и двумя легковыми авто на Кубани. об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T17:40
2024-11-02T17:40
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в аварии с минивэном и двумя легковыми авто на Кубани. об этом сообщает пресс-служба МЧС России. ДТП произошло в районе станицы Динской на федеральной трассе М-4.На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранители. Движение по автодороге частично перекрыто. В причинах происшествия разбираются эксперты.Ранее в аварии с участием автобуса и двух большегрузов погибли два человека. По предварительной информации, 34-летний водитель большегруза "Скания" выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с "МАН". Далее, по инерции, "Скания" столкнулась с автобусом Mercedes-Benz️. В результате ДТП погибли два пассажира автобуса. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с автобусом и двумя грузовиками на Кубани: погибли пассажирыВ Крыму автобус насмерть сбил пешехода Три человека погибли в лобовом ДТП под Новороссийском
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, дтп, происшествия, новости, трасса м-4 "дон"
Массовое ДТП на Кубани: пострадали трое детей и взрослые

В ДТП с минивэном и двумя легковыми авто на Кубани пострадали пять человек - МЧС

17:40 02.11.2024
 
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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в аварии с минивэном и двумя легковыми авто на Кубани. об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
ДТП произошло в районе станицы Динской на федеральной трассе М-4.
"Столкнулись минивэн и две легковушки. В результате аварии пострадали 5 человек, из них 3 детей. Они доставлены в больницу. Спасатели деблокировали пострадавших", - говорится в сообщении.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранители. Движение по автодороге частично перекрыто. В причинах происшествия разбираются эксперты.
Ранее в аварии с участием автобуса и двух большегрузов погибли два человека. По предварительной информации, 34-летний водитель большегруза "Скания" выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с "МАН". Далее, по инерции, "Скания" столкнулась с автобусом Mercedes-Benz️. В результате ДТП погибли два пассажира автобуса.
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