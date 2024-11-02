https://crimea.ria.ru/20241102/massovoe-dtp-na-kubani-postradali-troe-detey-i-vzroslye-1141574063.html

Массовое ДТП на Кубани: пострадали трое детей и взрослые

Массовое ДТП на Кубани: пострадали трое детей и взрослые - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Массовое ДТП на Кубани: пострадали трое детей и взрослые

Пять человек пострадали в аварии с минивэном и двумя легковыми авто на Кубани. об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T17:40

2024-11-02T17:40

2024-11-02T17:40

россия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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дтп

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трасса м-4 "дон"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в аварии с минивэном и двумя легковыми авто на Кубани. об этом сообщает пресс-служба МЧС России. ДТП произошло в районе станицы Динской на федеральной трассе М-4.На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранители. Движение по автодороге частично перекрыто. В причинах происшествия разбираются эксперты.Ранее в аварии с участием автобуса и двух большегрузов погибли два человека. По предварительной информации, 34-летний водитель большегруза "Скания" выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с "МАН". Далее, по инерции, "Скания" столкнулась с автобусом Mercedes-Benz️. В результате ДТП погибли два пассажира автобуса. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с автобусом и двумя грузовиками на Кубани: погибли пассажирыВ Крыму автобус насмерть сбил пешехода Три человека погибли в лобовом ДТП под Новороссийском

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, дтп, происшествия, новости, трасса м-4 "дон"