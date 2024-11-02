https://crimea.ria.ru/20241102/moroz-i-veter-v-krymu---pogodu-na-vykhodnykh-isportit-arkticheskiy-kholod-1141537057.html

Мороз и ветер в Крыму - погоду на выходных испортит арктический холод

Мороз и ветер в Крыму - погоду на выходных испортит арктический холод - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Мороз и ветер в Крыму - погоду на выходных испортит арктический холод

В Крыму из-за прохождения холодного арктического фронта резкого изменятся погодные условия, на полуостров придут морозы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T18:24

2024-11-02T18:24

2024-11-02T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму из-за прохождения холодного арктического фронта резкого изменятся погодные условия, на полуостров придут морозы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова.По словам синоптика, очень сильный ветер ожидается в южных и восточных районах полуострова, а также в горах.В начале недели ожидается прохождение холодного фронтального раздела, прохладная погода сохранится. Ночью в понедельник, 4 ноября, без осадков, днем местами дожди, в горах со снегом, юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Ночью от -2 до +3, на ЮБК до +6 градусов, днем +8...+13. Во вторник, 5 ноября, ночью будет от -2...+ 3 градусов, а днем воздух прогреется всего до +1...+6 градусов, уточнила специалист.В Крыму из-за ухудшения погоды дорожные службы перейдут на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе "Крымавтодора".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе может наступить ледниковый период – что грозит КрымуКлимат Крыма лихорадит – экспертВ Крым идут морозы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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