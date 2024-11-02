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Мороз и ветер в Крыму - погоду на выходных испортит арктический холод - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Мороз и ветер в Крыму - погоду на выходных испортит арктический холод
Мороз и ветер в Крыму - погоду на выходных испортит арктический холод - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Мороз и ветер в Крыму - погоду на выходных испортит арктический холод
В Крыму из-за прохождения холодного арктического фронта резкого изменятся погодные условия, на полуостров придут морозы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T18:24
2024-11-02T18:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму из-за прохождения холодного арктического фронта резкого изменятся погодные условия, на полуостров придут морозы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова.По словам синоптика, очень сильный ветер ожидается в южных и восточных районах полуострова, а также в горах.В начале недели ожидается прохождение холодного фронтального раздела, прохладная погода сохранится. Ночью в понедельник, 4 ноября, без осадков, днем местами дожди, в горах со снегом, юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Ночью от -2 до +3, на ЮБК до +6 градусов, днем +8...+13. Во вторник, 5 ноября, ночью будет от -2...+ 3 градусов, а днем воздух прогреется всего до +1...+6 градусов, уточнила специалист.В Крыму из-за ухудшения погоды дорожные службы перейдут на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе "Крымавтодора".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе может наступить ледниковый период – что грозит КрымуКлимат Крыма лихорадит – экспертВ Крым идут морозы
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РИА Новости Крым
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96
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погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр
Мороз и ветер в Крыму - погоду на выходных испортит арктический холод

В Крым идет арктический фронт - ожидаются морозы и сильный ветер

18:24 02.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПогода
Погода - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму из-за прохождения холодного арктического фронта резкого изменятся погодные условия, на полуостров придут морозы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова.

"В эти выходные в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра, который сменится на северо-западный и будет достигать скорости 15-20, а местами и 25 метров в секунду", – сказала Степанова.

По словам синоптика, очень сильный ветер ожидается в южных и восточных районах полуострова, а также в горах.
"В ночь с субботу на воскресенье вероятны небольшие осадки в виде дождя, в горах со снегом. Ночью 3 ноября температура воздуха составит от нуля до 5 градусов тепла, в горах от 2 до 5 градусов мороза, днем будет всего +5...+10 градусов, без осадков", – уточнила Степанова.
В начале недели ожидается прохождение холодного фронтального раздела, прохладная погода сохранится. Ночью в понедельник, 4 ноября, без осадков, днем местами дожди, в горах со снегом, юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Ночью от -2 до +3, на ЮБК до +6 градусов, днем +8...+13. Во вторник, 5 ноября, ночью будет от -2...+ 3 градусов, а днем воздух прогреется всего до +1...+6 градусов, уточнила специалист.
В Крыму из-за ухудшения погоды дорожные службы перейдут на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе "Крымавтодора".
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