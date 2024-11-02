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Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
В Севастополе возобновлена работа морского пассажирского транспорта. Об этом вечером сообщает городской дептранс. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T17:45
2024-11-02T17:45
2024-11-02T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлена работа морского пассажирского транспорта. Об этом вечером сообщает городской дептранс.В субботу рейд в Севастополе закрывали несколько раз в целях безопасности из-за непогоды. В МЧС региона также прогнозируют опасную погоду на 3 ноября - ожидается штормовой ветер с порывами до 22 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской пассажирский транспорт снова заработал в Севастополе - дептранс