https://crimea.ria.ru/20241102/morskoy-transport-sevastopolya-vozobnovil-rabotu-1141574334.html

Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Морской транспорт Севастополя возобновил работу

В Севастополе возобновлена работа морского пассажирского транспорта. Об этом вечером сообщает городской дептранс. РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T17:45

2024-11-02T17:45

2024-11-02T17:45

новости

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлена работа морского пассажирского транспорта. Об этом вечером сообщает городской дептранс.В субботу рейд в Севастополе закрывали несколько раз в целях безопасности из-за непогоды. В МЧС региона также прогнозируют опасную погоду на 3 ноября - ожидается штормовой ветер с порывами до 22 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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