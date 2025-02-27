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Зеленский принял неожиданное решение по ресурсной сделке с США – СМИ

Зеленский принял неожиданное решение по ресурсной сделке с США – СМИ - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Зеленский принял неожиданное решение по ресурсной сделке с США – СМИ

Глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен подписывать украино-американское соглашение по добыче полезных ископаемых, если в документ не будут... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T10:16

2025-02-27T10:16

2025-02-27T10:16

украина

владимир зеленский

сша

редкоземельные металлы

полезные ископаемые

долги

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен подписывать украино-американское соглашение по добыче полезных ископаемых, если в документ не будут включены более широкие гарантии безопасности от США. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источник.Как отмечают журналисты, проект соглашения, которое сейчас готово к подписанию, является рамочным документом, состоящим из двух частей. Как указывается в статье, "многие детали будут определены в ходе будущих переговоров".The Economist указывает, что первоначальный рамочный документ не потребует ратификации парламентом, но будет ратифицировано будущее соглашение.Позиции США и Украины по соглашению о ресурсахПрезидент США Дональд Трамп ранее подтвердил визит Зеленского в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки по украинским ресурсам. Американский лидер подчеркнул, что новая сделка позволит Вашингтону вернуть средства, ранее потраченные на поддержку Киева, а также получать дополнительные доходы в будущем. Он напомнил, что США уже передали Украине около 350 млрд долларов.В то же время источник Reuters в Белом доме утверждает, что финальной версии соглашения до сих пор нет, поэтому в Вашингтоне сомневаются в целесообразности визита.Госсекретарь США Марк Рубио также сообщил, что работа над сделкой все еще продолжается, финальный вариант соглашения еще не готов и не был согласован ни Киевом, ни Вашингтоном.Зеленский при этом заявил, что не подпишет соглашение, если в него будет включено признание Киевом долга за оказанную военную помощь. Он также посетовал, что в соглашении нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина.Суть сделки по украинским полезным ископаемымРанее украинские СМИ опубликовали полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.Правительства Украины и США с целью достижения долгосрочного мира имеют намерение создать Инвестиционный фонд восстановления, создав партнерство в Фонде через совместную собственность, которая будет в дальнейшем определена соглашением о Фонде.При этом утверждается, что полномочия представителей США в структуре Фонда будут определяться законодательством Штатов, то есть они не будут подчиняться юрисдикции Киева.Соглашение сформулировано в виде, не требующем ратификации в парламенте Украины. Из текста документа следует, что американцы будут задействованы в добыче всех природных ресурсов, а не только редкоземельных металлов, о которых шла речь ранее.В фонд будет направляться прибыль в размере 50% от предстоящей монетизации "всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в госсобственности Украины.В версии документа от украинских СМИ говорится, что Фонд сможет компенсировать украинской стороне расходы на новые проекты, приносящие доход, кроме того, он якобы будет осуществлять ежегодные реинвестиции для безопасности Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металламТрамп готов к сделке с Россией по редкоземельным металламКиев согласился на сделку с США по редкоземельным металлам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, сша, редкоземельные металлы, полезные ископаемые, долги, новости