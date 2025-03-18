https://crimea.ria.ru/20250318/krym-i-chuvashiya-budut-sotrudnichat-v-sfere-turizma-1145016955.html

Крым и Чувашия будут сотрудничать в сфере туризма

Крым и Чувашия будут сотрудничать в сфере туризма - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Крым и Чувашия будут сотрудничать в сфере туризма

Соглашение о взаимодействии в сфере туризма подписали министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий и заместитель Председателя Кабинета министров... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T14:35

2025-03-18T14:35

2025-03-18T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Соглашение о взаимодействии в сфере туризма подписали министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий и заместитель Председателя Кабинета министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов. Об этом сообщает Министерство курортов и туризма РК.Подписание состоялось в рамках 31-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. Регионы будут развивать контакты и связи с туристическими компаниями, продвигать турпродукты, оказывать всестороннюю взаимную поддержку в рамках реализации проектов по развитию внутреннего туризма, содействовать обмену информацией и передовыми практиками, а также обмениваться информацией о туристических мероприятиях и национальных турмаршрутах регионов-участников, опытом по внедрению успешных практик в сфере туризма.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восточный берег дешевеет: что с ценами на курортах КрымаСколько туристов Крым может принять в 2025 годуТуристы ищут в Крыму новые форматы экскурсий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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