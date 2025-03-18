Крым и Чувашия будут сотрудничать в сфере туризма
Крым и Чувашия подписали соглашение о взаимодействии в сфере туризма
© Пресс-служба Минкурортов КрымаКрым и Чувашия подписали соглашение о взаимодействии в сфере туризма
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Соглашение о взаимодействии в сфере туризма подписали министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий и заместитель Председателя Кабинета министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов. Об этом сообщает Министерство курортов и туризма РК.
Подписание состоялось в рамках 31-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. Регионы будут развивать контакты и связи с туристическими компаниями, продвигать турпродукты, оказывать всестороннюю взаимную поддержку в рамках реализации проектов по развитию внутреннего туризма, содействовать обмену информацией и передовыми практиками, а также обмениваться информацией о туристических мероприятиях и национальных турмаршрутах регионов-участников, опытом по внедрению успешных практик в сфере туризма.
"Между нашими республиками есть много общего. Крым также многонационален и обладает большим культурным и историческим наследием. При этом уникальный колорит наших регионов делает их интересными для путешествий. Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве даст новый импульс в развитии межрегиональных связей, двусторонних турпотоков, обмену опытом в продвижении национальных турмаршрутов", – сказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
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