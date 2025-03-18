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Крым и Чувашия будут сотрудничать в сфере туризма - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Крым и Чувашия будут сотрудничать в сфере туризма
Крым и Чувашия будут сотрудничать в сфере туризма - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Крым и Чувашия будут сотрудничать в сфере туризма
Соглашение о взаимодействии в сфере туризма подписали министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий и заместитель Председателя Кабинета министров... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T14:35
2025-03-18T14:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Соглашение о взаимодействии в сфере туризма подписали министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий и заместитель Председателя Кабинета министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов. Об этом сообщает Министерство курортов и туризма РК.Подписание состоялось в рамках 31-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. Регионы будут развивать контакты и связи с туристическими компаниями, продвигать турпродукты, оказывать всестороннюю взаимную поддержку в рамках реализации проектов по развитию внутреннего туризма, содействовать обмену информацией и передовыми практиками, а также обмениваться информацией о туристических мероприятиях и национальных турмаршрутах регионов-участников, опытом по внедрению успешных практик в сфере туризма.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восточный берег дешевеет: что с ценами на курортах КрымаСколько туристов Крым может принять в 2025 годуТуристы ищут в Крыму новые форматы экскурсий
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Крым и Чувашия будут сотрудничать в сфере туризма

Крым и Чувашия подписали соглашение о взаимодействии в сфере туризма

14:35 18.03.2025
 
© Пресс-служба Минкурортов КрымаКрым и Чувашия подписали соглашение о взаимодействии в сфере туризма
Крым и Чувашия подписали соглашение о взаимодействии в сфере туризма
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Соглашение о взаимодействии в сфере туризма подписали министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий и заместитель Председателя Кабинета министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов. Об этом сообщает Министерство курортов и туризма РК.
Подписание состоялось в рамках 31-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. Регионы будут развивать контакты и связи с туристическими компаниями, продвигать турпродукты, оказывать всестороннюю взаимную поддержку в рамках реализации проектов по развитию внутреннего туризма, содействовать обмену информацией и передовыми практиками, а также обмениваться информацией о туристических мероприятиях и национальных турмаршрутах регионов-участников, опытом по внедрению успешных практик в сфере туризма.

"Между нашими республиками есть много общего. Крым также многонационален и обладает большим культурным и историческим наследием. При этом уникальный колорит наших регионов делает их интересными для путешествий. Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве даст новый импульс в развитии межрегиональных связей, двусторонних турпотоков, обмену опытом в продвижении национальных турмаршрутов", – сказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

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