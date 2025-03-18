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Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку
Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку
Архиепископ Лука (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) (1877-1961 года жизни) – епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года – архиепископ... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T13:40
2025-03-18T13:40
святитель лука крымский (войно-ясенецкий)
рпц (русская православная церковь)
крым
симферополь
крымская митрополия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. Архиепископ Лука (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) (1877-1961 года жизни) – епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года – архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель. Родился 27 апреля (9 мая) в Керчи в семье провизора Феликса Войно-Ясенецкого и Марии Войно-Ясенецкой (урожденной Кудриной).В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В Чите в эвакуационном госпитале заведовал хирургическим отделением и проводил крупные операции на костях, суставах и черепе.В 1921 год в Ташкенте принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа. В 1924-1925 годах находился в ссылке в Туруханском крае (Сибирь) по обвинению в контрреволюционной деятельности и шпионаже в пользу Англии.В 1930 году был вновь арестован, по обвинению в выдаче "ложной справки о самоубийстве" профессора Ивана Михайловского, который находился в состоянии душевной болезни. Был выслан в Архангельск на 3 года, откуда в ноябре 1933 года вернулся в Ташкент, где в городской больнице заведовал гнойным отделением.В июле 1937 года архиепископа Луку арестовали в третий раз по обвинению в создании "контрреволюционной церковно-монашеской организации", проповедовавшей недовольство советской властью и проводимой ею политикой. Приговор по делу был вынесен в феврале 1940 года: пять лет ссылки в Красноярский край. С октября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий был консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя, работая по 8-9 часов и проводя 3-4 операции в день. В конце 1945 года владыку и его секретаря пригласили в облисполком, чтобы вручить им медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".В 1946 году за опубликованные труды "Очерки гнойной хирургии" и "Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов" владыке присудили Сталинскую премию I степени с денежным вознаграждением. Его он пожертвовал сиротам и вдовам воинов, павших в Отечественной войне.В связи с назначением на Симферопольскую и Крымскую кафедру 26 мая 1946 года владыка переехал в Симферополь. В начале 1947 года стал консультантом городского военного госпиталя, где проводил показательные оперативные вмешательства.В 1955 году ослеп полностью, что вынудило его оставить хирургию. В январе 1957 года избран почетным членом Московской духовной академии. Умер 11 июня 1961 года в воскресенье, в день Всех святых, в земле Российской просиявших.Люди, молившиеся на могиле епископа, избавлялись от болезней. Эти случаи заставили руководство Русской православной церкви начать внимательно изучать его жизнь и творения. 22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука определением Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата) причислен к лику местночтимых святых. Протоиерей Георгий Северин составил молитвы Святому Луке. В ночь с 17 на 18 марта 1996 года состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки, которые теперь почивают в соборе Свято-Троицкого женского монастыря.В 2000 году Генеральная прокуратура РФ полностью реабилитировала Валентина Войно-Ясенецкого.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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святитель лука крымский (войно-ясенецкий), рпц (русская православная церковь), крым, симферополь, крымская митрополия
Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку

РПЦ отмечает день обретения мощей архиепископа Крымского Луки

13:40 18.03.2025
 
© пресс-служба симферопольской и крымской епархиисвятой Лука
святой Лука
© пресс-служба симферопольской и крымской епархии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. Архиепископ Лука (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) (1877-1961 года жизни) – епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года – архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель. Родился 27 апреля (9 мая) в Керчи в семье провизора Феликса Войно-Ясенецкого и Марии Войно-Ясенецкой (урожденной Кудриной).
В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В Чите в эвакуационном госпитале заведовал хирургическим отделением и проводил крупные операции на костях, суставах и черепе.
В 1921 год в Ташкенте принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа. В 1924-1925 годах находился в ссылке в Туруханском крае (Сибирь) по обвинению в контрреволюционной деятельности и шпионаже в пользу Англии.
В 1930 году был вновь арестован, по обвинению в выдаче "ложной справки о самоубийстве" профессора Ивана Михайловского, который находился в состоянии душевной болезни. Был выслан в Архангельск на 3 года, откуда в ноябре 1933 года вернулся в Ташкент, где в городской больнице заведовал гнойным отделением.
В июле 1937 года архиепископа Луку арестовали в третий раз по обвинению в создании "контрреволюционной церковно-монашеской организации", проповедовавшей недовольство советской властью и проводимой ею политикой. Приговор по делу был вынесен в феврале 1940 года: пять лет ссылки в Красноярский край. С октября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий был консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя, работая по 8-9 часов и проводя 3-4 операции в день. В конце 1945 года владыку и его секретаря пригласили в облисполком, чтобы вручить им медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
За большие заслуги перед Русской церковью архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука в феврале 1945 года был награжден Патриархом Алексием (Симанским) правом ношения бриллиантового креста на клобуке. Это была высшая архиерейская награда.
В 1946 году за опубликованные труды "Очерки гнойной хирургии" и "Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов" владыке присудили Сталинскую премию I степени с денежным вознаграждением. Его он пожертвовал сиротам и вдовам воинов, павших в Отечественной войне.
В связи с назначением на Симферопольскую и Крымскую кафедру 26 мая 1946 года владыка переехал в Симферополь. В начале 1947 года стал консультантом городского военного госпиталя, где проводил показательные оперативные вмешательства.
В 1955 году ослеп полностью, что вынудило его оставить хирургию. В январе 1957 года избран почетным членом Московской духовной академии. Умер 11 июня 1961 года в воскресенье, в день Всех святых, в земле Российской просиявших.
Люди, молившиеся на могиле епископа, избавлялись от болезней. Эти случаи заставили руководство Русской православной церкви начать внимательно изучать его жизнь и творения. 22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука определением Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата) причислен к лику местночтимых святых. Протоиерей Георгий Северин составил молитвы Святому Луке. В ночь с 17 на 18 марта 1996 года состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки, которые теперь почивают в соборе Свято-Троицкого женского монастыря.
В 2000 году Генеральная прокуратура РФ полностью реабилитировала Валентина Войно-Ясенецкого.
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Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)РПЦ (Русская православная церковь)КрымСимферопольКрымская митрополия
 
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