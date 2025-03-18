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Российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ
Российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ
Российские военные за минувшие сутки на территории Курской области нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах четырех населенных пунктов... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T15:12
2025-03-18T15:12
2025-03-18T15:12
курская область
министерство обороны рф
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки на территории Курской области нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах четырех населенных пунктов. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 13 населенных пунктов Сумской области. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ.За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета и станция контрбатарейной борьбы, а также четыре пункта управления БпЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ
В Курской области российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ