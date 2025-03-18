https://crimea.ria.ru/20250318/rossiyskie-voennye-nanesli-porazhenie-formirovaniyam-shesti-brigad-vsu-1145018062.html

Российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ

Российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ

Российские военные за минувшие сутки на территории Курской области нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах четырех населенных пунктов... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T15:12

2025-03-18T15:12

2025-03-18T15:12

курская область

министерство обороны рф

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

россия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки на территории Курской области нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах четырех населенных пунктов. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 13 населенных пунктов Сумской области. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ.За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета и станция контрбатарейной борьбы, а также четыре пункта управления БпЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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