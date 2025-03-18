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В Крыму назвали имя "ребенка" Крымской весны

В Крыму назвали имя "ребенка" Крымской весны - РИА Новости Крым, 18.03.2025

В Крыму назвали имя "ребенка" Крымской весны

Для жителей полуострова Крымский мост – это "ребенок", символ Крымской весны. Такое мнение в интервью RT выразил председатель Госсовета РК Владимир... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T14:08

2025-03-18T14:08

2025-03-18T14:08

крымский мост

владимир константинов

мнения

крым

логистика

транспорт

керченский пролив

крымская весна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Для жителей полуострова Крымский мост – это "ребенок", символ Крымской весны. Такое мнение в интервью RT выразил председатель Госсовета РК Владимир Константинов. И отметил, что неоднократные заявления киевского режима об атаках на транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий материковую часть России с Крымским полуостровом, являются частью информационной войны.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* по поводу подготовки атаки на Крымский мост.Неижпапа* в интервью газете The Guardian заявил, что в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост. При этом командующий ВМСУ упомянул поговорку "Бог любит троицу"."С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины – ред.) скоро обретет их мощи", – заявила Захарова в комментарии РИА Новости.Теракты на Крымском мосту и восстановление объектаПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части транспортного перехода со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов. Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам транспортного перехода. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на угрозу атаковать Крымский мостКиев вбросил новый фейк о Крымском мостеПутин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью Крыма – Аксенов

крымский мост

крым

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, владимир константинов, мнения, крым, логистика, транспорт, керченский пролив, крымская весна