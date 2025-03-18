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Акция "Сад памяти" стартовала в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Акция "Сад памяти" стартовала в Крыму и Севастополе
Акция "Сад памяти" стартовала в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Акция "Сад памяти" стартовала в Крыму и Севастополе
В Севастополе и городах Крыма посадили в общей сложности 520 деревьев в рамках международной акции "Сад памяти". Так, возле стелы "Мы помним" в поселке... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T15:22
2025-03-18T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе и городах Крыма посадили в общей сложности 520 деревьев в рамках международной акции "Сад памяти". Так, возле стелы "Мы помним" в поселке Первомайское было высажено 440 саженцев."В этом году акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Это дань памяти и уважения нашим воинам, героическим защитникам и освободителям нашей страны", – написал на своей странице в социальной сети глава Крыма Сергей Аксенов.18 марта на склоне Сапун-Горы мы высадили 80 кедров. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что кедр, который он посадил сегодня, посвятил памяти одного из освободителей города-героя Александра Попова, которого не стало в этом году. С ветераном губернатор был знаком лично.В прошлом году в эти же даты в ходе акции в Севастополе высадили на территории Мекензиевского лесничества геоглиф "СЕВАСТОПОЛЬ". В 2023 году там же появилось высаженное деревьями слово "РОССИЯ".В прошлом году тодлько в Симферополе в рамках акции посадили 2,5 тысячи деревьев.Акция проводится ежегодно и посвящена памяти каждого из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. В честь них будут высажены 27 миллионов деревьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Воронежа посадили крымскую соснуМеждународный сад мира появится в КрымуКрымчане впервые смогут присоединиться к мобильной акции "Ура Победе!"
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, михаил развожаев, сергей аксенов, память, общество
Акция "Сад памяти" стартовала в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе в рамках акции "Сад памяти" высадили более 500 деревьев

15:22 18.03.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАкция "Сад памяти"
Акция Сад памяти
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе и городах Крыма посадили в общей сложности 520 деревьев в рамках международной акции "Сад памяти". Так, возле стелы "Мы помним" в поселке Первомайское было высажено 440 саженцев.
"В этом году акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Это дань памяти и уважения нашим воинам, героическим защитникам и освободителям нашей страны", – написал на своей странице в социальной сети глава Крыма Сергей Аксенов.
18 марта на склоне Сапун-Горы мы высадили 80 кедров. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что кедр, который он посадил сегодня, посвятил памяти одного из освободителей города-героя Александра Попова, которого не стало в этом году. С ветераном губернатор был знаком лично.
В прошлом году в эти же даты в ходе акции в Севастополе высадили на территории Мекензиевского лесничества геоглиф "СЕВАСТОПОЛЬ". В 2023 году там же появилось высаженное деревьями слово "РОССИЯ".
В прошлом году тодлько в Симферополе в рамках акции посадили 2,5 тысячи деревьев.
Акция проводится ежегодно и посвящена памяти каждого из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. В честь них будут высажены 27 миллионов деревьев.
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КрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяМихаил РазвожаевСергей АксеновПамятьОбщество
 
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